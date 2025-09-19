Un bărbat a trăit cu un cuțit în torace timp de 8 ani fără să știe. Dilema medicală care i-a uimit pe oamenii de știință

Un bărbat de 44 de ani din Tanzania a ajuns la spital după ce timp de zece zile a observat puroi ieșind dintr-o mică deschidere sub sânul drept.

Spre surprinderea medicilor, pacientul nu acuza durere, dificultăți de respirație sau febră, iar semnele vitale erau normale.

Examinarea a relevat că partea frontală a toracelui drept era ușor aplatizată și nu se extindea complet la inspirație. Din cavitatea de sub sân curgea puroi cu miros puternic, ceea ce a determinat medicii să efectueze investigații suplimentare.

Descoperire șocantă: un cuțit ascuns în torace timp de 8 ani

În timpul consultației, bărbatul a povestit că opt ani în urmă a fost atacat violent, fiind înjunghiat de mai multe ori la nivelul toracelui, spatelui, abdomenului și feței, scrie Live Science.

La momentul respectiv, nu s-au efectuat investigații imagistice, iar rănile au primit doar îngrijire superficială. Timp de aproape un deceniu, pacientul nu a prezentat probleme de sănătate.

Radiografia toracică și ulterior tomografia computerizată au evidențiat un cuțit metalic masiv blocat în cavitatea toracică.

Lama pătrunsese prin spatele toracelui, între coastele a cincea și a șasea, și se afla cu vârful între a treia și a patra coastă în partea frontală.

Scanarea a mai arătat fracturi vindecate ale scapulei și câtorva coaste, iar cuțitul era înconjurat de straturi de puroi și țesut necrotic.

Medicii susțin că supraviețuirea fără simptome pentru o perioadă atât de lungă a fost posibilă datorită procesului de encapsulare fibroasă.

Sistemul imunitar învelește obiectele străine în colagen și fibre pentru a limita inflamația și deteriorarea țesuturilor, protejând astfel organismul.

Cum a decurs intervenția chirurgicală, dar recuperarea

Pacientul a fost supus unei toracotomii, procedură prin care s-a realizat o incizie în peretele toracic pentru a extrage cuțitul.

Cavitatea toracică a fost curățată cu soluție salină, drenajul instalat și rana suturată. Tratamentul postoperator a inclus antibiotice cu spectru larg timp de șapte zile și monitorizarea atentă a semnelor de infecție.

Drenajul a fost îndepărtat în a opta zi, iar pacientul a fost externat două zile mai târziu. La controalele de urmărire, la două și șase săptămâni, acesta nu a prezentat complicații și era complet vindecat.

Acest caz este remarcabil deoarece, de obicei, obiectele străine rămase în cavitatea toracică sunt proiectile mici, precum gloanțe, care sunt dificil de localizat și de extras.

Cazurile în care un cuțit sau alte obiecte mari rămân nedetectate ani de zile sunt extrem de rare și sunt puțin documentate în literatura medicală.