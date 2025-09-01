Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru o postare pe rețelele sociale, pe care o făcuse în urmă cu 8 ani. Organele internaționale pentru drepturile omului încearcă din greu să obțină eliberarea lui

Ahmed al-Doush, un analist bancar de 42 de ani din Manchester, se află în închisoare în Arabia Saudită după ce a fost condamnat pentru un tweet postat acum opt ani. Reținut în timpul unei vacanțe cu familia sa, el a primit inițial o pedeapsă de 10 ani, redusă ulterior la opt, pentru postările sale pe rețelele de socializare despre Egipt, Sudan și Gaza. Familia sa spune că Ahmed se află într-un ”iad” și este în pragul unei greve a foamei, în timp ce Amnesty International UK solicită intervenția urgentă a guvernului britanic pentru a-i asigura eliberarea.

Ahmed al-Doush, reținut pentru o postare pe rețelele sociale

Ahmed al-Doush a fost reținut acum un an, în timp ce se afla în vacanță, și a fost deținut timp de nouă luni în închisoarea al-Hair din Riyadh înainte de a fi condamnat în mai.

Soția sa, însărcinată în momentul arestării, a fost autorizată să se întoarcă în Marea Britanie, iar cel de-al patrulea copil s-a născut fără ca Ahmed al-Doush să-l fi cunoscut.

Amnesty International subliniază că acuzațiile au fost formulate pe baza legislației antiteroriste și se referă la postări online, indicând că condamnarea s-ar baza pe exercitarea dreptului la liberă exprimare.

Detaliile exacte ale postărilor de pe rețelele sociale și ale hotărârii judecătorești rămân neclare, accesul la documentele oficiale fiind strict restricționat.

”A fost prins într-un iad”

Ahmed al-Doush a fost supus unui interogatoriu amplu fără avocat și a fost ținut sub contact familial limitat. A încercat să comunice despre situația sa, dar a fost supus unor ”pedepse” repetate pentru încercările sale.

”Timp de un an întreg, Ahmed al-Doush a fost prins într-un iad – răpit și separat de tânăra sa familie și reținut în Arabia Saudită. Oficialii din Regatul Unit ar trebui să facă tot posibilul pentru a asigura eliberarea lui Ahmed, dar în schimb se iau foarte puține măsuri.”, a declarat Sacha Deshmukh, directorul executiv al Amnesty International UK, potrivit mirror.co.uk. ”Anul trecut, fără Ahmed, a fost insuportabil pentru mine și copiii noștri. Presiunea emoțională și fizică a fost copleșitoare. Chiar ieri, fiica noastră – care se simțea rău, avea febră și varicelă – a izbucnit în lacrimi spunând că își vrea tatăl. Mâine este ziua ei de naștere și, când am întrebat-o ce cadou își dorește, a spus simplu: ”Îl vreau pe tati”. Niciun cuvânt nu poate exprima durerea de a crește singură patru copii, în timp ce tatăl lor este închis pe nedrept.”, a spus și soția lui Ahmed al-Doush, Amaher Nour.

Care este situația actuală a bărbatului

Avocata lui Ahmed, Haydee Dijksta, subliniază: ”În ciuda faptului că în cazul lui Ahmed Al-Doush, un cetățean britanic a fost condamnat în străinătate, în Arabia Saudită, pentru acuzații de terorism, după un proces nedrept și în ciuda faptului că a primit o pedeapsă lungă cu închisoarea pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare prin intermediul postărilor de pe rețelele de socializare, familia continuă să implore guvernul să acționeze de urgență.

Apelurile repetate ca cazul său să fie escaladat la cele mai înalte niveluri pentru a găsi o soluție rapidă la detenția arbitrară a unui cetățean britanic, care îl aduce acasă, au fost respinse ca fiind inutile.

Cu toate acestea, după un an, Ahmed rămâne în detenție și este din ce în ce mai vulnerabil. Acum, este absolut necesară o acțiune urgentă din partea guvernului britanic, având în vedere informațiile recente care indică faptul că condițiile sale de detenție, care l-au izolat și i-au afectat semnificativ bunăstarea, sunt abuzive și riscă să-l supună unor daune semnificative.”