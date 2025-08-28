Ultima ora
28 aug. 2025 | 08:56
de Iulia Kelt

Social
Un bărbat a construit o casă minusculă dar utilată cu doar 5.000 de dolari: „E cât un dulap, dar are tot ce trebuie”
O casă cât un dulap / Foto: Levi Kelly

Poți trăi într-o casă cât un dulap? Levi Kelly, pasionat de locuințe minimaliste, a vrut să afle răspunsul și a construit una dintre cele mai mici case funcționale din lume: doar 1.8 metri. Locuința, ridicată în curtea sa din Ohio, a costat 5.000 de dolari și a fost gata într-o singură lună.

Kelly nu este străin de fenomenul „tiny living”. De peste șase ani, călătorește prin SUA și documentează sute de cazări inedite, de la case în copac până la vile de lux. Dar proiectul personal a fost un pas mai îndrăzneț: să creeze o casă mai mică decât toate cele văzute anterior și, totuși, să o facă locuibilă, scrie CNBC.

Cum să construiești o casă cât o debara

Totul a început cu un trailer vechi de utilitate, ruginit și cu probleme electrice. Kelly l-a transformat în fundația perfectă pentru o provocare creativă. A lucrat împreună cu soția, iar vremea bună i-a ajutat să finalizeze construcția într-o lună.

Din cei 5.000 de dolari investiți, cea mai mare parte a banilor a mers către lemn, izolație, panouri solare și instalația electrică.

Cel mai costisitor element a fost bateria, un sistem care poate ajunge la 2.800 de dolari, dar de care Kelly dispunea deja.

A urmat unitatea de aer condiționat și încălzire, cumpărată recondiționată cu 600 de dolari, dar considerată o investiție esențială pentru confortul în casă.

Deși minusculă, casa are toate funcționalitățile de bază: o banchetă cu spațiu de depozitare pentru baterie, o unitate AC/încălzire, un pat rabatabil în pod, o toaletă portabilă și chiar un sistem de duș exterior retractabil.

În bucătărie, spațiul a fost exploatat la maximum: frigider de mici dimensiuni, chiuvetă cu robinet pliabil și blat de nuc acoperit de un tocător pentru a extinde suprafața de lucru.

casa minuscula

Casa minusculă perfectă pentru locuit / Foto: Levi Kelly

Testată în condiții extreme: de la ninsoare la campare cu fiul său

Kelly a dormit în casa minusculă inclusiv în timpul unei furtuni de zăpadă, pentru a-i verifica rezistența. „Am avut căldură, curent și un foc aprins afară. A fost surprinzător de confortabil”, povestește el.

Altă dată, a campat împreună cu fiul său de trei ani. Cel mic a dormit pe o saltea la parter, sub patul rabatabil al tatălui. Au prăjit bezele și au urmărit un film pe laptop. „A fost strâmt, dar extrem de plăcut și amuzant”, spune Kelly.

Casa este complet autonomă datorită panourilor solare montate pe acoperiș, dar bateria poate fi încărcată și printr-o priză clasică. Singurul regret al constructorului este lipsa unui acces mai ușor către patul din pod, care cere destulă flexibilitate.

Deși familia sa locuiește într-o casă de 230 de metri pătrați, Kelly consideră acest proiect o dovadă că spațiul redus nu exclude funcționalitatea și confortul.

