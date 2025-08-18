Un astrolog a dezvăluit ce se întâmplă până la final cu concurenții de la Insula iubirii. Care sunt cuplurile care rezistă și cine își spune „adio” pentru totdeauna? EXCLUSIV

Insula iubirii, show-ul care ne ține în fața televizoarelor până la miezul nopții, de trei ori pe săptămână, chiar dacă a doua zi avem de lucru de la șapte. Au mai rămas câteva episoade până la bonfire-ul final, dar, înainte să aflăm de la concurenți cum pleacă din Thailanda, un astrolog ne-a dezvăluit încă de pe acum ce șanse au, de fapt, să trăiască fericiți „până la adânci bătrâneți”, ca în povești.

Insula iubirii sub lupa unui astrolog. Ce cupluri rămân împreună

Ajuns la sezonul cu numărul nouă, Insula iubirii continuă să ne țină cu sufletul la gură până târziu în noapte. Situații neprevăzute, lacrimi amare și pasiune care arde mai ceva decât flacăra ispitei – toate ne fac să uităm complet de alarma de a doua zi.

Pentru că până la bonfire-ul final au mai rămas câteva săptămâni, iar curiozitatea e cel puțin la fel de mare precum a fetelor venită să-ți testeze partenerul atunci când îl văd pe Radu Vâlcan în vilă, am vorbit cu Roxana Pasat, astrolog acreditat de Ministerul Muncii, despre viitorul cuplurilor și am aflat cine se pierde pe parcurs și cine rămâne îndrăgostit până la capăt.

„Insula Iubirii, unde pasiunea, tentația și adevărul se ciocnesc sub soarele arzător al Thailandei. De nouă sezoane încoace, Insula Iubirii transformă relații aparent indestructibile în povești cu final pe care nici Netflix nu l-ar putea scrie mai bine. Este terenul de joacă perfect pentru a vedea cum iubirea rezistă sau se prăbușește spectaculos atunci când e pusă sub microscop. În sezonul 9, cupluri cu ani de istorie împreună și-au pus la bătaie nu doar inima, ci și orgoliul, într-un joc de-a fidelitatea urmărit de un public care respiră odată cu ei. Și dacă show-ul ne dă reacții la cald, lacrimi și suspans, astrologia ne oferă culisele: ce atrage, ce încurcă și ce șanse au să părăsească insula… tot în doi”, ne-a spus Roxana Pasat.

Diferențele dintre Bianca și Marian se văd „fără lupă”

Bianca și Marian au creat controverse încă din primul episod al noului sezon. El a vorbit fără oprire despre fosta soție din Canada, iar ea, timidă la început, s-a acomodat rapid în vilă, discutând cu ușurință despre nemulțumirile care au convins-o că emisiunea este singurul mod de a-și salva relația.

Roxana ne-a mărturisit că, deși există diferențe majore între ei – unul Berbec autentic, celălalt Balanță veritabilă – au totuși șansa să rămână împreună, dacă știu cum să profite de aceste deosebiri.

„Bianca, Berbec autentic, e genul de femeie care nu stă la coadă nici la dragoste: spune ce gândește, face primul pas și intră în relație cu ‘totul sau nimic’ pe frunte. Marian, Balanță veritabilă, iubește armonia, frumosul și… să mai cântărească lucrurile înainte să decidă. Împreună? O explozie de atracție: focul Biancăi a găsit aerul care să-l facă să ardă și mai tare. Zodiacal, sunt opuși. Atracția e irezistibilă, dar și diferențele se văd fără lupă. Berbecul vrea acțiune rapidă și pasiune continuă, Balanța vrea timp, analiză și liniște. Dacă balanța se înclină spre impulsivitatea Biancăi, Marian poate simți că pierde controlul. Dacă el devine prea diplomat, Bianca poate vedea asta ca lipsă de implicare. Pe insulă, tentațiile îi pun exact în fața propriei naturi: Berbecul poate ceda impulsului, Balanța poate căuta validare în altă parte. Dar dacă își folosesc diferențele ca arme secrete, au toate șansele să demonstreze că, da, opusurile se atrag… și rezistă”, ne-a spus Roxana despre cuplul de la Insula iubirii.

Va reuși Cristi să-și respecte promisiunile pentru Francesca?

Francesca și Cristian au avut șansa să plece acasă la doar câteva zile după începutul testului, dar ea a spus „nu”, pentru că nu mai crede în promisiunile auzite în ultimii zece ani. Vrea fapte, nu vorbe, iar astrologul ne spune că, dacă reușesc să-și lase orgoliul deoparte, au toate șansele să ajungă la un final cu adevărat fericit – exact genul de poveste care te face să crezi că dragostea merită toate riscurile.

„Francesca, Taur loial și răbdător, construiește iubirea cărămidă cu cărămidă. Cristian, Balanță rafinată, trăiește pentru armonie și frumos. Amândoi sunt guvernați de Venus, planeta iubirii și a plăcerilor, ceea ce face ca între ei să existe o atracție naturală, ca un parfum fin pe care îl simți din prima. Taurul vine cu stabilitate și siguranță emoțională, Balanța aduce diplomație și aer proaspăt. Singura problemă? Taurul poate fi fixist (‘așa e corect!’), iar Balanța poate amâna decizii până la calendele grecești. Pe insulă, pot fi perechea care strălucește prin eleganță și unitate… sau care se poticnește în detalii ce, acasă, păreau banale. Secretul lor va fi să vorbească deschis și să nu lase orgoliul să tragă perdeaua peste adevăr”, menționează astrologul.

Renunță Ella și Andrei la planurile de nuntă după Insula iubirii?

Ella și Andrei, „aventurierii zodiacului”, așa cum i-a numit Roxana, au nunta programată pentru 13 septembrie. Însă, din ce s-a văzut până acum la TV, tânăra a picat în mrejele ispitei, fermecată de zâmbetul misterios al lui Teo. În acest moment, nimeni nu-i mai vede împreună, dar stelele par să indice și alte posibilități.

„Ella, Leu radiant, vrea iubire intensă și aplauze sincere. Andrei, Gemeni curios, vede relația ca pe un road trip emoțional cu multe opriri interesante. Împreună sunt un foc de artificii: spectaculos, surprinzător și imposibil de ignorat. Leul și Gemenii sunt combinația perfectă foc–aer: se alimentează reciproc. Ea vine cu pasiune și stabilitate, el cu spontaneitate și idei trăsnite. Problema apare când Ella vrea mai multă consistență, iar Andrei, însetat de libertate, pleacă în ‘tură’ prin alte orizonturi. Pe insulă, pot transforma provocările în joacă seducătoare atâta timp cât atenția rămâne în cuplu, nu în afară. Dacă reușesc asta, vor pleca de acolo cu aceeași energie cu care au intrat: zâmbet larg și planuri cât pentru trei vieți”, a dezvăluit Roxana despre Ella și Andrei de la Insula iubirii.

Maria și Marius „au șanse mari să plece exact cum au venit” de la Insula iubirii

Marius a dat impresia că a așteptat Insula iubirii o viață, dar nu pentru a-i demonstra Mariei că a greșit atunci când a făcut „credite” la altă „bancă”, ci pentru a gusta acum și din alte „prăjituri”. Pentru mulți de acasă, divorțul pare aproape iminent, dar, conform astrologului, ei pot rămâne, totuși, o familie.

„Maria, Rac protector, își centrează viața pe familie și siguranță emoțională. Marius, Taur răbdător și statornic, vede iubirea ca pe o casă solidă construită pentru o viață. Împreună sunt combinația clasică apă–pământ: Racul hrănește, Taurul susține. Au valori comune: confort, stabilitate și rareori se lovesc de probleme majore. Dar și când se lovesc … Dacă apar, sunt mai mult teste decât crize. Pe insulă, pericolele vin din exterior: tentația de a verifica dacă există ‘ceva mai mult’ sau presiunea de a reacționa la provocări. Dar cu fundația lor solidă, au șanse mari să plece exact cum au venit: împreuna”, a subliniat astrologul.

Relația dintre Ionela și George, sub semnul întrebării

Ionela și George sunt cuplul proaspăt venit la Insula iubirii. Până acum, el nu s-a acomodat în vila băieților: vremea, ispitele, mâncarea – nimic nu pare să-i convină. Totuși, există șansa ca situația să se schimbe în curând.

„Ionela și George au venit pe insulă cu atitudinea ‘știm cine suntem și ce vrem’. Dar realitatea show-ului poate scoate la lumină lucruri pe care, acasă, le-ai fi ascuns sub preș. În energia lor plutește un amestec de pasiune și mândrie, par gata să își apere relația, dar și curioși să testeze limitele. Pe insulă, relațiile ca a lor oscilează între consolidare și crăpătură. Totul depinde mai puțin de ce face celălalt și mai mult de cât de sincer ești cu tine”, spune astrologul.

Isabel și Claudiu au părăsit deja Insula iubirii. După 19 ani împreună și un copil, el și-a făcut curaj să o ceară în căsătorie. Roxana ne-a dezvăluit de ce a durat atât și de unde au apărut problemele dintre ei.

„Isabel, Leu cu inimă mare și magnetism natural, adoră să fie văzută și apreciată. Claudiu, Pești visător, trăiește într-o lume emoțională complexă, unde subtilitățile cântăresc mai mult decât declarațiile cu surle și trâmbițe. Împreună sunt ca un tablou: culori intense și tonuri delicate amestecate cu grijă… dar uneori greu de descifrat. Focul Leului și apa Peștilor se atrag profund, dar pot fi și furtunoase. Leul vrea claritate și recunoaștere, Peștii preferă să plutească în liniște și să evite confruntările. Pe insulă, presiunea și tentația pot activa exact punctele lor sensibile: Isabel poate reacționa dacă nu primește atenția dorită, Claudiu poate aluneca în visare sau evadare emoțională. Totuși, cu empatie și validare reciprocă, pot găsi un echilibru rar între soare și mare”, menționează Roxana Pasat.

„Dragostea nu e doar despre momentele frumoase”

În cele din urmă, Roxana Pasat a subliniat că nici astrele, nici producătorii Insula iubirii nu decid ce se întâmplă cu cuplurile. Indiferent de zodie, lecția principală este că „iubirea adevărată nu este doar un dar al destinului”.