Un alt actor din serialul „Friends” a murit. Avea doar 54 de ani, motivul morţii lui Nicky Katt

Lumea cinematografiei este zguduită de o nouă pierdere. Actorul Nicky Katt, cunoscut pentru apariții marcante în filme și seriale de referință, a încetat din viață la vârsta de doar 54 de ani. Vestea tragică a fost confirmată în dimineața zilei de 14 aprilie 2025, provocând un val de emoție și tristețe în rândul colegilor de breaslă și al fanilor din întreaga lume.

A murit actorul Nicky Katt

Nicky Katt a fost un actor versatil, cu o carieră ce a traversat decenii și genuri diferite. Publicul îl cunoaște din producții iconice precum Dazed and Confused, A Time to Kill, The Dark Knight și bineînțeles, Friends, unde a avut o apariție episodică, dar memorabilă, într-un serial care a marcat cultura pop globală.

Moartea sa a fost tratată inițial cu discreție, dar autoritățile din Los Angeles au confirmat că actorul a fost găsit decedat în locuința sa, în urma unui apel de urgență. Potrivit raportului medical legal emis ulterior, cauza decesului este suspectată a fi sinuciderea, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele.

„Nicky Katt a fost identificat oficial, iar investigația preliminară indică o posibilă sinucidere”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Medicină Legală din comitatul Los Angeles.

Cei care l-au cunoscut au transmis mesaje de condoleanțe

Dispariția sa a lăsat un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut și au lucrat cu el. Printre cei care au transmis un omagiu emoționant se numără regizorul Robert Rodriguez, care a colaborat cu Katt în mai multe proiecte.

„Nicky venea mereu pe platou pregătit, aducea nu doar talent, ci și pasiune, idei, detalii care transformau personajul. Avea un simț al umorului fin, iar replicile lui – fie că erau scrise sau improvizate – rămâneau cu tine. E o pierdere enormă pentru industrie, dar sunt recunoscător că am avut șansa să fiu martor la harul lui,” a transmis Rodriguez.

Pe rețelele de socializare, fanii și colegii actorului își exprimă durerea, recunoștința și admirația. Mulți au rememorat scenele favorite în care a apărut, replicile savuroase sau intensitatea dramatică a unor roluri care, deși secundare uneori, aveau o putere aparte datorită prezenței sale actoricești.

De-a lungul carierei sale, Nicky Katt a demonstrat o capacitate rară de a se adapta la orice tip de rol – de la comedie la dramă, de la filme independente la blockbustere. Chiar și în aparițiile scurte, reușea să imprime un stil personal, autentic și profund.