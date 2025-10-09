Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 11:48
de Badea Violeta

Un afacerist român revoltat după ce a mers la analize cu copilul său: „Plătesc milioane la stat, dar pentru copilul meu nu sunt bani”

Un antreprenor roman revoltat dupa ce a mers la analize cu copilul sau

Sandu Băbașan, un cunoscut om de afaceri român, a relatat pe Facebook experiența frustrantă cu sistemul de sănătate din România. Problema a apărut când a încercat să facă analize fiicei sale, fiind nevoit să se confrunte cu disfuncționalități și lipsa fondurilor publice disponibile.

De ce a fost imposibil să facă analize fiicei sale

Totul a început cu o vizită la medicul de familie, care a recomandat un set de analize uzuale: hemoleucogramă, fier/feritină și vitamina D.

”Ziua 1 — Biletul de trimitere. Dimineață, medicul de familie. Consult, explicații, totul profesionist. Ne dă bilet de trimitere pentru analizele recomandate.

Întreb explicit: ”Cu biletul ăsta, putem face analizele, când?” ”Depinde de laboratoare. Sunați, unele au fonduri la început de lună. Dacă nu, vă programează mai încolo.”

Depinde este un cuvânt care, în România, înseamnă: de tine depinde să alergi după un drept pentru care ai plătit”, a povestit antreprenorul.

În zilele următoare, el a sunat la mai multe laboratoare, dar răspunsul era același: fondurile s-au terminat, locurile disponibile urmau abia peste săptămâni, iar analiza putea fi realizată rapid doar contra cost.

”Zilele 2–3 — Telefonul meu devine call-center. Îmi fac listă cu laboratoare. Sun. Notez, disciplinat (ca la birou)… În paralel, trimit emailuri, încerc formulare online.

Răspunsurile variază între copy-paste-uri politicoase și tăceri lungi. Când aud: nu ține de noi, plafonul de la Casa, mă tot gândesc cum companiile care nu performează, au colegi care explică ca ea nu are ce face, așa e treba la ei în firmă.”

Cum a încercat să rezolve problema

Exasperat, Sandu Băbașan a început ”turul laboratoarelor” împreună cu fiica sa.

”Ziua 4 — Turul laboratoarelor: ediția plimbă-ursul. Merg personal, cu biletul de trimitere în mână și cu copilul după mine… Recepția A: ”Ne pare rău, s-a terminat plafonul”. ”Și pentru copii?”. ”Știu. Dacă doriți, pe plată vă pot programa astăzi”.

” Încercările de a contacta Casa de Asigurări au confirmat doar dezorganizarea sistemului și lipsa predictibilității: ”Practic, aceeași idee: nu există un drept efectiv, există doar DEZORGANIZARE ȘI LIPSĂ DE PREDICTIBILITATE.”

Confruntat cu această situație, antreprenorul a plătit analiza privat, deși problema nu era banii săi, ci accesul la servicii de sănătate pentru cei care nu își permit plata.

Ce soluții propune pentru un sistem funcțional

Sandu Băbașan consideră că relația dintre stat și cetățean ar trebui să includă transparență și predictibilitate.

”1. Transparență zilnică a fondurilor: un panou public cu situația pe fiecare laborator. 2. Standard de timp garantat: dacă ai bilet de trimitere, analizele uzuale se fac în max. 72 de ore. 3. Plafon per pacient, nu doar per laborator: să existe o cotă minimă pentru copii/pacienți cronici.”

Așadar, fiica sa și-a făcut analizele, dar Sandu Băbașan subliniază că adevărata problemă rămâne pentru părinții care nu au resursele necesare: ”ROMÂNIA, după câte CAS-uri, CASS-uri, taxe și impozite plătesc: Când vine vorba de copilul meu, aș vrea în schimb ceva foarte simplu: o hemoleucogramă în 72 de ore, pe biletul de trimitere. Fără să mai ”cerșesc” ceea ce am plătit deja.”

