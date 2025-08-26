Ultimul weekend de vară în București: festivaluri, artă și voie bună. Ce faci pe 29, 30 și 31 august în Capitală

Ultima ora
26 aug. 2025 | 11:07
de Ozana Mazilu

Ultimul weekend de vară din 2025 transformă Bucureștiul într-un oraș plin de evenimente pentru toate gusturile. Între 29 și 31 august, capitala devine gazda unor festivaluri inedite, concerte live, spectacole de teatru și manifestări culturale care marchează trecerea simbolică de la sezonul estival la cel de toamnă.

Dacă iubești muzica și arta, găsești locuri unde vibrațiile scenei se îmbină cu energia publicului. Dacă vrei să petreci timp cu familia, există festivaluri dedicate celor mici și celor mari, în decoruri relaxante și prietenoase. Iar pentru pasionații de cultură și tradiție, spectacolele de teatru și sărbătoarea dedicată limbii române aduc un plus de profunzime și inspirație. Bucureștiul îți oferă în acest final de august un mozaic de experiențe care îți garantează că vara se încheie într-un mod spectaculos.

International Tattoo Convention: artă, spectacole şi muzică pentru toată lumea

În perioada 29–31 august 2025, la Berăria H din București se desfăşoară International Tattoo Convention, ediția a XIII-a — un eveniment vibrant în care arta tatuajului devine un spectacol accesibil și fascinant pentru public. Participanţii pot admira diverse stiluri — realism, new school, tradiţional sau abstract — realizate de artişti de renume internațional, dar și local.

Conferinţele de tatuaj sunt dublate de o paletă variată de activităţi: acrobaţii captivante, spectacole de magie, show-uri de shibari și suspensie, concursuri de tatuaje pline de dramatism și emoție, dar și concerte și DJ-seturi menite să menţină atmosfera la cote înalte. E locul perfect dacă vrei să te inspiri, să te minunezi sau pur și simplu să te bucuri de un weekend plin de culoare și creativitate.

Big Little Festival: distracție pentru întreaga familie la Palatul Mogoşoaia

În acelaşi weekend, Palatul Mogoşoaia găzduiește Big Little Festival 2025 — un mix jucăuş de muzică, activități pentru copii, zone de relaxare și food court, ideal pentru familii. Evenimentul e conceput ca o experienţă relaxantă și creativă, unde copiii se pot distra în voie, iar adulţii pot savura bunătăţuri și muzică bună.

Pe lângă activitățile dedicate celor mici, atmosfera este completată de concerte în aer liber, unde ritmurile variază de la indie și folk până la alternative, în ton cu energia finalului de vară. Este ocazia perfectă să închei sezonul estival într-un cadru cultural plin de farmec și armonie, alături de cei dragi.

Concert FUNHOUSE şi Răzvan Ştef & Band: muzică live la terasă

Pentru cine preferă o seară calmă, dar plină de ritm, Hard Rock Cafe București oferă două concerte perfect plasate pe terasă, ideal pentru socializare și relaxare sub cerul liber. Pe 29 august, Răzvan Ștef & Band urcă pe scenă de la ora 21:30, într-un concert live cu intrare liberă.

A doua seară, 30 august, îi poți asculta pe cei de la FUNHOUSE, tot pe terasă și tot cu intrare liberă, de la aceeași oră. Ambele seri sunt ocazii excelente pentru o escapadă urbană, cu muzică live, vibe relaxat și companie plăcută — o modalitate simplă și eficientă să te bucuri de ultimele seri de vară.

Alte experiențe culturale: teatru, summit şi tur ghidat în Palatul Parlamentului

Tot în perioada 29–31 august, scena teatrală din București e activă. La Teatrul Roșu se joacă spectacole diverse: pe 29 august, piesa Divorț în ziua nunții începe la 19:30; pe 30 august, O femeie împărțită la 2 la 17:00 și Bărbatul perfect defect la 19:30; iar pe 31 august are loc Iubire dublu distilată la 18:00.

La Teatrul Național – Sala Ion Caramitru, pe 30 august se joacă O noapte furtunoasă, iar pe 31 august AntiPORTRET de familie, fiecare spectacol începând la ora 20:00.

Pentru cei interesaţi de activități culturale și educative, există opțiunea unei vizite ghidate la Palatul Parlamentului, disponibilă în zilele de 29 și 30 august, cu preţuri accesibile.

În plan sportiv și de wellness, în zilele 30–31 august, la Romexpo are loc Sense4Fit Summit 2025 — un eveniment dedicat sănătății și fitnessului, ce oferă ateliere, conferinţe și activităţi interactive.

Ziua Limbii Române: 31 august, sărbătoare culturală naţională

Nu putem încheia fără a menţiona că 31 august este Ziua Limbii Române, o sărbătoare națională dedicată promovării valorii limbii române. Din 2013, această zi este oficial marcată prin evenimente culturale, spectacole și activități educative în toată țara. Bucureștiul, ca capitală, găzduiește adesea program special, inclusiv expoziții, lansări de carte și recitaluri tematice.

Aceasta este o selecție a celor mai semnificative evenimente din București, între 29 şi 31 august 2025. Indiferent că vrei să te lași fascinat de arta tatuajelor, să petreci un weekend relaxat alături de familie, să mergi la un concert pe terasă sau să descoperi spectacole de teatru și activități culturale, capitala are tot ce îți trebuie pentru a încheia vara într-un mod memorabil.

