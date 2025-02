Uiţi de Lidl, Kaufland, Mega Image sau Profi! Noul magazin din România care a devenit un rival de temut, preţurile sunt mici

Froo este un brand internațional care și-a făcut un nume pe piața europeană printr-un concept inovator de retail. Combinând produse de calitate, prețuri accesibile și o strategie axată pe sustenabilitate, Froo a reușit să atragă rapid clienți loiali.

Froo este un brand operat de Grupul polonez Żabka, unul dintre cei mai mari retaileri din Europa Centrală și de Est. Żabka este cunoscut pentru rețeaua sa de peste 10.000 de magazine de proximitate în Polonia.

Intrarea Froo pe piața românească marchează prima expansiune a Grupului Żabka în afara Poloniei, iar România a fost aleasă datorită potențialului său de creștere în segmentul magazinelor de proximitate. Modelul de afaceri Froo este similar cu cel al Żabka, bazându-se pe parteneriate cu antreprenori locali pentru operarea magazinelor.

Grupul Żabka este un jucător important în retailul european, având o prezență diversificată pe mai multe segmente de piață. Pe lângă lanțul de peste 10.000 de magazine Żabka din Polonia, grupul deține și Maczfit, un serviciu de catering dietetic, precum și rețeaua de magazine Żabka Nano, unități complet automatizate fără angajați.

Froo își extinde prezența în România, având în plan deschiderea de magazine în marile orașe ale țării. Acestea vor avea suprafețe între 50 și 70 mp, fiind amplasate strategic în zone cu trafic intens, astfel încât să fie accesibile clienților.

Fiecare locație este analizată atent, luând în considerare atractivitatea pentru consumatori, logistica și potențialul de creștere. În prezent, cinci magazine Froo sunt deja deschise în București, marcând primul pas al retailerului pe piața românească.

Această expansiune face parte din strategia Grupului Żabka, care își propune să devină un jucător important în segmentul magazinelor de proximitate din România, alături de lanțuri precum Mega Image, Profi și La Doi Pași.

„În prima etapă am deschis magazine în formula friends&family, ceea ce ne-a permis să testăm soluțiile IT, sortimentul și soluțiile logistice. Am deschis apoi puncte de testare pentru clienți. Le-am cerut părerile și percepțiile despre magazinele noastre. Ne angajăm să răspundem nevoilor clienților noștri cât mai bine posibil, motiv pentru care ne îmbunătățim constant procesele și oferta.

Suntem conștienți că mai avem multe de învățat, dar datorită cooperării în cadrul Grupului și experienței pe care DRIM Daniel Distribuție o are pe piața locală, putem oferi clienților o nouă experiență de cumpărături”, a declarat și Radu Trandafir, Director General, Froo Romania Retail S.R.L.