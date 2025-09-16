Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 12:52
de Ozana Mazilu

UE revizuiește interdicția motoarelor cu combustie și promite sprijin extins pentru industria auto

AUTO
UE revizuiește interdicția motoarelor cu combustie și promite sprijin extins pentru industria auto
Presiunea industriei auto și argumentele economice

Uniunea Europeană a anunțat că va revizui interdicția privind vânzarea de mașini cu motoare pe combustie planificată pentru 2035, precum și limitele de emisii de CO2 impuse producătorilor. Decizia, luată în cadrul unei întâlniri la care a participat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine după luni de presiuni din partea celor mai importanți actori din industria auto europeană, care avertizau că regulile actuale pot provoca un colaps economic. Totodată, Bruxelles-ul a promis măsuri suplimentare de sprijin pentru întregul lanț de producție auto de pe continent, de la marii constructori până la furnizorii de componente.

Criticile au fost conduse de Ola Källenius, directorul executiv Mercedes și președinte al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Acesta a avertizat că interdicția din 2035, coroborată cu limitele stricte de CO2, riscă să lovească „cu viteză maximă” întreaga industrie, ducând la falimente în lanț. În Germania, luna august a adus deja insolvențe repetate în rândul furnizorilor auto, un semnal al fragilității sectorului. Reprezentanții CLEPA, organizația furnizorilor de componente, au atras atenția că sute de mii de locuri de muncă sunt puse în pericol și au cerut ca politicile europene să ia în calcul toate tehnologiile capabile să reducă emisiile – de la hibride și plug-in hibride, până la soluții pe bază de hidrogen sau combustibili sintetici.

Un studiu al Agenției Europene de Mediu a complicat însă dezbaterea, arătând că vehiculele plug-in hibride poluează mult mai mult în condiții reale decât în testele oficiale. Deși ar trebui să emită în medie 28 g/km de CO2, realitatea indică 138 g/km, aproape de cinci ori mai mult. Această discrepanță a determinat autoritățile să fie prudente cu eventualele facilități pentru acest tip de propulsie.

Vezi și:
Cum să alegi jantele potrivite pentru mașina ta: tablă sau aliaj
Top 3 maşini second-hand dorite de români. Tot acestea au şi cel mai des kilometrajul dat înapoi

Pași către o strategie revizuită și sprijin economic

Oficialii europeni au convenit că este nevoie de câteva luni pentru a elabora un plan clar de modificare a regulilor, cu un proiect de reglementări așteptat până în decembrie 2025. Printre propunerile luate în calcul se află posibilitatea de a acorda avantaje fiscale sau de emisii pentru mașinile compacte și ușoare, tradițional populare în Europa, dar marginalizate de actualele politici. Această idee, susținută de șefii Renault și Stellantis, ar putea încuraja producția unor vehicule accesibile și mai puțin poluante, protejând în același timp locurile de muncă.

În paralel, Bruxelles-ul a promis măsuri pentru a întări lanțul de aprovizionare cu materiale critice, precum litiu și pământuri rare, esențiale pentru producția de baterii. Dependența actuală de China a fost considerată un risc strategic, mai ales în contextul în care numeroase fabrici europene de baterii utilizează încă materii prime importate. Noile reguli vor impune cote minime de proveniență europeană, pentru a stimula extracția și prelucrarea locală.

Concurența chineză și viitorul industriei europene

Prezența tot mai mare a constructorilor chinezi pe piața europeană a fost un alt subiect fierbinte. După ce Europa a introdus taxe pentru vehiculele electrice importate, producătorii chinezi s-au orientat rapid către modelele plug-in hibride, creând un dezechilibru comercial și tehnologic. Oficialii UE iau în considerare restricții suplimentare și politici de protecție a producătorilor locali, fără a compromite obiectivele climatice.

În prezent, aproximativ 13 milioane de persoane lucrează în industria auto europeană, iar menținerea competitivității acestui sector este esențială pentru economia continentului. Sprijinul financiar pentru inovație, dezvoltarea de mașini electrice mai eficiente și investițiile în tehnologii verzi vor fi priorități în următoarele luni.

Decizia de a revizui interdicția motoarelor cu combustie nu înseamnă abandonarea obiectivelor climatice, ci adaptarea lor la realitățile economice și tehnologice. Până la finalul anului, Uniunea Europeană va prezenta varianta finală a noilor reglementări, menite să asigure un echilibru între protecția mediului, menținerea locurilor de muncă și viabilitatea pe termen lung a industriei auto europene.

Furtuna Zack lovește și România. Județele unde se așteaptă vijelii puternice. Europa, sub cod de furtuni violente, rafale de 120 km/h
Recomandări
Orașele din România în care pierzi cel mai puțin timp în mașină. Bucureștenii stau peste 12 zile anual în ambuteiaje, arată Indexul de Trafic 2025
Orașele din România în care pierzi cel mai puțin timp în mașină. Bucureștenii stau peste 12 zile anual în ambuteiaje, arată Indexul de Trafic 2025
Activează modul avion pe telefon. Puțini știu de aceste 3 motive utile
Activează modul avion pe telefon. Puțini știu de aceste 3 motive utile
Un post de televiziune britanic pregătește „Trump versus Adevărul”, înainte de vizita președintelui Statelor Unite în Regatul Unit. De ce îl va supăra pe liderul SUA
Un post de televiziune britanic pregătește „Trump versus Adevărul”, înainte de vizita președintelui Statelor Unite în Regatul Unit. De ce îl va supăra pe liderul SUA
Filmul de pe Netflix „Genie”: o comedie magică despre dorințe, alegeri și familie. De ce merită să îl adaugi în lista ta
Filmul de pe Netflix „Genie”: o comedie magică despre dorințe, alegeri și familie. De ce merită să îl adaugi în lista ta
Primele dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu. Ce metode plănuiau să folosească pentru destabilizarea ordinii publice
Primele dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu. Ce metode plănuiau să folosească pentru destabilizarea ordinii publice
Evaluările naționale din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi schimbate: testele vor include itemi de tip PISA
Evaluările naționale din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi schimbate: testele vor include itemi de tip PISA
Bucureștiul prinde viață: cele mai tari evenimente din weekendul 19-21 septembrie 2025
Bucureștiul prinde viață: cele mai tari evenimente din weekendul 19-21 septembrie 2025
Jose Carerras, preferatul publicului de la Unforgettable, deși pe scenă a urcat și Andrea Bocelli. Artistul spaniol a stat pe scenă mai mult decât era programat, într-un val de aplauze. Moment unic. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Jose Carerras, preferatul publicului de la Unforgettable, deși pe scenă a urcat și Andrea Bocelli. Artistul spaniol a stat pe scenă mai mult decât era programat, într-un val de aplauze. Moment unic. EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, din nou împreună. Au îngropat securea războiului: „Timpul a vindecat”. EXCLUSIV
Playtech Știri
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
Playtech Știri
Cum să gătești ceapa de două ori mai repede și cu o aromă mult mai intensă. Oamenii de știință spun ca ai nevoie de un singur ingredient
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...