UE revizuiește interdicția motoarelor cu combustie și promite sprijin extins pentru industria auto

Uniunea Europeană a anunțat că va revizui interdicția privind vânzarea de mașini cu motoare pe combustie planificată pentru 2035, precum și limitele de emisii de CO2 impuse producătorilor. Decizia, luată în cadrul unei întâlniri la care a participat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine după luni de presiuni din partea celor mai importanți actori din industria auto europeană, care avertizau că regulile actuale pot provoca un colaps economic. Totodată, Bruxelles-ul a promis măsuri suplimentare de sprijin pentru întregul lanț de producție auto de pe continent, de la marii constructori până la furnizorii de componente.

Criticile au fost conduse de Ola Källenius, directorul executiv Mercedes și președinte al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Acesta a avertizat că interdicția din 2035, coroborată cu limitele stricte de CO2, riscă să lovească „cu viteză maximă” întreaga industrie, ducând la falimente în lanț. În Germania, luna august a adus deja insolvențe repetate în rândul furnizorilor auto, un semnal al fragilității sectorului. Reprezentanții CLEPA, organizația furnizorilor de componente, au atras atenția că sute de mii de locuri de muncă sunt puse în pericol și au cerut ca politicile europene să ia în calcul toate tehnologiile capabile să reducă emisiile – de la hibride și plug-in hibride, până la soluții pe bază de hidrogen sau combustibili sintetici.

Un studiu al Agenției Europene de Mediu a complicat însă dezbaterea, arătând că vehiculele plug-in hibride poluează mult mai mult în condiții reale decât în testele oficiale. Deși ar trebui să emită în medie 28 g/km de CO2, realitatea indică 138 g/km, aproape de cinci ori mai mult. Această discrepanță a determinat autoritățile să fie prudente cu eventualele facilități pentru acest tip de propulsie.

Pași către o strategie revizuită și sprijin economic

Oficialii europeni au convenit că este nevoie de câteva luni pentru a elabora un plan clar de modificare a regulilor, cu un proiect de reglementări așteptat până în decembrie 2025. Printre propunerile luate în calcul se află posibilitatea de a acorda avantaje fiscale sau de emisii pentru mașinile compacte și ușoare, tradițional populare în Europa, dar marginalizate de actualele politici. Această idee, susținută de șefii Renault și Stellantis, ar putea încuraja producția unor vehicule accesibile și mai puțin poluante, protejând în același timp locurile de muncă.

În paralel, Bruxelles-ul a promis măsuri pentru a întări lanțul de aprovizionare cu materiale critice, precum litiu și pământuri rare, esențiale pentru producția de baterii. Dependența actuală de China a fost considerată un risc strategic, mai ales în contextul în care numeroase fabrici europene de baterii utilizează încă materii prime importate. Noile reguli vor impune cote minime de proveniență europeană, pentru a stimula extracția și prelucrarea locală.

Concurența chineză și viitorul industriei europene

Prezența tot mai mare a constructorilor chinezi pe piața europeană a fost un alt subiect fierbinte. După ce Europa a introdus taxe pentru vehiculele electrice importate, producătorii chinezi s-au orientat rapid către modelele plug-in hibride, creând un dezechilibru comercial și tehnologic. Oficialii UE iau în considerare restricții suplimentare și politici de protecție a producătorilor locali, fără a compromite obiectivele climatice.

În prezent, aproximativ 13 milioane de persoane lucrează în industria auto europeană, iar menținerea competitivității acestui sector este esențială pentru economia continentului. Sprijinul financiar pentru inovație, dezvoltarea de mașini electrice mai eficiente și investițiile în tehnologii verzi vor fi priorități în următoarele luni.

Decizia de a revizui interdicția motoarelor cu combustie nu înseamnă abandonarea obiectivelor climatice, ci adaptarea lor la realitățile economice și tehnologice. Până la finalul anului, Uniunea Europeană va prezenta varianta finală a noilor reglementări, menite să asigure un echilibru între protecția mediului, menținerea locurilor de muncă și viabilitatea pe termen lung a industriei auto europene.