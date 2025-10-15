UE pregătește reguli noi pentru închirierile prin Airbnb, Booking și alte platforme, pentru a combate criza locuințelor accesibile

Comisia Europeană pregătește primele reguli dedicate închirierilor pe termen scurt, de tipul celor operate prin Airbnb, Booking și alte platforme, ca parte a unui plan mai amplu pentru locuințe accesibile. Dan Jørgensen, primul comisar european pentru locuire, spune că Bruxelles-ul vrea să abordeze „criza socială” a locuirii și „problema uriașă” generată de turismul de scurtă durată în multe orașe, cu scopul de a tempera presiunile asupra chiriilor și de a proteja comunitățile locale. Publicarea planului european pentru locuințe accesibile este așteptată în decembrie, devansată față de 2026, pe fondul urgenței subiectului.

Într-un mesaj politic limpede, Jørgensen avertizează că, dacă decidenții nu tratează serios problema locuirii, „populiștii anti-UE vor câștiga” teren. Oficialul a admis că UE „a eșuat” până acum în a livra pe unele elemente ale crizei locuințelor, însă insistă că există competențe europene clare unde pot fi propuse soluții, iar închirierile pe termen scurt sunt una dintre ele, noteaza The Guardian.

De ce intră Bruxelles-ul în jocul închirierilor pe termen scurt

În ultimul deceniu, creșterea explozivă a cazărilor de tip Airbnb/Booking a fost asociată în numeroase capitale și orașe europene cu scumpirea chiriilor, transformarea cartierelor rezidențiale în zone turistice și alungarea locatarilor din centrele istorice. Comisia spune că vrea un cadru comun minim, după ani în care soluțiile au fost lăsate exclusiv la latitudinea autorităților locale și naționale, cu rezultate inegale.

Contextul economic apasă și el. Între 2010 și 2023, prețurile locuințelor în UE au crescut cu aproximativ 48%, iar chiriile cu 22%, în timp ce inflația cumulată a fost de aproximativ 36%. Pentru unele state, majorările au fost mult mai abrupte, iar în 2023 aproape 9% din populația UE cheltuia 40% sau mai mult din venitul disponibil pe locuire. În acest cadru, închirierile de scurtă durată sunt vizate ca un factor ce poate accentua tensiunile acolo unde piețele sunt deja încinse.

Ce ar putea conține planul: drepturi, specula și turismul „scurt”

Comisarul anunță că planul european pentru locuințe accesibile va acoperi domenii în care există competență la nivelul UE și unde „nu s-a livrat” până acum. Printre direcțiile indicate: reguli pentru închirierile pe termen scurt (platforme de tip Airbnb/Booking), protecția drepturilor chiriașilor și măsuri împotriva „financiarizării” locuințelor, atunci când acestea devin obiect pur de speculație fără considerente sociale.

Jørgensen nu a detaliat încă măsurile, dar a arătat că executivul european studiază soluții folosite de statele membre, de la obligații pentru dezvoltatori de a include o cotă de locuințe accesibile în proiecte, până la instrumente fiscale și de ajutor de stat. Pe această linie, Comisia ia în calcul relaxarea unor reguli de ajutor de stat, pentru a permite guvernelor să sprijine mai ușor construcția sau renovarea de locuințe accesibile, inclusiv prin subvenții ori facilități fiscale acordate companiilor de profil.

Ambiție politică și calendar: ce urmează pentru statele membre

Președinta Ursula von der Leyen a vorbit recent despre nevoia unei „resetări radicale” a modului în care este abordată criza de locuire și a promis organizarea unui prim summit european pe locuire, pentru a urca subiectul în vârful agendei. Liderii UE urmează să discute locuirea la un summit săptămâna viitoare, stabilind liniile pentru negocierile ulterioare.

Chiar dacă există apetit politic pentru acțiune la nivel european, orice propunere va trebui să țină cont de diferențele mari dintre piețele de locuințe din cele 27 de state: de la structură și fiscalitate până la demografie și turism. De aceea, pachetul anunțat este așteptat să vină cu un mix de instrumente: reguli comune minime acolo unde e posibil (de pildă, transparență și raportare pentru platformele de închiriere pe termen scurt, cadre pentru cooperarea cu autoritățile), plus flexibilitate pentru adaptarea națională și locală.

Pe fond, mesajul Comisiei e clar: locuirea devine un dosar strategic european, nu doar o sumă de probleme locale. În timp ce detaliile exacte ale propunerilor urmează să fie prezentate în decembrie, orientarea generală vizează temperarea impactului închirierilor turistice asupra cartierelor, consolidarea drepturilor chiriașilor și direcționarea mai eficientă a banilor publici pentru a stimula investițiile în locuințe accesibile. Rămâne de văzut cât de departe vor merge statele membre în a armoniza reguli sensibile, aflate la intersecția dintre economie, turism, politică socială și autonomie locală.