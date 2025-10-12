Ucrainenii au capturat un soldat inamic și au descoperit că este un student indian, iar motivul pentru care era acolo i-a uimit

O captură neașteptată făcută de armata ucraineană a scos la iveală o poveste care a uimit opinia publică internațională. Soldatul reținut de forțele ucrainene s-a dovedit a fi Sahil Majothi, un tânăr indian de 22 de ani, originar din statul Gujarat. Deși era cunoscut drept un student pasionat de informatică, viața lui a luat o întorsătură dramatică, ducându-l în mijlocul războiului ruso-ucrainean.

De la visul de a studia în Rusia la lupta pe front

Conform relatărilor oferite de familia sa, Sahil Majothi a plecat în Rusia în ianuarie 2024 pentru a studia ingineria informatică. După un curs de limbi străine de trei luni la Sankt Petersburg, s-a mutat la Moscova, unde muncea part-time ca livrator de ustensile de bucătărie pentru a se întreține.

Mama tânărului, Hasina Majothi, a declarat pentru BBC Gujarati că viața fiului ei s-a schimbat radical în aprilie 2024, când „cineva a strecurat droguri într-un colet” pe care acesta trebuia să-l livreze.

„Poliția l-a prins cu asta și l-a acuzat”, a spus femeia.

Potrivit acesteia, Sahil a fost reținut, ținut în arest timp de șase luni și condamnat ulterior la șapte ani de închisoare. Familia, disperată, a angajat un avocat privat, însă nu știa nimic despre o eventuală înrolare militară.

„Nu știu cum a ajuns în Ucraina. Am aflat doar din videoclipul viral”, a adăugat Hasina Majothi.

Ce a spus tânărul indian în videoclipul publicat de Ucraina

Într-un videoclip difuzat de Brigada 63 Mecanizată a armatei ucrainene, Sahil Majothi a povestit că i s-a oferit o alegere: să rămână în închisoare sau să se înroleze în armata rusă. A ales armata, cu promisiunea că va fi plătit și eliberat după un an de serviciu.

Tânărul susține că i s-au promis sume între 100.000 și 1.000.000 de ruble, însă nu a primit niciun ban. A urmat 15 zile de antrenament militar în septembrie 2024, iar pe 30 septembrie a fost trimis pe front. A doua zi, după o altercație cu comandantul său, s-a separat de unitate și a ajuns la un adăpost ucrainean, unde s-a predat și a cerut ajutor.

BBC menționează că nu poate verifica independent locația și data filmării, însă confirmă că imaginile au devenit virale în scurt timp.

Ucrainenii l-au capturat pe tânăr în timp ce lupta alături de trupele ruse, fiind primul cetățean indian cunoscut care ajunge prizonier în acest conflict. Cazul său a stârnit imediat reacții în India, unde autoritățile au deschis o anchetă pentru a clarifica modul în care studentul a fost înrolat în armata rusă.

Familia, interogată de autoritățile din India

După apariția filmului, Brigada Antiteroristă (ATS) din Gujarat a interogat-o pe mama lui Sahil și pe fratele acesteia, încercând să afle detalii despre dispariția tânărului. Hasina Majothi, croitoreasă de profesie, locuiește cu rudele materne și își crește singură copiii, după ce s-a despărțit de soțul ei.

Oficialii indieni au confirmat că Sahil a fost arestat în Rusia și că familia nu a mai avut nicio veste de la el după acel moment. Profesorii de la fosta sa școală din Morbi l-au descris ca fiind un „elev obișnuit, dar foarte motivat să-și îndeplinească visele prin educație”.

Reacții și apeluri la guvernul indian

Cazul lui Sahil Majothi a reaprins discuțiile privind recrutarea cetățenilor indieni în armata rusă. Potrivit rapoartelor, peste 150 de indieni – mulți dintre ei cu vize de student sau turist – s-au alăturat armatei ruse, iar cel puțin 12 dintre ei au murit în luptă.

„Mulți tineri ca el au fost prinși în capcană și târâți în război”, a declarat Kasam Sumra, lider al comunității locale. „Facem apel la guvern să-l aducă acasă pe Sahil și pe alți tineri care au plecat în străinătate în căutarea unui loc de muncă.”

În septembrie, guvernul indian a cerut oficial Moscovei eliberarea și repatrierea a 27 de cetățeni indieni care au fost recrutați în armata rusă. Ministerul de Externe de la New Delhi a reiterat avertismentul către populație: