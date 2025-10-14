TVA-ul pentru consumul casnic de apă potabilă ar putea fi eliminat. Limită de metri cubi impusă de Senat

Ultima ora
UPDATE Ce se întâmplă dacă circuli în România cu asigurare RCA de la o firmă din Bulgaria. Exemplul DallBogg și sancțiunea ASF
14 oct. 2025
de Daoud Andra

Un nou proiect de lege depus la Senat ar putea aduce o schimbare importantă pentru milioane de români: eliminarea TVA-ului pentru consumul casnic de apă potabilă, în anumite condiții. Inițiativa, depusă pe 9 octombrie 2025, vizează scutirea de la plata TVA-ului pentru primii cinci metri cubi de apă consumați lunar, de fiecare persoană, în cadrul serviciilor de alimentare și canalizare.

Argumentele din spatele inițiativei

Propunerea legislativă are ca scop reducerea costurilor suportate de populație și protejarea consumatorilor vulnerabili, într-un context în care facturile la utilități au crescut semnificativ în ultimii ani. Potrivit proiectului, „pentru consumatorii casnici, se va aplica o cotă de 0% asupra bazei de impozitare pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, în limita a 5 m³/lună/persoană”, potrivit avocatnet.ro.

Cu alte cuvinte, pentru consumul de bază – cel considerat necesar traiului decent – nu s-ar mai plăti TVA. Totuși, proiectul nu precizează ce se întâmplă cu consumul care depășește această limită, respectiv dacă pentru volumul suplimentar se va aplica actuala cotă de TVA de 11%, introdusă recent prin noul Cod Fiscal.

În expunerea de motive, inițiatorii – un grup de parlamentari PSD – subliniază că serviciile de apă potabilă au devenit o povară pentru multe familii, mai ales pentru cele care locuiesc la bloc. Costurile variază considerabil în funcție de regiune și pot fi chiar de 10–11 ori mai mari decât ar fi justificat de consumul real.

Parlamentarii arată că rețelele de apă din România sunt în mare parte vechi și ineficiente, pierderile fiind uriașe. Aceste pierderi tehnice, cauzate de infrastructura degradată, sunt adesea transferate către consumatori, care ajung să plătească și pentru apa care nu le-a ajuns niciodată la robinet.

„Consumatorul trebuie să plătească exclusiv ceea ce înregistrează”

„Dacă investiţiile majore în reţelele de apă sunt realizate de primării şi consilii judeţene, atunci cetăţeanul nu trebuie să plătească pierderile din reţea, adică un consum pe care nu l-a realizat”, se arată în document. De asemenea, inițiatorii menționează situațiile în care ploile abundente duc la inundarea subsolurilor sau a străzilor, costuri care, paradoxal, ajung tot în sarcina populației.

Proiectul pornește de la ideea că apa este un bun vital, nu un produs de lux, și că statul are datoria de a garanta accesul tuturor cetățenilor la o cantitate minimă de apă sigură, la un cost suportabil. În contextul în care România are nevoie de investiții masive în modernizarea rețelelor de alimentare și canalizare, eliminarea TVA-ului pentru un consum limitat este considerată o măsură socială echilibrată.

„Consumatorul trebuie să plătească exclusiv ceea ce înregistrează contorul propriu. Având în vedere suportabilitatea limitată a consumatorilor, precum şi faptul că urmează investiţii importante pentru alinierea la standardele europene, este imperios necesară eliminarea cotei de TVA pentru consumul casnic în limita a 5 m³/lună/persoană”, explică autorii inițiativei.

Proiectul a fost depus la Senat, care este prima Cameră sesizată, urmând ca votul decizional să fie dat de Camera Deputaților. Dacă legea va fi adoptată și promulgată, milioane de români ar putea vedea facturi mai mici la apă începând cu anul 2026.

