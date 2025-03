Trupa The Searchers se retrage după 68 de ani, dar va fi acesta un adio definitiv?

După 68 de ani de carieră, legendara trupă britanică The Searchers a anunțat oficial prima sa retragere. Considerată cea mai longevivă trupă pop din istorie, The Searchers a fost activă încă din 1957, cu schimbări constante în componență, dar fără a se opri vreodată din turnee. Acum, însă, membrii trupei ajunși la venerabila vârstă de 80+ ani au decis că este momentul pentru un turneu de adio. Primul concert final va avea loc pe 27 iunie, în cadrul Festivalului Glastonbury din Anglia. Dar având în vedere istoricul industriei muzicale, mulți se întreabă: va fi acesta chiar sfârșitul?

Înființată în 1957 de John McNally și Mike Pender, The Searchers a reușit să își creeze un loc aparte în muzica pop și rock britanică. Înainte ca trupe precum The Rolling Stones, The Who sau The Beach Boys să existe, The Searchers cucerea topurile cu reinterpretări ale unor hituri pop. Cele mai mari succese ale lor includ coveruri precum “Needles And Pins” (original de Jackie DeShannon) și “Sweets For My Sweet” (cântec lansat inițial de The Drifters).

Deși ultimul lor hit care a ajuns în topuri datează din 1967, The Searchers au continuat să cânte și să își încânte fanii timp de peste 50 de ani. Chiar și când unii membri au plecat, alții au venit și trupa a mers mai departe. Printre cei care au rămas fideli grupului se numără Frank Allen, basist al trupei din 1964, și Spence James, solist vocal din anii ’80.

Primul „turneu de adio” – un început sau un sfârșit?

John McNally a declarat pentru BBC că participarea trupei la Glastonbury 2024 este un vis devenit realitate:

„Un debut la Glastonbury la 83 de ani, poate cineva să bată acest record? Nu cred că viața poate deveni mai bună de atât, nu-i așa?”

Trupa va ajunge la festival după câteva concerte în luna iunie, ceea ce înseamnă că vor fi bine antrenați pentru marele eveniment. Dar întrebarea rămâne: se va opri cu adevărat The Searchers după acest turneu?

Industria muzicală este plină de trupe care au anunțat turnee de adio doar pentru a reveni mai târziu. The Who, Kiss, Aerosmith – toate aceste formații au avut multiple retrageri urmate de reveniri triumfale. Iar fanii The Searchers sunt sceptici că această retragere va fi una definitivă.

O moștenire de peste 50 de milioane de albume vândute

Indiferent dacă acest turneu va fi cu adevărat ultimul sau doar începutul unui nou capitol, The Searchers merită să fie recunoscuți pentru impactul lor asupra muzicii pop. Cu peste 50 de milioane de albume vândute, trupa a influențat generații întregi de artiști și a demonstrat că muzica bună nu are vârstă.

Dacă istoria muzicii ne-a învățat ceva, este că niciun „turneu de adio” nu trebuie luat prea în serios. În aceeași zi în care The Searchers și-a anunțat retragerea, trupa Kiss a anunțat primul lor concert post-retragere. Așadar, rămâne de văzut cine va reveni mai repede pe scenă.

Indiferent de ce urmează, un lucru e sigur: fanii vor fi acolo, pregătiți să cânte „Needles and Pins” încă o dată!