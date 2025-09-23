Trump la ONU numește schimbările climatice „o păcăleală colosală”. Predicțiile „au fost făcute de oameni proști”

Președintele SUA, Donald Trump, a reluat marți, 23 septembrie 2025, la Adunarea Generală a ONU, retorica anti-climă: a calificat schimbările climatice drept „cea mai mare păcăleală comisă vreodată asupra lumii” și a spus că „amprenta de carbon este o înșelătorie inventată de oameni răuvoitori”. Declarațiile lui intră în contradicție cu consensul covârșitor al comunității științifice privind realitatea încălzirii globale și cauzele ei umane.

În discurs, Trump a susținut și că prognozele ONU și ale altor organizații „au fost greșite”, i-a numit pe autorii lor „proști” și a ironizat schimbarea de termeni de la „încălzire globală” la „schimbări climatice”. Pasaje similare au fost surprinse pe video și preluate de mai multe publicații internaționale, confirmând formulările folosite la tribună.

Ce a spus exact președintele american, în fața liderilor lumii

În intervenția de la ONU, Donald Trump a afirmat: „Schimbările climatice sunt cea mai mare păcăleală comisă vreodată asupra lumii.” A continuat apoi cu un atac la adresa conceptului de reducere a emisiilor: „Amprenta de carbon este o înșelătorie inventată de oameni răuvoitori.” În aceeași idee, președintele a spus că „toate aceste predicții făcute de Națiunile Unite și de mulți alții, adesea din motive greșite, au fost eronate” și i-a calificat pe promotorii lor drept „proști”. Tot el a susținut că „au zis că încălzirea globală va ucide lumea, dar apoi a început să se răcească; de aceea i-au spus schimbări climatice, ca să nu poată rata.”

În plus, Trump a legat politicile climatice de declin economic, argumentând că „regulile verzi brutale” ar muta producția din țările dezvoltate — care „respectă reguli nebunești” — spre economii „poluante” care „fac avere” tocmai pentru că nu se conformează. Această linie de argument a însoțit și atacuri mai largi la adresa ONU, UE și acordurilor de mediu, informează Reuters.

Ce spun oamenii de știință și care este contextul politic

Afirmațiile președintelui intră în contradicție cu literatura științifică și cu evaluările instituțiilor internaționale. „Marea majoritate” a climatologilor arată că încălzirea se întâmplă deja, este provocată în principal de arderea combustibililor fosili și intensifică fenomene extreme: inundații mai violente, secete mai profunde și valuri de căldură mai periculoase. Nu există dovezi care să susțină ideea că schimbările climatice ar fi o „păcăleală” sau o „escrocherie”.

Pe plan politic, ieșirea din acordurile climatice și demonizarea politicilor verzi au devenit repere ale agendei lui Trump. Discursul de la ONU a venit într-un moment în care Washingtonul s-a distanțat din nou de Acordul de la Paris, iar administrația a promovat explicit combustibilii fosili ca „coloană vertebrală” a securității energetice. În același timp, secretarul general al ONU a insistat că investițiile globale în energie curată îl depășesc deja pe sectorul fosil, tendință pe care statele sunt încurajate s-o accelereze.

De ce contează: între retorică politică și realități măsurabile

Declarațiile liderilor de la tribuna ONU au ecouri dincolo de sală: pot influența piețe, investiții și priorități de politici publice. În cazul climei, tonul de negare sau minimalizare crește riscul unei frâne în tranziția energetică, exact în momentul în care rapoartele arată accelerarea dezastrelor și costurilor economice asociate. Disputele de discurs nu schimbă însă datele observate: temperaturi record, ghețari se topește, oceane mai calde și fenomene meteo tot mai scumpe pentru bugetele publice.

În plan comunicational, etichetarea „amprentei de carbon” drept „înșelătorie” e o strategie retorică ce țintește măsurile individuale și corporative de reducere a emisiilor. Experții subliniază că, deși responsabilitatea nu poate fi pusă doar pe umerii consumatorilor, standardele, taxele și inovațiile care reduc emisiile în lanțurile de producție rămân instrumente esențiale pentru limitarea încălzirii. Contestarea lor pe motiv de „păcăleală” riscă să creeze confuzie deliberată în rândul publicului.