Trump își mai trece o pace mondială în CV: „Am evitat un război nuclear între India și Pakistan”

Într-o declarație care a atras controverse internaționale, fostul președinte american Donald Trump a susținut din nou că intervenția sa diplomatică a fost crucială pentru a pune capăt tensiunilor dintre India și Pakistan. Adresându-se jurnaliștilor într-o conferință de presă alături de CEO-ul Tesla, Elon Musk, Trump a afirmat că eforturile sale de mediere au prevenit un potențial conflict nuclear între cele două state vecine.

Trump, cunoscut pentru declarațiile sale directe și uneori controversate, a asociat detensionarea conflictului cu discuțiile comerciale conduse sub administrația sa. Potrivit lui, comerțul a fost utilizat drept instrument diplomatic pentru a convinge cele două națiuni să înceteze ostilitățile, iar acesta și-a exprimat recunoștința față de liderii din New Delhi și Islamabad pentru „înțelepciunea” lor în a încheia armistițiul.

În cadrul conferinței, Trump a declarat că medierea sa a fost esențială pentru a evita o posibilă confruntare nucleară între cele două națiuni. El a subliniat că negocierile purtate de SUA au jucat un rol major în reducerea tensiunilor și a subliniat importanța comerțului ca mijloc de influență diplomatică.

„Am oprit India și Pakistanul dintr-un conflict. Cred că lumea ar fi putut asista la un dezastru nuclear, iar pentru asta mulțumesc liderilor din acele țări și echipei mele. Nu putem face comerț cu state care se atacă reciproc cu arme nucleare. Din fericire, liderii lor au înțeles și au fost de acord să înceteze luptele”, a afirmat Trump în intervenția sa. De asemenea, el nu a ratat ocazia să aducă în discuție puterea militară a SUA, susținând că aceasta reprezintă un factor de disuasiune global.

În paralel, Trump a precizat faptul că acordul de încetare a focului este doar un exemplu al eficienței abordării sale diplomatice. Totodată, el a reiterat mândria cu care privește rolul SUA în menținerea păcii globale.

În timp ce declarațiile liderului american sugerează un rol activ al Washingtonului în soluționarea conflictului, oficialii din India și Pakistan au oferit o versiune diferită a evenimentelor. Potrivit guvernului indian, armistițiul a rezultat din discuții bilaterale directe între directorii generali ai operațiunilor militare (DGMOs) din cele două țări, fără implicarea unui terț mediator.

De asemenea, oficialii indieni au negat orice legătură între discuțiile comerciale cu SUA și decizia de a încheia un armistițiu. Surse guvernamentale au evidențiat că relațiile comerciale nu au fost subiect de discuție între liderii americani și premierul indian în perioada conflictului. Vicepreședintele SUA, JD Vance, a discutat cu premierul indian Narendra Modi la începutul lunii mai, însă, conform rapoartelor oficiale, problema comerțului nu a fost abordată în contextul tensiunilor militare.

Declarațiile lui Trump au stârnit reacții diverse pe scena internațională, unii susținând că SUA joacă într-adevăr un rol crucial în menținerea păcii globale, în timp ce alții califică afirmațiile fostului președinte drept exagerări menite să-i sporească imaginea personală.

