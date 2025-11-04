Trump a grațiat mai mulți condamnați, iar „întâmplător” printre ei se află și un miliardar al criptomonedelor pe care spune că nu-l cunoaște, deși e legat de afacerile familiei sale

Președintele SUA, Donald Trump, a stârnit din nou semne de întrebare după ce a declarat, într-un interviu la CBS „60 Minutes”, că nu știe cine este Changpeng Zhao, cunoscut ca „CZ”, fondatorul gigantului crypto Binance, deși l-a grațiat luna trecută. Zhao este unul dintre cei mai cunoscuți oameni din industria criptomonedelor și a pledat vinovat în 2023 pentru că a permis ca platforma sa să fie folosită pentru spălare de bani. Grațierea lui este cu atât mai discutabilă cu cât unele dintre companiile lui Zhao au ajuns să colaboreze cu entități apropiate familiei Trump, pe proiecte de monede digitale. În timp ce Trump spune că i s-a spus doar că Zhao ar fi fost „victima unei vânători de vrăjitoare” a administrației Biden, rămâne întrebarea: de ce a fost iertat tocmai un om cu o asemenea greutate în crypto?

Cine este Changpeng Zhao și de ce e grațierea lui importantă

Changpeng Zhao, sau „CZ”, este cofondatorul și fostul CEO al Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare de criptomonede din lume, notează BBC. În 2023, el a recunoscut în fața autorităților americane că Binance nu a avut controale suficiente împotriva spălării banilor și a acceptat, ca parte a acordului, să se retragă din funcția de CEO și să plătească amenzi masive. A făcut și închisoare – patru luni – după care a rămas cu restricții privind implicarea sa în afaceri financiare din SUA.

Grațierea semnată de Trump ridică două niveluri de problemă. Primul: procurorii americani spuseseră explicit că activitatea lui Zhao a produs „prejudicii semnificative securității naționale a SUA”. Al doilea: grațierea ridică bariere și îi permite lui CZ să se miște din nou mai liber în zona de afaceri financiare, exact într-un moment în care Trump și familia sa promovează proiecte proprii în crypto. Întrebat direct de ce l-a grațiat pe Zhao, Trump a răspuns: „Nu știu cine e. Mi s-a spus că a fost o nedreptate a administrației Biden.” Declarația lasă loc pentru interpretarea că decizia nu a venit din cunoașterea cazului, ci dintr-un reflex politic: orice a făcut Biden împotriva cuiva din crypto trebuie „reparat”.

Legături cu afacerile digitale ale familiei Trump și un mesaj pro-crypto

Potrivit presei americane, companii ale lui Zhao au lucrat sau au intrat în asociere cu firme legate de familia Trump, cum ar fi Dominari Holdings, găzduită chiar în Trump Tower și pe al cărei board se află fiii președintelui. De asemenea, administrația Trump a mai intervenit în trecut în favoarea unor figuri controversate din crypto – de la fondatorii BitMEX până la Ross Ulbricht, creatorul pieței negre de pe dark web „Silk Road”. Toate acestea construiesc imaginea unei administrații care nu doar simpatizează industria criptomonedelor, ci o și protejează atunci când e atinsă de justiție.

Casa Albă a încercat să dea o justificare politică: purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a spus că dosarul contra lui Zhao a fost „suprajudecat” de administrația Biden și că Trump doar „a corectat un abuz”. În același interviu, Trump a reluat și teza lui că SUA trebuie să rămână lider în crypto pentru a nu lăsa China să preia avantajul. Dar, văzut din exterior, mesajul este dublu: pe de o parte, administrația spune că vrea „libertate” pentru crypto; pe de altă parte, oamenii apropiați președintelui sau afacerile în care apar membri ai familiei sale par să beneficieze în mod concret de astfel de decizii.

Pentru publicul larg, care nu urmărește zilnic piața de monede digitale, detaliul esențial e acesta: nu vorbim despre un mic antreprenor, ci despre omul care a condus cea mai mare platformă de crypto din lume, condamnat pentru probleme serioase de conformitate și apoi grațiat de un președinte care susține că „nu știe cine e”. Iar când același președinte are familie implicată în proiecte cripto și anterior a oprit și alte dosare din aceeași zonă, întrebarea „de ce tocmai el?” devine perfect legitimă.