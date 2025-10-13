Trucul simplu care îți face ochelarii să arate ca noi. N-ai nevoie de lavetă sau de microfibră

Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 19:25
de Badea Violeta

UTILE
Trucul usor care reda stralucirea ochelarilor tai. Sursa foto: Profimedia

Mulți dintre cei care poartă ochelari se confruntă zilnic cu aceeași problemă: petele, urmele de grăsime și zgârieturile fine care nu dispar indiferent de câte ori îi cureți. Deși șervețelele umede par soluția rapidă, acestea pot face mai mult rău decât bine. Există însă o metodă simplă, ieftină și sigură, care redă claritatea lentilelor fără a le deteriora – și tot ce îți trebuie se află deja în bucătărie.

De ce nu funcționează șervețelele și lavetele obișnuite

Șervețelele de unică folosință sunt comode, însă conțin adesea alcool și parfumuri care afectează în timp straturile protectoare ale lentilelor. Acoperirile antireflex sau dure se pot matifia prematur, iar ochelarii își pierd luciul inițial.

Chiar și lavetele din microfibră, deși mai blânde, pot provoca microzgârieturi atunci când sunt folosite uscate sau murdare. Praful fin sau nisipul prins între fibre devine abraziv, iar frecarea duce inevitabil la deteriorarea suprafeței.

Înainte de orice curățare, o regulă simplă face diferența: nu șterge niciodată lentilele prăfuite. Praful trebuie mai întâi îndepărtat prin clătire ușoară cu apă călduță, pentru a evita zgârierea accidentală.

Cum se aplică metoda simplă cu apă și detergent

Cea mai sigură soluție pentru uzul zilnic este apa călduță combinată cu un detergent de vase delicat, cu pH neutru. Procedura este rapidă și blândă: ochelarii se clătesc mai întâi sub jet de apă călduță, pentru a desprinde particulele, apoi se aplică o picătură de detergent pe vârfurile degetelor.

Se masează ușor lentilele, ramele și plăcuțele nazale, iar la final se clătește totul bine. Uscarea se face prin tamponare ușoară cu un șervet moale din bumbac sau hârtie netratată.

Apa fierbinte trebuie evitată, deoarece poate deforma ramele din plastic sau poate slăbi adezivii. De asemenea, nu folosi detergenți pentru geamuri, produse cu oțet, acetonă sau silicon – toate pot deteriora acoperirile protectoare.

Când e nevoie de ajutor profesional

Dacă după o curățare corectă persistă pete sau dungi, este posibil ca straturile de protecție să fie deja afectate. În astfel de cazuri, doar un specialist poate evalua situația și curăța lentilele în siguranță, de obicei prin băi cu ultrasunete. Această metodă profesională elimină depunerile invizibile și redă aspectul uniform al lentilelor, fără risc de zgâriere.

Îngrijirea regulată a ochelarilor nu doar menține claritatea vederii, ci și prelungește durata de viață a ramelor. O perie moale pentru plăcuțele nazale, o husă de protecție și evitarea expunerii la soare sau căldură intensă completează rutina corectă. Cu doar câteva gesturi simple, ochelarii pot arăta ca noi zi de zi – fără lavetă, fără șervețele și fără costuri inutile.

Pământul intră într-o „nouă realitate” odată cu atingerea primului sau punct critic climatic, arată un raport istoric
