Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
10 aug. 2025 | 16:09
de Daoud Andra

Trucul folosit în Germania pentru a răcori casa fără aer condiționat. Ai nevoie de o sticlă cu apă pentru a scădea temperatura din casă cu două grade

Generalist
Trucul folosit în Germania pentru a răcori casa fără aer condiționat. Ai nevoie de o sticlă cu apă pentru a scădea temperatura din casă cu două grade
FOTO: Pixabay

Canicula pare să nu ierte pe nimeni vara aceasta. Chiar și în Germania, o țară obișnuită cu veri blânde și temperaturi moderate, valurile de căldură au devenit o realitate constantă. În fața acestor zile toride, nemții au găsit o soluție ingenioasă și ieftină pentru a răcori locuințele fără a apela la aerul condiționat: o simplă sticlă cu apă.

Trucul cu sticla de apă congelată

Metoda este simplă, dar surprinzător de eficientă. Tot ce ai de făcut este să umpli o sticlă de plastic cu apă și să o pui în congelator până se transformă într-un bloc solid de gheață. Odată înghețată, sticla se așază pe o etajeră sau pe pervazul ferestrei, de preferat într-un loc mai înalt din cameră. Pentru a evita deteriorarea suprafeței pe care o pui, plasează dedesubt o farfurie sau o tavă care să colecteze apa rezultată din topirea gheții.

Potrivit celor care au testat acest truc, temperatura din încăpere poate scădea cu până la două grade în câteva ore. Nu pare mult, dar într-o zi caniculară diferența este simțitoare, mai ales atunci când nopțile devin greu de suportat.

Aerul condiționat este, fără îndoială, cea mai rapidă metodă de răcire, dar vine la pachet cu un consum ridicat de energie și facturi considerabile. În plus, utilizarea excesivă poate provoca disconfort respirator și uscarea aerului din cameră. Pe de altă parte, metoda cu sticla congelată este ecologică, costă doar câțiva bani și nu afectează sănătatea.

Cum să maximizezi efectul răcoritor

Specialiștii recomandă câteva strategii care, combinate cu sticla congelată, pot transforma complet atmosfera din casă:

  • Ventilație nocturnă: așază un ventilator lângă o fereastră deschisă pe timp de noapte pentru a atrage aerul rece din exterior și a elimina căldura acumulată.
  • Ventilație în cruce: poziționează un ventilator astfel încât să scoată aerul cald pe o parte a casei, iar pe partea opusă lasă o fereastră deschisă pentru a permite pătrunderea aerului proaspăt.
  • Efectul gheață + ventilator: pune sticla congelată sau un bol cu cuburi de gheață în fața ventilatorului. Aerul care trece peste gheață devine mai rece și mai plăcut.
  • Ventilatoare de tavan: folosește-le în sens invers acelor de ceasornic pe timpul verii pentru a împinge aerul rece în jos și a-l distribui uniform.

În perioadele de caniculă intensă, este indicat să eviți deplasările în aer liber în mijlocul zilei, să consumi suficiente lichide și să menții ferestrele și draperiile închise în orele de vârf pentru a bloca pătrunderea căldurii.

Trucul cu sticla de apă congelată, combinat cu un management inteligent al ventilației, poate fi o soluție excelentă pentru cei care vor să treacă peste valurile de căldură fără a-și afecta bugetul. Într-o perioadă în care fiecare grad în minus contează, metodele simple și ingenioase se pot dovedi salvatoare.

Vreme instabilă la început de săptămână: vijelii, dar și caniculă în mai multe zone. Sunt restricţii de circulaţie pentru camioane din cauza temperaturilor ridicate
Recomandări
Copii care stau prea mult în fața ecranelor riscă de la colesterol crescut la probleme cardiace la maturitate, arată un nou studiu
Copii care stau prea mult în fața ecranelor riscă de la colesterol crescut la probleme cardiace la maturitate, arată un nou studiu
Nicuşor Dan, drumeție în natură alături de familie: „Copiii au fost cei mai încântaţi”. Mirabela Grădinaru, din nou apreciată pentru normalitate
Nicuşor Dan, drumeție în natură alături de familie: „Copiii au fost cei mai încântaţi”. Mirabela Grădinaru, din nou apreciată pentru normalitate
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Noile destinații ideale pentru pensionare, în Europa. Sunt țări însorite cu un standard perfect de viaţă. Cipru şi Malta, printre favorite
Noile destinații ideale pentru pensionare, în Europa. Sunt țări însorite cu un standard perfect de viaţă. Cipru şi Malta, printre favorite
Noi imagini cu Nicuşor Dan şi Maia Sandu, în Republica Moldova. Preşedintele României gustă cele mai bune preparate de peste Prut, la Festivalul Zemii
Noi imagini cu Nicuşor Dan şi Maia Sandu, în Republica Moldova. Preşedintele României gustă cele mai bune preparate de peste Prut, la Festivalul Zemii
După Nvidia și Microsoft, cine va fi următorul gigant tech care va atinge o valoare record pe bursă
După Nvidia și Microsoft, cine va fi următorul gigant tech care va atinge o valoare record pe bursă
Un designer de interior la IKEA dezvăluie trucul pentru a-ți menține camerele ordonate. Nu doar mobilierul contează, ci şi decoraţiunile
Un designer de interior la IKEA dezvăluie trucul pentru a-ți menține camerele ordonate. Nu doar mobilierul contează, ci şi decoraţiunile
Profesorii trebuie să aleagă între reducerea salariului cu 10-15% şi creșterea normei. Ministrul Educaţiei spune că nu are încotro: „Buget de austeritate”
Profesorii trebuie să aleagă între reducerea salariului cu 10-15% şi creșterea normei. Ministrul Educaţiei spune că nu are încotro: „Buget de austeritate”
Revista presei
Adevarul
Măsurile de austeritate dincolo de cifrele reci. „Așa dispare încet o pizzerie. Nu leneșă, nu arsă, ci sufocată de costuri”
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 11 august. Este un război zodiacal, nativii Berbec au parte de confruntări directe
Playtech Știri
Trei zodii care atrag succesul financiar între 11 şi 17 august 2025. Energia abundenţei este de partea lor
Playtech Știri
Vica Blochina iubeşte din nou şi se mândreşte cu cel care îi este alături. Imagini cu noul cuplu din showbiz-ul românesc
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei