Trucul folosit în Germania pentru a răcori casa fără aer condiționat. Ai nevoie de o sticlă cu apă pentru a scădea temperatura din casă cu două grade

Canicula pare să nu ierte pe nimeni vara aceasta. Chiar și în Germania, o țară obișnuită cu veri blânde și temperaturi moderate, valurile de căldură au devenit o realitate constantă. În fața acestor zile toride, nemții au găsit o soluție ingenioasă și ieftină pentru a răcori locuințele fără a apela la aerul condiționat: o simplă sticlă cu apă.

Trucul cu sticla de apă congelată

Metoda este simplă, dar surprinzător de eficientă. Tot ce ai de făcut este să umpli o sticlă de plastic cu apă și să o pui în congelator până se transformă într-un bloc solid de gheață. Odată înghețată, sticla se așază pe o etajeră sau pe pervazul ferestrei, de preferat într-un loc mai înalt din cameră. Pentru a evita deteriorarea suprafeței pe care o pui, plasează dedesubt o farfurie sau o tavă care să colecteze apa rezultată din topirea gheții.

Potrivit celor care au testat acest truc, temperatura din încăpere poate scădea cu până la două grade în câteva ore. Nu pare mult, dar într-o zi caniculară diferența este simțitoare, mai ales atunci când nopțile devin greu de suportat.

Aerul condiționat este, fără îndoială, cea mai rapidă metodă de răcire, dar vine la pachet cu un consum ridicat de energie și facturi considerabile. În plus, utilizarea excesivă poate provoca disconfort respirator și uscarea aerului din cameră. Pe de altă parte, metoda cu sticla congelată este ecologică, costă doar câțiva bani și nu afectează sănătatea.

Cum să maximizezi efectul răcoritor

Specialiștii recomandă câteva strategii care, combinate cu sticla congelată, pot transforma complet atmosfera din casă:

Ventilație nocturnă: așază un ventilator lângă o fereastră deschisă pe timp de noapte pentru a atrage aerul rece din exterior și a elimina căldura acumulată.

Ventilație în cruce: poziționează un ventilator astfel încât să scoată aerul cald pe o parte a casei, iar pe partea opusă lasă o fereastră deschisă pentru a permite pătrunderea aerului proaspăt.

Efectul gheață + ventilator: pune sticla congelată sau un bol cu cuburi de gheață în fața ventilatorului. Aerul care trece peste gheață devine mai rece și mai plăcut.

Ventilatoare de tavan: folosește-le în sens invers acelor de ceasornic pe timpul verii pentru a împinge aerul rece în jos și a-l distribui uniform.

În perioadele de caniculă intensă, este indicat să eviți deplasările în aer liber în mijlocul zilei, să consumi suficiente lichide și să menții ferestrele și draperiile închise în orele de vârf pentru a bloca pătrunderea căldurii.

Trucul cu sticla de apă congelată, combinat cu un management inteligent al ventilației, poate fi o soluție excelentă pentru cei care vor să treacă peste valurile de căldură fără a-și afecta bugetul. Într-o perioadă în care fiecare grad în minus contează, metodele simple și ingenioase se pot dovedi salvatoare.