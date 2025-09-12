Trucul ascuns al telecomenzii auto care pornește motorul de la distanță. Cum funcționează și ce mașini îl permit

Un videoclip devenit viral pe TikTok arată cum o simplă combinație de apăsări pe telecomanda mașinii poate porni motorul fără ca șoferul să fie înăuntru. Demonstrat pe mai multe mărci, inclusiv Porsche, Mazda și Mercedes, trucul a stârnit curiozitate, dar și controverse printre proprietarii de automobile din întreaga lume.

Dom Giovanni, cunoscut online sub numele de @car_connoisseur, a arătat pas cu pas cum poți porni mașina de la distanță doar din telecomandă, chiar și la vehicule echipate cu buton de pornire. „Ai o funcție ascunsă de pornire de la distanță pe mașina ta, pe care dealerul nu ți-o spune”, afirmă el în clipul vizionat de peste 16 milioane de ori.

Metoda este simplă: apeși o dată butonul de deblocare, apoi de două ori butonul de blocare, menținând apăsat la a doua apăsare. În filmare, Giovanni demonstrează trucul pe un Porsche, repetă procedura pe o Mazda și pe un Mercedes, iar motorul pornește de fiecare dată.

Descoperirea a atras rapid atenția comunităților online dedicate pasionaților auto. Pe forumuri pentru Toyota Tacoma, proprietari de modele recente au confirmat că aceeași combinație funcționează, chiar dacă până atunci credeau că pornirea de la distanță este posibilă doar prin aplicațiile oficiale ale producătorilor. Șoferi de Chevy Bolt au raportat trucuri similare, explicând că trebuie mai întâi să deblocheze și să blocheze din nou mașina pentru a o „trezi” înainte de a porni motorul.

Funcții ascunse pe care mulți șoferi nu le cunosc

Specialiștii auto susțin că multe telecomenzi moderne ascund opțiuni pe care dealerii nu le menționează. Consumer Reports notează că anumite modele permit coborârea simultană a tuturor geamurilor printr-o dublă apăsare prelungită a butonului de deblocare, utilă pentru aerisirea rapidă a mașinii în zilele caniculare.

Alte funcții comune, dar puțin cunoscute, includ:

plierea oglinzilor prin menținerea butonului de blocare, întâlnită la camionete Chevy și GMC;

prin menținerea butonului de blocare, întâlnită la camionete Chevy și GMC; pornirea motorului cu secvențe diferite, cum ar fi apăsarea de trei ori a butonului de blocare la anumite BMW-uri;

cu secvențe diferite, cum ar fi apăsarea de trei ori a butonului de blocare la anumite BMW-uri; modul Summon la Tesla, care poate scoate mașina dintr-un loc strâmt în timp ce șoferul stă afară.

Chiar și atunci când bateria telecomenzii este descărcată, majoritatea cheilor moderne ascund o cheie mecanică. Aceasta poate fi extrasă printr-o clapetă discretă și folosită pentru a descuia manual ușa, un detaliu pe care mulți proprietari îl află abia în situații de urgență.

Rezultate amestecate și recomandări de precauție

Deși clipul lui Giovanni a convins milioane de utilizatori, comentariile arată că nu toate mașinile reacționează la fel. Unii au glumit că trucul „a pornit cuptorul cu microunde”, alții au spus că nu funcționează pe modele mai vechi, precum un Daihatsu Rocky din 1992, sau că mașina le-a afișat mesaje de eroare.

Experții auto avertizează că succesul depinde de anul de fabricație, de pachetul de opțiuni și de modul în care producătorul a configurat sistemul de pornire de la distanță. Unele vehicule necesită activarea prealabilă a funcției în setările computerului de bord, iar altele pot fi blocate software dacă nu există abonament activ la serviciile conectate ale mărcii.

În plus, este recomandat ca șoferii să verifice manualul oficial al mașinii înainte de a încerca combinații necunoscute. Pornirea repetată a motorului fără a cunoaște procedura corectă poate descărca bateria sau poate declanșa alarme de securitate.

Fenomenul arată însă cât de multe surprize ascund telecomenzile moderne și cum rețelele sociale pot scoate la lumină detalii utile pe care producătorii le menționează rar. Pentru posesorii de automobile recente, clipul viral poate fi un punct de pornire pentru a descoperi funcții care fac viața mai comodă – cu condiția să fie folosite responsabil și doar în conformitate cu instrucțiunile oficiale ale mărcii.