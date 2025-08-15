Trei seriale de neratat pe Disney+ pentru un maraton de weekend reușit

Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
15 aug. 2025 | 11:36
de Ozana Mazilu

Platforma Disney+ a devenit în ultimii ani un punct de referință pentru pasionații de science-fiction, fantezie și povești cu miză emoțională ridicată. Fie că este vorba despre extinderi ale universurilor Marvel și Star Wars sau despre seriale originale cu suflet și umor, Disney+ oferă opțiuni pentru toate gusturile. Pentru acest weekend, trei titluri se detașează prin poveste, calitate vizuală și capacitatea de a fi parcurse integral într-un interval scurt de timp.

De la un spin-off nostalgic cu vrăjitori adolescenți și până la drama politică matură din Star Wars, aceste seriale nu doar că pot fi urmărite de la cap la coadă în două zile, dar oferă și genuri diferite care satisfac curiozități și emoții variate. Dacă ești în căutarea unui maraton captivant, iată ce nu trebuie să ratezi.

Wizards Beyond Waverly Place – magia revine cu un strop de nostalgie

Lansat în octombrie 2024, Wizards Beyond Waverly Place aduce în prim-plan o nouă generație de vrăjitori, dar nu uită de publicul care a crescut cu originalul Wizards of Waverly Place din 2007. Selena Gomez revine în rolul lui Alex Russo, iar David Henrie îl interpretează din nou pe fratele său, Justin. Reîntâlnirea cu familia Russo are loc într-o formulă actualizată, dar cu același umor și energie care au consacrat primul serial.

Cele 21 de episoade ale sezonului 1 pot fi urmărite lejer într-un weekend și sunt o combinație echilibrată de situații comice, teme pentru adolescenți și fantezie magică. Chiar dacă este destinat în primul rând unui public mai tânăr, serialul mizează și pe componenta nostalgică, fiind o alegere excelentă și pentru adulții care vor să retrăiască atmosfera copilăriei.

Cu un scor de 89% pe Rotten Tomatoes, Wizards Beyond Waverly Place a fost bine primit atât de critici, cât și de fani. Iar acum este momentul ideal să îl vezi, pentru că sezonul 2 va debuta cu un episod dublu pe 12 septembrie 2025. Astfel, poți fi complet la curent cu povestea înainte de noile episoade.

Agatha All Along – mister, vrăjitorie și un strop de umor întunecat

Pentru fanii universului Marvel, Agatha All Along este alegerea perfectă. Cu doar nouă episoade, serialul poate fi vizionat în aproximativ șase ore, suficient cât să-l termini într-o zi de weekend, dar suficient de dens încât să te țină captivat. Personajul principal este Agatha Harkness (interpretată de Kathryn Hahn), cunoscută deja din WandaVision, și în acest nou serial, își reia parcursul de vrăjitoare enigmatică în căutarea puterii și a propriei identități.

Povestea o urmează pe Agatha în drumul ei prin așa-numitul „Witches’ Road”, alături de alte personaje noi din lumea magică a Marvel. Serialul păstrează atmosfera misterioasă și stilul vizual sofisticat al predecesorului său, dar aduce și o doză mai mare de umor și explorare a temelor legate de vină, sacrificiu și libertate personală.

Chiar dacă nu ai urmărit toate filmele și serialele din MCU, Agatha All Along poate fi savurat ca un produs de sine stătător. Familiarizarea cu WandaVision este un avantaj, dar nu o condiție obligatorie. Cu un scor de 83% atât din partea criticilor, cât și din partea publicului, serialul este o combinație reușită de divertisment și profunzime, perfectă pentru un weekend în care vrei ceva scurt, dar intens.

Andor – drama spațială care redefinește universul Star Wars

Pentru cei care preferă poveștile complexe, cu personaje profunde și teme politice relevante, Andor este alegerea ideală. Serialul, aflat la final de drum cu două sezoane disponibile, este considerat de mulți cel mai bun produs TV din franciza Star Wars de până acum. Povestea îl urmărește pe Cassian Andor, un personaj introdus în filmul Rogue One, și detaliază cum a ajuns să devină parte din Rebeliune.

Andor se remarcă prin realismul său brutal, atmosfera tensionată și felul în care explorează sacrificiile individuale făcute pentru o cauză mai mare. Nu este un serial despre Jedi sau Forță, ci despre oameni obișnuiți care aleg să lupte împotriva unui sistem opresiv. Faptul că nu e necesar să fi urmărit restul francizei pentru a înțelege acțiunea face Andor accesibil chiar și pentru cei nefamiliarizați cu universul Star Wars.

Cele două sezoane însumează 24 de episoade (12 per sezon), iar timpul total de vizionare este estimat la aproximativ 20 de ore. Pare mult, dar pentru un weekend dedicat, Andor oferă un conținut care merită din plin investiția. Cu scoruri impresionante pe Rotten Tomatoes – 96% din partea criticilor și 89% din partea publicului – acest serial reușește să atingă un echilibru rar între calitate artistică și divertisment pur.

Fie că ești în căutarea nostalgiei copilăriei, a unui thriller cu vrăjitoare sau a unei drame spațiale cu accente politice, Disney+ are în acest moment trei opțiuni ideale pentru un weekend de binge-watching. Wizards Beyond Waverly Place, Agatha All Along și Andor oferă experiențe narative distincte, dar la fel de captivante.

Tot ce ai de făcut este să-ți alegi genul preferat, să-ți pregătești gustările și să te lași purtat de poveștile care îți vor transforma complet sfârșitul de săptămână.

