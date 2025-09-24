Trei bucătari, acelaşi răspuns. Ingredientul pentru cele mai bune ouă ochi, dezvăluit de chefi celebri

Ouăle prăjite fac parte din categoria preparatelor simple, dar extrem de iubite în bucătăria de zi cu zi. Indiferent dacă sunt servite dimineața, pe o felie de pâine prăjită, sau la prânz, alături de bacon crocant, acest aliment clasic rămâne preferatul multora. Totuși, deși pare ușor de gătit, modul în care sunt preparate ouăle poate face diferența între un rezultat banal și unul memorabil.

De ce contează grăsimea folosită la prăjirea ouălor

Trei bucătari cunoscuți au fost întrebați care este ingredientul esențial atunci când vine vorba de ouă ochi perfecte, iar răspunsul lor a fost surprinzător de unanim. Toți au ales același element-cheie, subliniind că acesta nu doar împiedică lipirea oului de tigaie, dar îi schimbă complet gustul și aspectul.

În gastronomie, ouăle sunt considerate un ingredient fundamental, versatil și ușor de adaptat. Însă când vine vorba de prăjirea lor, alegerea grăsimii folosite joacă un rol crucial. Grăsimea nu este doar un simplu strat protector pentru tigaie, ci un factor decisiv în definirea texturii și aromei finale.

De-a lungul timpului, mulți pasionați de gătit au dezbătut dacă ouăle ar trebui prăjite în ulei sau în unt. În timp ce unii susțin avantajele uleiului, cei trei chefi celebri au fost de acord că untul oferă un rezultat incomparabil, transformând o rețetă simplă într-una rafinată.

Jessica Randhawa: untul sărat de calitate, alegerea ideală

Jessica Randhawa, bucătar-șef și proprietara site-ului culinar The Forked Spoon, este convinsă că „ingredientul numărul unu pentru a îmbunătăți ouăle prăjite trebuie să fie grăsimea”.

„Pentru mine, asta înseamnă unt sărat de înaltă calitate, care îi conferă o aromă bogată de nucă, creând în același timp o margine aurie și crocantă”, a explicat ea, potrivit Express.

Aceasta a subliniat și un alt avantaj: „Sarea ușoară din unt sporește aroma naturală a ouălor fără a le suprasatura.”

Joanne Gallagher: spuma untului, secretul texturii perfecte

Opinia Jessicăi este împărtășită și de Joanne Gallagher, bucătar la Inspired Taste. Ea a evidențiat nu doar gustul, ci și aspectul final al ouălor prăjite cu unt.

„Untul este preferatul meu pentru a face ouăle prăjite să aibă un gust cu adevărat special. Când se topește și face spumă în tigaie, dă ouălor margini aurii și dantelate, menținând în același timp gălbenușul bogat și moale – perfect pentru a fi servit cu pâine prăjită”, a declarat Gallagher.

Ea a explicat că acest proces permite ca oul să fie gătit uniform, păstrând delicatețea gălbenușului, fără să fie compromis. Rezultatul? Un preparat simplu, dar cu un gust intens și atractiv vizual.

Kathy Berget: untul lasă oul să-și păstreze adevărata aromă

Un alt nume important care a întărit această idee este Kathy Berget, creatoarea blogului Beyond the Chicken Coop. Ea consideră că „ingredientul numărul unu pentru a îmbunătăți gustul unui ou prăjit este untul”, recomandând în special varianta sărată.

„Vrei ca gustul oului să strălucească, iar untul adaugă nota perfectă oricărui ou prăjit”, a spus Berget.

Concluzia bucătarilor: untul, ingredientul comun pentru ouă prăjite perfecte

Toți cei trei bucătari au ajuns la aceeași concluzie: untul este ingredientul care face diferența atunci când prăjești ouă. Fie că este vorba de aroma bogată, de marginile aurii sau de modul în care păstrează delicatețea gălbenușului, acest tip de grăsime transformă preparatul într-un deliciu.

Astfel, data viitoare când pregătești ouă ochi, alegerea grăsimii nu ar trebui să fie întâmplătoare. Potrivit bucătarilor profesioniști, untul nu doar adaugă savoare, ci garantează și un aspect apetisant, demn de orice masă.