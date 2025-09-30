Trei alternative la Laponia, mai frumoase și mai accesibile. Vacanțe de iarnă pe placul copiilor, fără să cheltui mii de euro

Ultima ora
30 sept. 2025 | 20:18
de Vieriu Ionut

Vacanțe și turism
Vacanțe ca în povești, dar fără costuri uriașe

Pentru multe familii, o vacanță în Laponia, la întâlnirea cu Moș Crăciun, rămâne un vis scump, greu de atins. Prețurile pot depăși câteva mii de euro pentru doar câteva zile, mai ales în plin sezon. Totuși, Europa ascunde destinații de iarnă cel puțin la fel de fermecătoare, cu târguri de Crăciun spectaculoase, zăpadă din belșug și activități dedicate copiilor, dar la un buget mult mai prietenos.

Vacanțe de iarnă cu farmec, fără costuri uriașe

Trei orașe europene se remarcă drept alternative excelente la Laponia: Sibiu, Bratislava și Praga. Toate oferă o atmosferă de basm în perioada sărbătorilor și experiențe memorabile pentru întreaga familie.

Sibiu, România – târg de Crăciun ca în povești

În ultimii ani, Sibiul a intrat pe lista celor mai frumoase destinații europene pentru sărbătorile de iarnă. Piața Mare se transformă într-un decor de basm, cu lumini colorate, patinoar natural, roată panoramică și zeci de căsuțe pline de bunătăți tradiționale.

Târgul de Crăciun din Sibiu are loc între 15 noiembrie și 5 ianuarie și atrage mii de turiști din țară și din străinătate. Pentru familiile cu copii, este un loc ideal: cei mici se pot bucura de carusel, spectacole dedicate și chiar de „casa lui Moș Crăciun”. Costurile pentru cazare și masă sunt semnificativ mai mici decât în Laponia, iar atmosfera este la fel de magică.

Bratislava, Slovacia – liniște, tradiție și prețuri accesibile

La doar câteva ore de mers cu mașina sau avionul din România, Bratislava surprinde cu o combinație de tradiție și modernitate. În perioada Crăciunului, centrul istoric devine scena unui târg spectaculos, unde turiștii pot gusta preparate locale, vin fiert și dulciuri tradiționale slovace.

Pentru familiile cu copii, Bratislava este o alegere excelentă: orașul nu este atât de aglomerat ca marile capitale europene, iar prețurile sunt prietenoase. În plus, locația sa aproape de Viena permite excursii de o zi în capitala Austriei, oferind astfel dublă experiență într-o singură vacanță.

Praga, Cehia – orașul basmelor de iarnă

Puține locuri din Europa rivalizează cu farmecul Pragăi în perioada sărbătorilor. Târgurile de Crăciun din Piața Orașului Vechi și Castelul Praga sunt printre cele mai apreciate din lume. Decorurile medievale, luminile festive și muzica de colinde creează o atmosferă greu de egalat.

Pentru copii, orașul oferă numeroase atracții: plimbări cu trăsura trasă de cai, spectacole stradale și parcuri de distracții sezoniere. Prețurile sunt mai ridicate decât în Sibiu sau Bratislava, dar tot rămân accesibile comparativ cu Laponia.

O vacanță de iarnă cu copiii nu trebuie să însemne neapărat drum lung până în Laponia și cheltuieli de mii de euro. Europa oferă alternative la fel de spectaculoase, unde tradițiile, atmosfera și peisajele transformă fiecare zi într-o experiență de neuitat.

Sibiu, Bratislava și Praga sunt doar trei dintre destinațiile unde magia Crăciunului se simte la fiecare pas, fără a lăsa portofelul gol.

