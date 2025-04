Trei adolescenți au inventat un frigider care nu are nevoie de curent electric. Pe ce principiu inovator funcționează

Trei adolescenți din India au creat un frigider portabil care poate păstra vaccinurile și medicamentele la temperaturi scăzute fără să aibă nevoie de electricitate. Invenția lor, denumită „Thermavault”, funcționează cu ajutorul unor săruri speciale care, în contact cu apa, declanșează un efect de răcire. Tinerii au câștigat premiul Earth Prize 2025 și intenționează să producă 200 de unități pentru a fi testate în 120 de spitale din zone rurale, scrie Buysiness Insider.

Cum funcționează Thermavault

Dispozitivul este un recipient izolat termic, cu pereți interiori din cupru, care conține o soluție de săruri dizolvate în apă. Când aceste săruri se dizolvă, au capacitatea de a extrage căldura din mediu printr-un proces endotermic. Astfel, compartimentul în care se află vaccinurile sau medicamentele este răcit în mod natural, fără a fi nevoie de o sursă de energie electrică.

Inițial, tinerii au cercetat peste 150 de tipuri de săruri care ar fi putut funcționa, însă soluția finală a venit dintr-un manual de clasa a IX-a. Sub îndrumarea unui profesor, au ajuns la combinația dintre clorura de amoniu și hidroxidul de bariu octahidrat. Clorura de amoniu permite menținerea unei temperaturi constante între 2 și 6 grade Celsius, ideală pentru majoritatea vaccinurilor, în timp ce hidroxidul de bariu poate duce temperatura chiar sub zero grade, ceea ce este util pentru transportul unor organe sau tratamente sensibile.

Util pentru zonele fără acces la electricitate

Invenția are un impact imens mai ales în zonele fără acces constant la energie electrică, acolo unde transportul sau stocarea vaccinurilor și a altor materiale medicale este o provocare logistică majoră. Un medic din Indore care a testat prototipul a declarat că a putut păstra vaccinurile reci timp de 10-12 ore, iar cu câteva îmbunătățiri, dispozitivul ar putea deveni esențial în zonele izolate.

Un alt avantaj important este reutilizarea: soluția salină folosită pentru răcire poate fi recuperată prin evaporarea apei și refolosită. Astfel, Thermavault (vizitează website-ul) nu doar că funcționează fără curent, dar este și prietenos cu mediul și sustenabil pe termen lung.

Ce urmează pentru Thermavault

Cei trei adolescenți au primit un premiu de 12.500 de dolari, bani pe care vor să-i folosească pentru testarea și certificarea dispozitivului la Organizația Mondială a Sănătății (OMS). În plus, vor începe procesul de obținere a unui brevet și plănuiesc să colaboreze cu organizația Gavi, care se ocupă de distribuția globală a vaccinurilor.

Invenția lor dovedește că știința aplicată, determinarea și un strop de inspirație din manualele școlare pot da naștere unor soluții care pot salva vieți.