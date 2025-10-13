Trecerea pe galben la semafor, pretext de amendă de 600 de lei. Detaliul din Codul Rutier pe care puțini șoferi îl cunosc

Culoarea galbenă a semaforului nu este o invitație la sprint, ci un semnal clar că trebuie să te pregătești să oprești. Deși pare o zonă „gri”, Codul Rutier e limpede: ai voie să treci pe galben doar dacă, în momentul apariției semnalului, ești atât de aproape de locul de oprire încât nu mai poți frâna în siguranță. În rest, ești obligat să reduci și să oprești. Mulți șoferi accelerează instinctiv când văd galbenul, însă această decizie poate însemna o contravenție cu amendă de până la aproximativ 600 de lei.

În practică, sancțiunea intră la clasa I de sancțiuni, adică 2 sau 3 puncte-amendă. Valoarea totală depinde de valoarea punctului de amendă, dar, ca ordine de mărime, vorbim de 405–607,5 lei. Dacă vrei să eviți discuțiile cu agentul și costurile inutile, cheia este să tratezi galbenul ca pe un roșu cu întârziere, nu ca pe o „fereastră” de depășit cu accelerația la podea.

Ce spune exact Codul Rutier despre galben

Regula de bază este simplă: când se stinge verdele și apare galbenul, încetinești și te oprești înainte de marcajul de oprire, colțul intersecției sau trecerea de pietoni. Excepția există, dar este foarte strictă: ai dreptul să treci doar dacă, în clipa în care s-a aprins galbenul, nu mai puteai opri în condiții de siguranță. Asta înseamnă că distanța, viteza și aderența nu îți mai permiteau o frânare controlată, fără risc.

Legea mai stabilește și ierarhia semnalizării în intersecție. Dacă un polițist dirijează traficul, semnalele lui au prioritate. Apoi urmează vehiculele de intervenție cu semnale în funcțiune, semaforul, semnalele speciale, indicatoarele, marcajele, iar la final regulile generale. Pentru tine, asta înseamnă că nu poți „compensa” o trecere pe galben invocând alte semne. Dacă e galben și poți opri în siguranță, oprești.

Cum apreciază Poliția dacă „puteai” să oprești

În teren, decizia ține de circumstanțe: viteza cu care te apropiai, distanța până la marcajul de oprire, starea carosabilului, reacția ta la schimbarea culorii. Dacă agentul constată că ai accelerat deși puteai opri fără risc, se aplică amenda. Dacă era evident că frânarea ar fi fost bruscă sau periculoasă, poți trece, iar legea nu te sancționează în acel caz. Totul se judecă la fața locului, dinamic, iar argumentul „am prins galben” nu te ajută dacă aveai spațiu și timp să frânezi.

Ca să nu ajungi în situații interpretabile, ai câteva măsuri simple la îndemână. Ține o viteză adaptată la apropierea de intersecții, păstrează distanța până la mașina din față și urmărește „ritmul” semaforului din timp. Dacă intersecția are semafor repetor pe partea dreaptă sau deasupra benzii tale, folosește-l ca să anticipezi tranziția. Cu cât ești mai pregătit pentru schimbarea de fază, cu atât e mai puțin probabil să te prindă galbenul într-un punct critic.

Greșeli frecvente și cum le eviți

Cea mai costisitoare greșeală este să accelerezi la apariția galbenului „ca să nu prinzi roșu”. Dincolo de risc, îți lungești distanța de frânare și poți rămâne blocat în intersecție la roșu, ceea ce înseamnă încă o abatere. La fel de problematic este să „forgezi” pe banda din stânga ca să treci „pe ultima sută”, pentru că îți reduci șansele unei opriri sigure dacă cineva ți-ar tăia calea sau dacă apare pietonul pe traversare.

O altă eroare este să te bazezi pe „galbenul lung”. Durata semnalului nu e pentru a-ți oferi timp să accelerezi, ci pentru a-ți permite să frânezi lin. Dacă intersecția are faze scurte, anticipează și intră cu pedala ușor „ridicată” când ești aproape de trecere. În felul acesta, dacă apare galbenul, ai timp și spațiu să oprești fără emoții.

La final, reține regula de aur: la galben, te pregătești să oprești, nu să accelerezi. Dacă în clipa schimbării culorii erai prea aproape și opritul ar fi fost nesigur, treci și eliberezi repede intersecția. În orice alt scenariu, încetinești și aștepți următorul verde. E mai ieftin, mai sigur și exact ceea ce îți cere legea.