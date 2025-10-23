Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 16:14
de Ioana Bucur

Trebuie sau trebuiesc? Greşeala pe care 90% dintre români o fac

Una dintre cele mai frecvente greşeli gramaticale din limba română îi pune în dificultate chiar şi pe cei care se exprimă, în general, corect: folosirea verbului „a trebui”. De foarte multe ori, în vorbirea curentă sau chiar în texte oficiale, se aud sau se citesc expresii precum „trebuiesc bani”, „trebuiesc respectate regulile” ori „trebuiesc făcute schimbări”. Totuși, forma „trebuiesc” este incorectă, chiar dacă, pentru mulți vorbitori, pare să sune mai logic atunci când urmează un substantiv la plural.

Cum este corect?

Conform normelor stabilite de Institutul de Lingvistică al Academiei Române, verbul a trebui este impersonal, ceea ce înseamnă că nu se acordă niciodată cu subiectul. Cu alte cuvinte, el rămâne mereu la singular, indiferent dacă se referă la o singură acțiune sau la mai multe. Din această cauză, forma „trebuie” este valabilă atât pentru singular, cât și pentru plural.

Corect: Trebuie bani pentru renovare.
Greșit: Trebuiesc bani pentru renovare.

Corect: Trebuie respectate regulile.
Greșit: Trebuiesc respectate regulile.

Această regulă are o explicație logică: verbul a trebui nu exprimă o acțiune propriu-zisă a unei persoane, ci o necesitate, o obligație sau o condiție. Fiind impersonal, el nu are un „subiect” în sens gramatical. De exemplu, în propoziția „Trebuie să învăț”, nu există un subiect exprimat; ideea de obligație este generală.

De-a lungul timpului, lingviștii au observat că forma greșită „trebuiesc” a apărut din tendința firească a vorbitorilor de a acorda verbul cu pluralul substantivelor. Totuși, această adaptare nu este acceptată în limba literară și este sancționată de gramatică.

Pentru a evita confuziile, trebuie reținut un lucru simplu: „trebuie” nu se schimbă niciodată, indiferent de numărul sau persoana la care se folosește. Forma este aceeași în toate situațiile:

– Trebuie o soluție rapidă.
– Trebuie oameni implicați.
– Trebuie să plecăm.
– Trebuie să vină și ei.

Prin urmare, data viitoare când auziți pe cineva spunând „trebuiesc”, țineți minte că această formă nu există în limba română. „Trebuie” este singura variantă corectă – simplă, clară și universal valabilă. În fond, nu trebuiesc reguli gramaticale complicate pentru a vorbi corect, ci doar atenție la detalii și dorința de a respecta limba română.

