Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 15:48
de Daoud Andra

Tratamentele de toamnă care salvează pomii de boli și dăunători peste iarnă. Așa asiguri o recoltă bogată pentru anul viitor
FOTO: Arhivă

Toamna nu înseamnă doar culegerea fructelor, ci și pregătirea livezii pentru iarnă. Este momentul ideal pentru lucrări și tratamente care vor ajuta pomii fructiferi să treacă mai ușor peste frig și să pornească sănătoși în vegetația primăverii. Grădinarii cu experiență știu că toamna este cheia unei recolte bogate, iar câteva intervenții simple pot face diferența între un pom productiv și unul slăbit de boli și dăunători.

Curățarea și igienizarea livezii toamna

Primul pas esențial este curățarea solului din jurul pomilor. Frunzele căzute, fructele putrezite și ramurile uscate trebuie adunate și arse, pentru că pot adăposti larve, spori de ciuperci sau bacterii care iernează și atacă pomii în primăvară. Tot acum se îndepărtează mușchii și lichenii de pe trunchiuri, folosind o perie de sârmă moale, pentru a curăța scoarța fără a o răni.

Se recomandă și săparea ușoară a solului, la o adâncime de 10–15 cm, pentru a aerisi pământul și a distruge eventualele ouă de dăunători. După această lucrare, terenul se poate acoperi cu un strat subțire de compost sau gunoi de grajd bine fermentat, care va îmbogăți solul peste iarnă.

După recoltare, pomii intră într-o perioadă de repaus, iar tăierile de igienizare sunt esențiale. Se îndepărtează ramurile uscate, bolnave sau rupte, precum și cele care se încrucișează în interiorul coroanei. Aceste tăieri permit luminii și aerului să pătrundă mai bine, reducând riscul de infecții fungice. Rănile rezultate trebuie acoperite cu mastic horticol sau cu var de grădină, pentru a evita pătrunderea agenților patogeni.

Tratamentele cu cupru și ulei horticol

După curățare și tăieri, urmează tratamentele chimice, vitale pentru sănătatea pomilor. În lunile octombrie–noiembrie se aplică tratamente pe bază de cupru, sub formă de zeamă bordeleză, Champ 77 WG sau Funguran, care distrug bacteriile și sporii ciupercilor. Acest tratament are rol preventiv împotriva bolilor precum monilioza, rapănul, pătarea frunzelor sau cancerele bacteriene.

După căderea completă a frunzelor, se poate aplica și un tratament cu ulei horticol (precum Confidor Oil sau Oleosan), care asfixiază dăunătorii aflați în stadiu de ou sau larvă. Pulverizarea trebuie făcută uniform, pe toate ramurile, până la punctul de scurgere.

Un alt pas important este văruirea pomilor, o practică tradițională, dar extrem de eficientă. Se aplică un amestec de var, apă și puțin sulfat de cupru pe trunchiuri și pe ramurile de schelet. Varul are rol dublu: dezinfectează scoarța și protejează pomii de crăpăturile cauzate de variațiile bruște de temperatură din timpul iernii.

Toamna este și momentul potrivit pentru fertilizarea de refacere. Se pot administra îngrășăminte cu fosfor și potasiu, care întăresc rădăcinile și cresc rezistența pomilor la frig. Mulcirea bazei cu paie, frunze sau rumeguș ajută la menținerea umidității și protejează sistemul radicular de îngheț.

