Transformă-ți casa cu Click & Pick din Lidl Plus de la Lidl: Produse de calitate la prețuri accesibile

Foto: LIDL

Lidl continuă să aducă în ofertele sale produse de calitate la prețuri accesibile, pentru locuință și proiecte personale, prin opțiunea Click & Pick disponibilă în aplicația Lidl Plus. În perioada 8–27 septembrie 2025, clienții pot rezerva produsele dorite direct de pe telefon și le pot ridica apoi din magazinul pe care îl aleg.

De data aceasta, oferta Lidl cuprinde mobilier de baie rezistent la umiditate, piese versatile pentru living sau hol, produse practice pentru bucătărie și unelte indispensabile pasionaților de bricolaj. Toate aceste articole se disting prin funcționalitate, design modern și prețuri accesibile, oferind un raport optim calitate-preț.

Printre produsele disponibile pentru rezervare în aplicația Lidl Plus:

  • Masă consolă metal, LIVARNO home – doar 119 lei – cu design modern şi structură rezistentă, ideală pentru hol sau living (110 × 79 × 32 cm)
  • Set veselă din ceramică, marca SILVERCREST®– numai 149 lei – set complet cu 18 piese, de culoare albă sau neagră, din ceramică de calitate, perfect pentru mesele de zi cu zi sau ocazii speciale, compatibil cu mașina de spălat vase sau cuptorul cu microunde
  • Dulap lavoar, marca LIVARNO home – la doar 299 lei – piesă practică şi elegantă de culoarea antracitului, destinată pentru băi, rezistentă la umiditate (60,4 × 55 × 82 cm)

Cu Lidl Plus și Click & Pick, clienții au acces la produse de calitate pentru casă și proiecte personale, la prețuri accesibile, direct din aplicație. Rezervarea se face simplu, iar ridicarea produselor este posibilă din magazinul preferat, în limita stocurilor disponibile. Oferta este valabilă începând de luni, 08 septembrie, până duminică 27 septembrie. Descoperă toate produsele disponibile, rezervă în aplicația Lidl Plus și ridică dn magazine produsele tale preferate: LIDL PLUS / Click & Pick.

Articol susținut de LIDL.

