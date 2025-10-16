Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, începând de joi, circulația rutieră pe drumul național DN 67C – Transalpina – este oprită pe tronsonul cuprins între Obârșia Lotrului și Curpăt, din cauza condițiilor meteo extreme.

„Condițiile meteorologice nefavorabile închid încă un sector din Transalpina! Din cauza viscolului, a avalanșelor, a căderilor de stânci, a alunecărilor de teren și a poleiului, circulația rutieră se închide pe Transalpina (DN67C) între Obârșia Lotrului (km 59+800) și Curpăt (km 79+200). Această măsură a fost luată pentru siguranța conducătorilor auto, în conformitate cu Normativul privind circulația rutieră pe drumurile montane”, au transmis reprezentanții CNAIR într-o postare pe Facebook.

Instituția reamintește șoferilor că sectorul de drum dintre Rânca și Obârșia Lotrului este deja închis circulației rutiere încă din 30 septembrie, tot din cauza vremii nefavorabile din zona montană.

Astfel, Transalpina, una dintre cele mai spectaculoase șosele din România, rămâne complet închisă traficului auto până la îmbunătățirea condițiilor meteorologice.

Circulația a fost închisă pe Transalpina și acum două săptămâni

Circulația pe Transalpina a fost suspendată în urmă cu două săptămâni, din cauza condițiilor meteo extreme. Măsura a fost luată pe 2 octombrie, la ora 9:00, fiind a doua închidere a șoselei în aceeași săptămână.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, traficul rutier a fost oprit temporar pe DN 67C – Transalpina – între kilometrii 34+800 și 59+800, pe sectorul cuprins între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

„Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, în special a ninsorilor abundente, circulația rutieră a fost suspendată temporar pe tronsonul montan al Transalpinei”, au transmis reprezentanții Centrului INFOTRAFIC. Drumarii au acționat în zonă cu două utilaje multifuncționale pentru îndepărtarea zăpezii și asigurarea siguranței participanților la trafic.

Ninsori și viscol în zona montană

Administrația Națională de Meteorologie a emis atunci o avertizare pentru mai multe județe din zona montană – Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov. La altitudini de peste 1.500 de metri, s-au semnalat ninsori abundente, viscol și rafale de vânt de 70–80 km/h. Stratul de zăpadă a ajuns, pe alocuri, la 30–50 de centimetri, făcând imposibilă circulația în condiții de siguranță pe șoseaua Transalpina.