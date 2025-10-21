Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
21 oct. 2025 | 21:52
de Daoud Andra

„Transalpina bicicliștilor”, pista de biciclete aproape imposibilă şi pentru cei experimentaţi. Turiştii străini vin în număr din ce în ce mai mare

Timp liber
FOTO: Facebook

Ascunsă între crestele stâncoase ale Munților Poiana Ruscă, o pistă de biciclete care leagă două sate aproape pustii din Ținutul Pădurenilor a devenit una dintre cele mai neobișnuite atracții din vestul României. Supranumită deja de turiști „Transalpina bicicliștilor”, pista ridică serioase provocări chiar și celor mai experimentați cicliști, iar peisajele spectaculoase care o înconjoară atrag tot mai mulți curioși, inclusiv străini.

Două sate izolate, unite de o investiție europeană

Satele Ulm și Cerbăl, care însumează împreună mai puțin de 100 de locuitori, sunt despărțite de doar câțiva kilometri de păduri, stânci și pante abrupte. În 2023, prin fonduri din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Primăria comunei Cerbăl a reușit să construiască prima pistă de biciclete montană din zonă – o investiție de 1,4 milioane de lei. Traseul, lung de aproximativ 2,5 kilometri, urcă de la biserica din Ulm până la cea din Cerbăl, ajungând la o altitudine de aproape 900 de metri.

Drumul taie pante abrupte și serpentine strânse, pe care puțini reușesc să le parcurgă pe două roți. „Cei care vin să vadă pista ajung, de fapt, cu mașina. Este o scurtătură spre Cerbăl, mai grea, dar spectaculoasă. În doi ani, n-am văzut niciun biciclist care să o urce complet”, povestește un localnic din Ulm, păstor de vite de la marginea satului.

Deși a fost gândită ca traseu pentru bicicliști, în realitate pista a devenit un drum montan de legătură folosit și de mașini. Urcarea de la capătul satului Ulm este atât de abruptă încât chiar și bicicliștii experimentați își împing adesea vehiculul pe distanțe întregi. Cu toate acestea, cei care reușesc să ajungă în vârf sunt răsplătiți cu una dintre cele mai frumoase panorame din Hunedoara.

Satul Ulm – o bijuterie ascunsă în munți

De la înălțime, se pot vedea pădurile colorate ale toamnei, satele răsfirate ale pădurenilor, iar în depărtare, vârfurile Retezatului și Parângului. „Este un loc care îți taie respirația. Drumul e greu, dar priveliștea face tot efortul să merite”, spun turiștii veniți din Germania și Polonia, tot mai prezenți în zonă.

Satul Ulm, unde trăiesc mai puțin de zece familii, este considerat unul dintre cele mai izolate din Hunedoara. Casele sunt cocoțate pe pante line, iar biserica mică din lemn domină valea râului Zlaști. Relieful accidentat și clima dură au făcut ca localitatea să rămână, în mare parte, neatinsă de timp. Recent, drumul de 3 kilometri care urcă spre Ulm a fost asfaltat, facilitând accesul turiștilor.

„Transalpina bicicliștilor” este singura pistă finalizată complet în Ținutul Pădurenilor. Alte proiecte similare, la Vadu Dobrii și Bătrâna, au fost începute, dar lucrările s-au blocat din lipsă de fonduri. Cu toate acestea, autoritățile locale susțin că investițiile finanțate prin PNRR reprezintă o oportunitate rară pentru a dezvolta infrastructura rutieră din zonele montane izolate.

