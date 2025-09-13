Trandafirii vor exploda de flori chiar şi în octombrie dacă ţii cont de acest truc al experţilor

Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 15:18
de Badea Violeta

Truc pentru trandafiri infloriti. Sursa foto: Profimedia

Toamna nu înseamnă că grădina trebuie să stea neîngrijită. Monty Don, celebrul grădinar principal al emisiunii Gardeners’ World, dezvăluie că o simplă acțiune de 10 minute în septembrie poate transforma tufele de trandafiri, pregătindu-le pentru flori mai mari și mai numeroase în sezonul următor. Chiar și atunci când temperaturile scad, această mică intervenție poate face o diferență uriașă.

De ce să tunzi trandafirii în septembrie

Trandafirii sunt adesea tăiați mai drastic primăvara, însă o tăiere ușoară acum reduce stresul plantei și stimulează o creștere mai viguroasă anul viitor.

Tunderea în septembrie ajută planta să își conserve energia prin eliminarea florilor ofilite, concentrându-se pe întărirea rădăcinilor pentru iarnă, în loc de creștere inutilă.

Trandafirii își opresc producția de flori și se pregătesc pentru următoarea perioadă de înflorire, ceea ce garantează flori mai sănătoase și viguroase primăvara viitoare, relatează mirror.co.uk.

Monty Don explică: ”În martie, când poți vedea clar tufele fără frunze, poți inspecta arbustul pentru a elimina tulpinile deteriorate sau care se freacă între ele, dar o simplă tundere în septembrie este suficientă pentru a-l menține sănătos și plin de flori anul viitor.”

Cum să tunzi trandafirii corect

Tunderea durează, de regulă, între 10 și 20 de minute, în funcție de dimensiunea plantei. Vei avea nevoie de o foarfecă de grădină ascuțită și mănuși pentru a-ți proteja mâinile de spini. Începe prin a tăia florile ofilite, păstrând frunzișul verde și sănătos intact.

Taie tulpinile excesiv de lungi pentru a menține forma tufei și pentru a preveni îngreunarea vârfului, care ar putea duce la deteriorarea plantei în condiții de vânt sau furtună.

Îndepărtează orice lemn uscat sau deteriorat și, dacă planta pare prea deasă, taie ușor câteva dintre tulpinile mai mici pentru a îmbunătăți circulația aerului. După terminarea tăierii, strânge toate resturile de pe sol, pentru a preveni apariția dăunătorilor și a problemelor fungice.

Beneficiile unei tăieri ușoare

Această toaletare rapidă și simplă menține trandafirii viguroși pe toată toamna și îi pregătește pentru iarna aspră. Rezultatul: tufele vor produce flori mai mari și mai numeroase, chiar și în octombrie, și vor fi pregătite să reînflorească spectaculos primăvara următoare.

Monty Don subliniază: ”Nu vă faceți griji pentru poziția sau unghiul tăieturilor, ci tăiați toate lăstarii lungi și dezordonați ca și cum ați tunde un gard viu, lăsând un tufiş compact, ușor bombat, de aproximativ două treimi din dimensiunea inițială.”

Astfel, doar 10 minute dedicate trandafirilor în septembrie pot transforma complet aspectul grădinii tale, oferindu-ți flori sănătoase și bogate până toamna târziu și un start perfect pentru noul sezon de înflorire.

