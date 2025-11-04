Tramvai și autobuz STB implicate într-un accident în Drumul Taberei. 7 persoane au fost transportate la spital

Ultima ora
Mărturia unui român care a asistat la prăbuşirea turnului din Roma. „Mi-am dat seama că urmează ceva grav". Clădirea era închisă din 2007
04 nov. 2025 | 10:35
de Badea Violeta

Autobuz STB, implicat intr-un incident rutier

Un accident rutier între un tramvai și un autobuz STB a avut loc marți, 4 noiembrie, pe strada Brașov, la intersecția cu Drumul Taberei. În urma coliziunii, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, șapte dintre acestea fiind transportate la spital, iar alte victime primind asistență la fața locului. Autoritățile au intervenit prompt pentru a gestiona situația și a relua circulația în zonă.

Cum s-a produs accidentul și câte persoane au fost rănite

Potrivit ISU București, în urma impactului au fost evaluate opt victime conștiente, dintre care șapte au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Din fericire, nu au fost raportate persoane încarcerate.

Dintre cei transportați, două persoane au ajuns la Spitalul Clinic de Urgență București, patru la Spitalul Universitar de Urgență București, iar una la Spitalul Militar Central, unde au primit evaluări complete și tratament corespunzător.

Pentru gestionarea situației, au fost alertate o autospecială de stingere, trei echipaje SMURD și o autospecială pentru transport victime multiple. Accidentul s-a produs pe sensul de mers al tramvaiului și autobuzului, la intersecția străzii Brașov cu Drumul Taberei.

Evaluarea victimelor s-a realizat rapid, iar echipajele medicale au oferit îngrijiri atât la fața locului, cât și prin transportul la unități spitalicești. Toate persoanele implicate erau conștiente la momentul intervenției.

Linia STB a tramvaiului 41 este blocată

În urma incidentului, oficialii STB au transmis un comunicat:

”STB informează că astăzi, 04.11.2025, un tramvai al liniei 41 a tamponat un autobuz al liniei 168, care se deplasa pe sensul spre Valea Ialomiţei. În urma impactului, mai mulţi călători au avut nevoie de îngrijiri medicale, care au fost acordate la faţa locului de către echipaje SMURD”

În momentul de față, tramvaiele liniei 41 sunt blocate.

”A fost înfiinţată o linie navetă cu indicativul 641, care circulă între Piaţa Presei şi Ghencea. STB tratează cu maximă seriozitate acest incident şi a demarat de urgenţă o anchetă internă”, a mai transmis compania.

Brigada Rutieră a deschis o anchetă

În paralel, Poliţia Brigăzii Rutiere efectuează cercetări detaliate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Ancheta urmărește fiecare detaliu al coliziunii, de la traiectoria vehiculelor implicate până la condițiile de trafic și eventualele neglijențe. Rezultatele investigației vor ajuta la prevenirea unor incidente similare în viitor și la îmbunătățirea siguranței rutiere în zonă.

