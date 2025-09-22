Ultima ora
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament
22 sept. 2025 | 08:30
de Alexandru Puiu

Traiul bătrânilor, între pensie și venituri suplimentare. Cum supraviețuiesc oamenii din Europa după o anumită vârstă

ACTUALITATE
Traiul bătrânilor, între pensie și venituri suplimentare. Cum supraviețuiesc oamenii din Europa după o anumită vârstă
Mulți pensionari sunt nevoiți să lucreze până la vârste avansate

În Europa, traiul la vârsta a treia nu se sprijină pe o singură sursă de bani, iar diferențele dintre țări sunt vizibile când te uiți la ponderea fiecărui tip de venit. Datele sintetizate de Euronews din statisticile OCDE arată că, în medie, două treimi din venitul persoanelor de 65+ provin din plăți publice, în principal pensii de stat. Urmează veniturile din muncă, cu o cincime din bugetul lunar al seniorilor, iar restul se împarte între câștigurile din capital și pensiile ocupaționale private, acolo unde acestea există și sunt dezvoltate.

Dincolo de medii, harta Europei e foarte eterogenă. Țări precum Belgia, Austria sau Italia se bazează covârșitor pe pensiile publice. La polul opus, state cu piloni privați maturi, precum Olanda, Elveția sau Regatul Unit, combină transferurile de stat cu pensii ocupaționale consistente și cu randamentele economiilor personale. În multe țări din Europa Centrală, de Est și din Sud, munca rămâne o piesă importantă din puzzle, pentru că o parte dintre vârstnici continuă să lucreze după împlinirea vârstei standard de pensionare.

Cum arată sursele de venit la vârsta a treia în Europa

Cea mai mare parte a veniturilor seniorilor vine, în medie, din plăți publice. Sunt state în care pensia de stat acoperă trei pătrimi sau chiar mai mult din bugetul persoanelor în vârstă, precum Luxemburg, Austria ori Finlanda. În alte economii, ponderea scade sub jumătate, situație întâlnită în Regatul Unit, Olanda sau Danemarca, tocmai pentru că acolo funcționează piloni ocupaționali bine finanțați, negociați pe parcursul carierei și susținuți de contribuții consistente ale angajatorilor.

Vezi și:
Capitalele Europei care trăiesc deja în viitor. Topul orașelor unde tehnologia este parte integrată în viața de zi cu zi, unde se situează Bucureștiul
Peste 10 startup-uri europene au devenit „unicorni” în 2025, cu AI în prim-plan

Munca rămâne a doua pârghie de venit, cu diferențe marcante între țări. În statele baltice, în Polonia sau Slovacia, salariile câștigate după 65 de ani pot depăși o treime din venitul total al vârstnicilor. În Franța sau Belgia, contribuția muncii coboară sub o zecime, fie pentru că pensiile publice sunt mai generoase, fie pentru că stimulentele de a rămâne activ pe piața muncii sunt mai slabe. Între aceste extreme, numeroase țări mențin un echilibru în care activitatea part-time sau sezonieră completează pensia de stat.

De ce diferă atât de mult între state

Explicația ține de arhitectura sistemelor de pensii, de piețele muncii și de obiceiurile de economisire. În sistemele de tip ocupațional, negociate pe ramuri și companii, contribuțiile pe durata vieții active creează un al doilea flux de venituri la bătrânețe. Când aceste aranjamente sunt vechi, bine administrate și fiscal încurajate, ponderea lor în veniturile personale poate urca semnificativ, așa cum se vede în Olanda sau Elveția.

Contează și cultura muncii după 65 de ani. În economiile unde munca flexibilă este ușor de accesat și unde discriminarea de vârstă este mai bine sancționată, persoanele în vârstă rămân active, adăugând un al doilea sau al treilea flux de bani pe lângă pensie. La fel de importantă este educația financiară: acolo unde economiile personale, investițiile prudente și produsele de tip anuitate sunt mai răspândite, veniturile din capital cântăresc mai mult în bugetul lunar al vârstnicilor.

România în tabloul european și ce poți face ca să-ți protejezi venitul

În regiunea Europei Centrale și de Est, veniturile din muncă au, în general, o pondere mai ridicată după pensionare, iar pensiile ocupaționale private sunt mai puțin dezvoltate. Asta face ca presiunea pe pensia de stat să fie mare și diferențele dintre gospodării să depindă de cât de repede reușești să te adaptezi, fie prin prelungirea activității, fie prin valorificarea unor economii acumulate.

Dacă ești aproape de pensionare sau deja pensionar, ajută-te de câteva principii simple. În primul rând, anticipează bugetul pe 12 luni și separă cheltuielile fixe de cele variabile, ca să vezi clar ce deficit trebuie acoperit. Apoi, dacă ai posibilitatea legală, ia în calcul activități plătite part-time sau pe proiect, care nu îți afectează sănătatea, dar care adaugă predictibilitate financiară. În paralel, valorifică economiile și micile investiții cu risc moderat, evitând produsele pe care nu le înțelegi; scopul este protejarea puterii de cumpărare, nu asumarea unor riscuri pe care nu le poți gestiona.

La fel de util este să verifici toate drepturile conexe, de la beneficii sociale locale până la facilități pentru locuire, transport sau sănătate. Dacă ai avut pe durata carierei contribuții la piloni privați sau la fonduri ocupaționale, clarifică din timp opțiunile de plată și calendarul retragerilor. În fine, dacă te afli în situația în care munca rămâne o componentă necesară din venit, caută variante flexibile și bine protejate contractual, care îți respectă ritmul și nevoile de sănătate.

Efortul de a limita încălzirea globală la 1,5°C față de era preindustrială este în pericol, avertizează ONU
Recomandări
Fiul lui Dond Trump și-a imitat tatăl pe scena comemorativă Kirk. Cum a reacționat președintele
Fiul lui Dond Trump și-a imitat tatăl pe scena comemorativă Kirk. Cum a reacționat președintele
INTERVIU despre noul documentar „Inginerie Europeană”, de pe National Geographic. Stefan Friedl ne povestește despre istoria Hotelului Marqués de Riscal, bijuteria arhitecturală a Spaniei
EXCLUSIV
INTERVIU despre noul documentar „Inginerie Europeană”, de pe National Geographic. Stefan Friedl ne povestește despre istoria Hotelului Marqués de Riscal, bijuteria arhitecturală a Spaniei
Bill Gates își va dona aproape toată averea până în 2045. Ce se întâmplă cu fundația sa de caritate
Bill Gates își va dona aproape toată averea până în 2045. Ce se întâmplă cu fundația sa de caritate
Trei furnizori de energie sub plafonul de 1,3 lei/kWh. Unul dintre ei, sancționat de ANRE
Trei furnizori de energie sub plafonul de 1,3 lei/kWh. Unul dintre ei, sancționat de ANRE
Cine are de câștigat din explozia inflației în România, explicația unui expert. ”Guvernele o adoră”
Cine are de câștigat din explozia inflației în România, explicația unui expert. ”Guvernele o adoră”
Cutremur puternic lângă România. Mulți români l-au simțit, ce magnitudine a avut seismul
Cutremur puternic lângă România. Mulți români l-au simțit, ce magnitudine a avut seismul
22 septembrie, o zi a marilor transformări: de la revoluții politice și descoperiri științifice la momente culturale care au marcat istoria
22 septembrie, o zi a marilor transformări: de la revoluții politice și descoperiri științifice la momente culturale care au marcat istoria
Amenzi de un milion de lei în România pentru angajații la negru. Noi detalii despre lupta împotriva evaziunii fiscale
Amenzi de un milion de lei în România pentru angajații la negru. Noi detalii despre lupta împotriva evaziunii fiscale
Revista presei
Adevarul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 22 septembrie 2025: Balanțele se încarcă cu optimism, Scorpionii găsesc liniștea interioară
Playtech Știri
Britney Spears stârnește îngrijorare după ce a postat clipuri dansând într-o casă murdară, plină de excremente: „Are nevoie disperată de ajutor”
Playtech Știri
Fiica Elenei Udrea a împlinit 7 ani. Cum și-a surprins mama fiica de ziua ei specială, cu 35 de imagini unice
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...