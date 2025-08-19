Traian Băsescu nu va primi o vilă de protocol, aşa cum se vehiculase. Statul român a decis să îi ofere altceva în schimb: „Este prea mare”

Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
19 aug. 2025 | 15:22
de Badea Violeta

Traian Băsescu nu va primi o vilă de protocol, aşa cum se vehiculase. Statul român a decis să îi ofere altceva în schimb:
Traian Basescu nu va beneficia de o vila de protocol, contrar speculatiilor aparute

Deși inițial se vorbea despre atribuirea unei vile de protocol, Traian Băsescu a dezvăluit că a solicitat un apartament. Guvernul urmează să adopte o hotărâre în acest sens, după ce decizia a fost amânată de două ori. Modificarea vine după ce Curtea Constituțională a hotărât că fostul președinte își poate recăpăta privilegiile pierdute.

Traian Băsescu își dorește un apartament în locul vilei de protocol

După mai multe speculații și amânări, Guvernul ar putea decide joi ce tip de locuință de protocol îi va fi atribuit lui Traian Băsescu. Informațiile inițiale indicau o vilă situată în apropierea fostului sediu PD-L, partid pe care l-a condus, însă fostul șef de stat a transmis că a preferat o variantă mai modestă.

”Am solicitat un apartament. Casa era mult prea mare”, a declarat Traian Băsescu pentru Digi24.

Potrivit unor surse citate de aceeași televiziune, Guvernul va adopta o Hotărâre prin care să îi ofere apartamentul cerut. Măsura vine după ce Executivul a amânat deja de două ori luarea unei decizii definitive privind locuința de protocol destinată fostului președinte.

Drepturi retrase și apoi recâștigate

Conform legislației, foștii șefi de stat beneficiază de o serie de privilegii: o locuință de protocol pusă la dispoziție de RA-APPS, o indemnizație lunară în cuantum de 75% din cea a președintelui în funcție, precum și protecție din partea Serviciului de Pază și Protecție.

În cazul lui Traian Băsescu, aceste drepturi au fost retrase în urma unei decizii definitive a instanței, care a confirmat colaborarea sa cu Securitatea. Ulterior, o lege adoptată special a consfințit pierderea privilegiilor. Băsescu a contestat însă actul normativ la Curtea Constituțională.

Judecătorii CCR i-au dat câștig de cauză, hotărând că foștii președinți nu pot fi privați de aceste drepturi printr-o reglementare considerată neconstituțională. Astfel, el are din nou dreptul la locuință de protocol și la celelalte beneficii prevăzute de lege.

Decizie așteptată de Guvern

Surse guvernamentale susțin că proiectul de Hotărâre privind atribuirea apartamentului se află pe agenda ședinței de joi. În contextul presiunilor publice și al speculațiilor legate de vila propusă inițial, Executivul a ales să răspundă solicitării fostului președinte. De altfel, chiar Băsescu a confirmat că nu și-a dorit o reședință de dimensiuni mari, preferând un spațiu mai ușor de întreținut.

”Am solicitat un apartament. Casa era mult prea mare”, a reiterat acesta.

Dacă Guvernul adoptă actul normativ, Traian Băsescu va redeveni, în mod oficial, beneficiar al tuturor drepturilor prevăzute pentru foștii șefi de stat. Decizia ar putea pune capăt unei perioade tensionate, marcată de dispute juridice și de amânări succesive privind locuința de protocol.

