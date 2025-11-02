Tragedie în munții Italiei: cinci alpiniști germani au murit într-o avalanșă. Printre victime, o fată de doar 17 ani

O avalanșă puternică produsă sâmbătă în zona vârfului Cima Vertana, din regiunea Trentino-Alto Adige, nordul Italiei, a curmat viețile a cinci alpiniști germani.

Printre victime se numără și o adolescentă de 17 ani. Alte două persoane au fost grav rănite și au ajuns la spital, potrivit serviciilor de salvare alpine italiene, citate de News.ro.

Avalanșa a surprins două grupuri de alpiniști

Avalanșa s-a produs la peste 3.200 de metri altitudine, în masivul Ortles, aproape de granița cu Elveția, și a surprins două grupuri de alpiniști germani care urcau pe versant. Primul grup, format din trei persoane, a fost complet îngropat sub zăpadă, toți membrii acestuia pierzându-și viața.

Cel de-al doilea grup, alcătuit din patru alpiniști, a fost parțial prins în avalanșă. Doi dintre ei au reușit să se adăpostească la timp, însă ceilalți doi au fost dați dispăruți. Răniții au fost transportați la spitalele din regiune pentru îngrijiri medicale.

Tată și fiică, găsiți fără viață

Căutările au continuat pe parcursul nopții, în condiții meteorologice tot mai dificile. Duminică dimineață, echipele de salvare au descoperit trupurile celor două persoane dispărute: un tată și fiica sa de 17 ani. Potrivit salvatorilor, avalanșa i-a târât zeci de metri în josul versantului.

„Cele două victime au fost găsite în albia unui pârâu, fiind luate de masa de zăpadă care s-a prăbușit peste ele”, au transmis reprezentanții Serviciului de Salvare Alpin din Alto Adige.

Riscul de avalanșă rămâne ridicat

Autoritățile italiene avertizează acum asupra riscului crescut de avalanșe în Alpii de Nord, din cauza ninsorilor anunțate în următoarele zile la altitudini de peste 2.400 de metri. Stratul de zăpadă proaspătă se va depune peste un strat de gheață deja format, ceea ce sporește riscul producerii unor noi tragedii.

Serviciile de salvare recomandă turiștilor și alpiniștilor să evite traseele montane din zonele afectate până la stabilizarea vremii.