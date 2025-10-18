Lumea muzicii românești este în doliu. Renumitul pianist și compozitor de jazz Mircea Tiberian a murit sâmbătă dimineață, la vârsta de 70 de ani, în Galați. Artistul a fost găsit fără suflare în camera sa de hotel, la doar câteva ore după ce încântase publicul într-un concert memorabil.

Pianistul Mircea Tiberian a murit

Vineri seară, Tiberian urcase pe scena Jazz Society Club din Galați, unde a cântat alături de „Nicolas Simion Quartet”, fiind invitat special în cadrul unui eveniment dedicat muzicii de jazz autentic. Spectatorii au descris prestația sa ca fiind una plină de emoție și rafinament, fără să bănuiască că acesta avea să fie ultimul său concert.

Potrivit apropiaților, după încheierea evenimentului, pianistul s-a retras la hotelul unde era cazat, pentru a se odihni. Dimineață, colegii de trupă au observat că artistul nu coborâse la micul dejun, lucru neobișnuit pentru el. Unul dintre ei a mers să verifice dacă totul este în regulă. Când a deschis ușa camerei, a fost întâmpinat de o imagine cumplită — Mircea Tiberian zăcea nemișcat, fără semne vitale.

Echipajul SMURD sosit la fața locului a încercat minute în șir manevre de resuscitare, însă toate eforturile au fost zadarnice. Medicul a fost nevoit să declare decesul. Primele informații indică faptul că pianistul suferea de o afecțiune cardiacă și se afla sub tratament.

Cine este Mircea Tiberian?

Moartea sa subită a îndoliat întreaga comunitate artistică. Mircea Tiberian a fost unul dintre cei mai importanți pianiști de jazz din România, dar și un profesor iubit, formator de generații întregi de muzicieni.

Născut la Cluj, în 1955, și crescut la Sibiu, Tiberian și-a făcut debutul în 1974, în cadrul Festivalului Internațional de Jazz. De-a lungul unei cariere impresionante, a colaborat cu nume mari ale scenei internaționale — Larry Coryel, Tomasz Stanko, Herb Robertson, John Betsch — dar și cu artiști români emblematici precum Johnny Răducanu, Anca Parghel și Dan Mândrilă.

A fost fondatorul secției de jazz din cadrul Universității Naționale de Muzică din București, contribuind decisiv la dezvoltarea acestui gen în România. Printre numeroasele distincții obținute se numără Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor și Premiul Muzicianul Român al Anului.

Moartea sa neașteptată lasă în urmă un gol uriaș în lumea jazzului românesc — o tăcere grea, răsunând acolo unde altădată vibrau clapele pianului său.