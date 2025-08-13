Trafic deviat pe A1, în dreptul Pasajului Ciorogârla, pentru reparații esențiale la infrastructură

Călătorii și navetiștii care utilizează frecvent Autostrada A1 București – Pitești vor trebui să ia în considerare o serie de modificări temporare ale traseului. Pentru o perioadă de o lună, circulația pe sensul de intrare în Capitală va fi afectată de lucrări de reparații, o măsură esențială pentru siguranța și fluiditatea pe termen lung a traficului. Acțiunea, anunțată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), vizează un segment important de pe traseu, iar șoferii sunt sfătuiți să se informeze din timp pentru a evita disconfortul.

Restricții de trafic și soluții de deviere

CNAIR a comunicat oficial că traficul rutier va fi închis în perioada 11 august 2025 – 8 septembrie 2025, pe un sector restrâns al Autostrăzii A1, cuprins între kilometrul 11+105 și 10+975. Măsura este impusă de necesitatea continuării lucrărilor de reparații curente la pasajul de cale ferată, amplasat la kilometrul 11+003.

Pe durata acestei perioade, circulația nu va fi complet oprită, ci se va desfășura pe Calea 1. Pentru a facilita deplasarea autovehiculelor, traficul va fi redirecționat, iar șoferii vor avea la dispoziție câte două benzi de circulație pentru fiecare sens de mers. Potrivit comunicatului CNAIR, lățimea fiecărei benzi de circulație va fi de 3 metri, asigurând condiții minime de siguranță pentru participanții la trafic.

Contextul contractului de reparații

Aceste lucrări de reparații la pasajul de la Ciorogârla nu sunt o decizie de moment, ci rezultatul unui proces îndelungat. Contractul a fost semnat în luna mai cu firma Maristar, o companie cu o experiență recunoscută în proiecte de infrastructură la nivel național. Compania a fost desemnată câștigătoare în urma celei de-a treia licitații organizate de CNAIR, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București.

Licitația a stârnit un interes considerabil, având trei oferte depuse de constructori de renume: Agnel, Maristar și Metabet. Oferta Maristar, în valoare de 8,2 milioane de lei, a fost declarată conformă și câștigătoare, decizia fiind validată după respingerea contestației depuse de Agnel.

Este de menționat că licitația a avut loc după ce primele două tentative ale CNAIR de a contracta aceste lucrări nu au primit nicio ofertă. Prin urmare, Compania de Drumuri a majorat semnificativ valoarea contractului de la 5,8 milioane lei la 9,1 milioane lei, păstrând însă durata estimată a lucrărilor la 7 luni.

Maristar, un constructor de încredere

Firma Maristar nu este la primul proiect de anvergură. Conform informațiilor disponibile, compania a realizat reparații capitale la podurile dunărene de la Fetești/Borcea și Cernavodă, are în lucru lărgirea unui kilometru din DN 1A – Buftea, și se pregătește să deruleze un contract și mai complex: modernizarea Centurii București Nord, pe segmentul dintre DN (Afumați) și A2, care include și finalizarea pasajului suprateran de la Cernica. Pasajul de la kilometrul 11 de pe A1, care traversează centura Capitalei și inelul feroviar, a fost construit în anul 1970 și a mai beneficiat de reparații în anul 1999.

Planuri de viitor pentru Autostrada A1

În contextul acestor lucrări de reparații, CNAIR a lansat recent un studiu de fezabilitate, cu o valoare de 30 de milioane de lei, pentru extinderea Autostrăzii București – Pitești la trei benzi pe sens. Proiectul, inclus în Programul Operațional de Transport 2021 – 2027 (POT), va fi finalizat în 15 luni, demonstrând un angajament pe termen lung al autorităților pentru modernizarea și fluidizarea traficului pe una dintre cele mai importante artere rutiere ale țării.