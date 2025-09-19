Toți cei care lucrează pe internet și fac bani din TikTok, YouTube, Twitch și nu numai scapă de impozitele pe bacșiș. Toate condițiile din noua lege „mare și frumoasă” a lui Trump

Dacă veniturile tale includ tips de la urmăritori, noua legislație fiscală din SUA schimbă regulile jocului: bacșișurile pot fi deduse din impozitul federal pe venit, în anumite limite, iar categoria „digital content creators” apare explicit pe lista inițială a ocupațiilor eligibile. Miza practică este simplă: până la un plafon anual, tipsurile declarate devin mai avantajoase fiscal decât alte forme de monetizare, însă doar dacă le încadrezi corect și dacă te încadrezi în condițiile de eligibilitate.

Legea face parte din așa-numitul One, Big, Beautiful Bill, semnată în iulie 2025, care introduce o deducere specială pentru bacșișuri pe perioada 2025–2028. În paralel, Trezoreria americană a publicat o listă preliminară cu ocupații care „în mod obișnuit și regulat” primesc tips, listă unde apare și „Digital Content Creators”, alături de muzicieni, DJ, comedieni și personal din ospitalitate. Lista urmează să fie finalizată prin reguli propuse oficial, dar indică deja direcția în care se îndreaptă aplicarea practică.

Ce prevede legea și cine beneficiază

În esență, poți deduce din baza de impozitare până la 25.000 de dolari pe an din tipsurile calificate, dacă lucrezi într-o ocupație recunoscută ca „tipped” de către IRS. Deducerea este „above-the-line”, deci o poți revendica indiferent dacă îți detaliezi sau nu deducerile, iar intervalul de aplicare curge pentru anii fiscali 2025–2028. Pentru persoane fizice cu venit modificat ajustat peste 150.000 de dolari (300.000 pentru cupluri), deducerea se estompează gradual.

Legea acoperă atât angajați, cât și independenți, iar „tipsurile calificate” includ bacșișuri voluntare în numerar sau pe card, primite direct de la clienți ori prin pooling. Atenție însă la raportare: sumele trebuie declarate prin documentele cerute de IRS (de exemplu W-2, 1099 sau raport direct pe Form 4137), iar angajatorii și alți plătitori au obligații noi de informare. E important și contextul ocupațional: Trezoreria a introdus o listă preliminară a meseriilor eligibile, iar pentru varianta finală pot apărea clarificări.

Ce înseamnă pentru creatori și streameri

Dacă ești creator care primește donații/tips în timpul live-urilor, în comentarii sau prin butoanele dedicate ale platformelor, noua deducere îți poate reduce factura fiscală federală, atâta timp cât le tratezi strict ca tips și le raportezi corect. Practic, ai un stimulent să separi bacșișurile de abonamentele recurente, vânzarea de merch sau contractele de publicitate, care rămân venituri obișnuite. În plus, ai interesul să păstrezi un jurnal clar al tipsurilor, sincronizat cu extrasele de la platforme și cu eventualele formulare 1099 emise.

Pe partea de produs, vei vedea probabil schimbări de strategie în industrie: mai multă vizibilitate pentru butoane de tip, nivele de membership care invită la tips și „momente” dedicate donațiilor în stream, tocmai pentru a valorifica plafonul de 25.000 de dolari. Trendul e deja remarcat de presă și de analiști, inclusiv discuții despre cum noul avantaj fiscal va reconfigura mixul de venituri dincolo de publicitate.

Limite, excepții și capcane fiscale

Există două limitări mari. Prima este plafonul anual de 25.000 de dolari deducere, peste care tipsurile rămân impozabile normal. A doua ține de activitatea ta propriu-zisă: IRS precizează că anumite „specified service trades or businesses” nu sunt eligibile pentru deducere în cazul independenților și nici pentru angajații firmelor din acele domenii. În documentele tehnice, aceste domenii includ, printre altele, sănătatea, artele interpretative și sportul; regulile finale vor clarifica exact cum se aplică filtrul, mai ales în cazurile la graniță.

În plus, chiar dacă Trezoreria listează „Digital Content Creators” ca ocupație ce primește în mod regulat tips, rămâne de urmărit cum va opera linia de demarcație dintre un creator eligibil și un profesionist încadrat într-o categorie de servicii specifice neeligibile. Până la apariția regulilor finale și a ghidajului detaliat, tratează subiectul conservator: ține evidențe riguroase, clasifică veniturile corect și nu amesteca tipsurile cu plăți pentru servicii sau consultanță.

Dacă ești creator din România, ce contează pentru tine

Legea se aplică impozitului federal pe venit din SUA. Dacă ești rezident fiscal în România, regulile locale rămân prioritare pentru veniturile tale globale. Totuși, dacă ai obligații fiscale în SUA (de exemplu prin statut, prezență fiscală sau venituri de sursă americană declarate la IRS), acest regim al tipsurilor îți poate schimba calculele. În orice scenariu transfrontalier, discuți cu un consultant care cunoaște atât regulile IRS, cât și convenția fiscală SUA–România, ca să nu pierzi avantajul printr-o raportare greșită. Presiunea publică, dar și criticile privind efectele colaterale asupra pieței muncii, arată că subiectul e dinamic și va mai primi clarificări.

Pe scurt, dacă te bazezi pe bacșișuri de la comunitatea ta, ai acum o fereastră 2025–2028 în care să optimizezi legal. Ține însă cont de plafon, de cerințele stricte de raportare și de faptul că lista ocupațiilor e încă preliminară și poate fi ajustată la publicarea regulilor finale.

Surse utile: rezumat IRS privind „No Tax on Tips”, lista preliminară de ocupații eligibile și articole de context despre includerea creatorilor și posibilele efecte în industrie.