29 sept. 2025 | 10:00
de Alexandru Puiu

Toți angajații care lucrează cu publicul trebuie să-și cunoască drepturile, beneficiile suplimentare de la patron

Toți angajații care lucrează cu publicul trebuie să-și cunoască drepturile, beneficiile suplimentare de la patron

Lucrul cu publicul nu înseamnă doar servicii și zâmbete la ghișeu. Pentru tine, înseamnă și expunere la riscuri reale, de la abuz verbal până la agresiune. Legea nu te lasă singur în fața acestor situații, iar angajatorul are obligații concrete să te protejeze, nu doar recomandări vagi. În ultimii ani, accentul s-a mutat din ce în ce mai mult pe riscurile psihosociale, iar violența exercitată de terți este tratată ca un risc previzibil ce trebuie evaluat și prevenit, nu tolerat ca „parte din job”.

Dacă lucrezi în vânzări, sănătate, asistență socială, transporturi, administrație, bancar sau securitate, ești în prima linie. De aceea, e important să știi din start ce ți se cuvine: evaluare de risc adaptată postului, instruire pentru gestionarea conflictelor, proceduri clare de urgență, amenajări fizice de protecție și suport post-incident. Cu aceste repere clare, poți cere ce e al tău prin lege și poți documenta orice abateri.

Ce drepturi ai când lucrezi cu publicul

Ai dreptul la un loc de muncă sigur, iar obligația angajatorului acoperă și riscurile venite din exterior, nu doar cele tehnice din interior. Asta înseamnă că evaluarea de risc a postului tău trebuie să includă explicit situații precum lucrul singur în tură de seară, gestionarea de numerar, anunțarea unor vești neplăcute clienților sau interacțiunea cu persoane conflictuale. Evaluarea nu e un dosar de formă, ci baza pe care se stabilesc măsuri practice.

Ai dreptul la informare și instruire specifică pentru prevenirea și dezamorsarea conflictelor. Nu e suficient un instructaj generic. Trebuie să primești tehnici de comunicare non-conflictuală, scenarii de lucru, repere pentru a recunoaște semnele timpurii ale agresivității și protocoale clare pentru retragere în siguranță. În plus, ai dreptul să cunoști traseele de evacuare, butoanele de panică, persoanele de contact și secvența de apelare a ajutorului.

Ai dreptul să refuzi sarcini care te expun iminent la pericol grav și să întrerupi lucrul dacă situația devine nesigură, fără sancțiuni disciplinare. Ai și dreptul la suport post-incident: prim ajutor, consiliere psihologică de specialitate, timp pentru recuperare, respectiv sprijin în formularea plângerilor și în demersurile legale. Orice incident trebuie înregistrat și analizat, nu „uitat”.

Ce trebuie să asigure angajatorul, concret

Angajatorul trebuie să instaleze măsuri fizice și organizaționale adaptate riscurilor: panouri de protecție sau ghișee cu separare, iluminat adecvat, camere de supraveghere funcționale, butoane de panică conectate la personalul de intervenție, limitarea obiectelor ce pot fi folosite ca arme în zona de front office. Dacă lucrezi singur, trebuie regândit programul sau completat efectivul în intervalele cu risc, nu doar lăsate numere de telefon pe perete.

Organizarea muncii contează la fel de mult ca barierele fizice. În perioadele aglomerate, trebuie dimensionat corect personalul, implementat un sistem de programări ca să eviți cozi și tensiuni, limitată gestionarea de numerar la ghișee și stabilite proceduri de închidere în siguranță. Instruirea periodică nu se bifează formal: ai nevoie de sesiuni aplicate pe cazuri reale, actualizate după fiecare incident.

După un incident, angajatorul trebuie să asigure intervenția rapidă pentru siguranță, consult medical dacă e cazul, consiliere psihologică și sprijin în sesizarea autorităților. În paralel, are obligația să analizeze cauzele și să corecteze măsurile de prevenire. Tu ai dreptul să participi la această analiză și să soliciți îmbunătățiri, inclusiv revizuirea evaluării de risc.

Beneficii suplimentare pe care le poți cere și cum documentezi

Pentru posturile cu expunere constantă la interacțiuni cu public dificil, poți cere măsuri compensatorii și facilități care reduc stresul: rotația pe posturi ca să limitezi supraîncărcarea, pauze scurte suplimentare în ture lungi, acces prioritar la consiliere, instruiri suplimentare în negociere și de-escaladare, respectiv echipamente de comunicare dedicate. Dacă lucrezi noaptea sau singur, cere reconfigurarea turelor și, acolo unde se aplică, măsuri echivalente celor pentru condiții de izolare.

Documentează tot. Ține un jurnal de evenimente cu data, ora, locul, numele martorilor, descrierea incidentului și intervențiile făcute. Păstrează dovada solicitărilor către angajator pentru măsuri de protecție, a instruirilor primite și a răspunsurilor. Când raportezi, folosește canalele interne prevăzute în proceduri; dacă apar blocaje, sesizează responsabilul SSM sau comitetul SSM. În cazuri grave, apelează imediat 112 și cere sprijinul autorităților.

Dacă ești manager, nu amâna investițiile minime: un plan de prevenire bine făcut costă mult mai puțin decât un incident nerezolvat. Iar dacă ești angajat în prima linie, cere ce ți se cuvine prin lege. Un loc de muncă sigur nu este un bonus, este standardul de la care pornești.

