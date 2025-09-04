Tot mai mulți copii nu se mai joacă afară: un fenomen care ridică semne de alarmă. Ce avertizează oamenii de știință

Pentru multe generații, timpul petrecut pe stradă cu prietenii sau în parcuri era una dintre cele mai importante experiențe ale copilăriei. Astăzi însă, acest obicei dispare treptat. Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Exeter, Marea Britanie, arată că un procent semnificativ de copii nu se joacă deloc în aer liber, nici după școală și nici măcar în weekend. Fenomenul, corelat cu probleme de sănătate fizică și psihică, ridică întrebări serioase despre modul în care societatea modernă modelează copilăria.

Rezultatele au fost publicate în revista Wellbeing Space and Society, iar concluzia cercetătorilor este una clară: lipsa jocului în aer liber afectează dezvoltarea socială, emoțională și fizică a copiilor, cu consecințe pe termen lung.

Analiza s-a bazat pe date din proiectul „Born in Bradford”, care monitorizează din 2007 aproape 13.000 de copii născuți într-un singur spital din orașul britanic Bradford și familiile acestora. Cercetătorii au analizat răspunsurile a 2.568 de copii cu vârste între 7 și 12 ani și ale părinților lor.

Rezultatele sunt îngrijorătoare:

34% dintre copii au declarat că nu se joacă afară în timpul săptămânii ,

, 20% au spus că nu ies să se joace nici măcar în weekend.

Pe baza răspunsurilor părinților, s-a observat o legătură directă între timpul petrecut în aer liber și dezvoltarea abilităților sociale și emoționale. Copiii care ies mai des afară reușesc mai bine să își exprime emoțiile și să construiască relații pozitive.

Aceste date nu sunt izolate. În SUA, un studiu din 2023 arăta că aproape 40% dintre preșcolari petrec mai puțin de o oră pe zi afară în timpul săptămânii, iar 24% nu ating această limită nici în weekend. Tendința descendentă a timpului liber petrecut în aer liber a fost observată constant în ultimele decenii, nu doar în Marea Britanie, ci și în multe alte țări dezvoltate.

Beneficiile jocului și riscurile lipsei acestuia

Specialiștii subliniază că joaca nu este doar un mod de a trece timpul, ci o parte esențială a dezvoltării copilului. Activitatea fizică regulată ajută la prevenirea obezității și a altor boli asociate sedentarismului. În plus, joaca stimulează imaginația, creativitatea și spiritul de echipă.

Copiii care petrec timp afară își dezvoltă reziliența emoțională, învață să negocieze reguli cu ceilalți și să facă față conflictelor. Toate acestea contribuie la formarea unor adulți mai echilibrați și mai capabili să gestioneze stresul.

În schimb, lipsa jocului în aer liber este asociată cu riscuri crescute de anxietate, depresie și probleme de socializare. Studiul de la Exeter subliniază că simpla reducere a timpului petrecut pe ecrane și înlocuirea acestuia cu activități afară ar putea avea un impact imediat asupra sănătății mentale a copiilor.

„Joaca în aer liber este esențială pentru creșterea și dezvoltarea copiilor. Faptul că mulți nu mai participă regulat la astfel de activități este îngrijorător”, a declarat Mark Ferguson, epidemiolog social și principal autor al studiului.

Cum poate fi încurajată joaca în comunități

Problema nu ține doar de deciziile individuale ale părinților sau copiilor, ci și de modul în care sunt organizate orașele. Echipa de cercetare atrage atenția că spațiile publice trebuie să fie sigure, accesibile și atractive pentru copii.

În Bradford, unde există numeroase parcuri și zone verzi, cercetătorii subliniază că străzile de lângă case sunt la fel de importante. Acestea ar trebui să fie ferite de trafic intens și poluare, pentru a deveni locuri sigure de joacă. Totuși, realitatea globală este diferită: un sondaj realizat de Project for Public Spaces în 57 de țări a arătat că doar 5% dintre specialiștii în planificare urbană consideră că spațiile publice răspund cu adevărat nevoilor comunității.

În plus, comparativ cu alte state, multe orașe americane sunt mult mai puțin „walkable”, adică nu oferă suficiente trasee sigure pentru mers pe jos. Această problemă se regăsește și în alte zone urbane aglomerate din lume, unde siguranța rutieră și lipsa spațiilor verzi limitează libertatea copiilor.

În concluzie, studiul de la Exeter readuce în prim-plan o realitate incomodă: copiii petrec tot mai puțin timp afară, iar consecințele acestei schimbări se vor resimți pe termen lung. Soluția nu este doar la nivel individual, prin limitarea timpului petrecut pe ecrane, ci și la nivel de comunitate, prin investiții în cartiere prietenoase, parcuri sigure și politici publice care să încurajeze joaca liberă.