Tot ce trebuie să știi despre noul plafon de scutire de TVA introdus la 1 septembrie, vestea bună pentru patroni

Tot ce trebuie să știi despre noul plafon de scutire de TVA introdus la 1 septembrie, vestea bună pentru patroni
TVA în România / foto: Playtech

De la 1 septembrie 2025, antreprenorii români au parte de o schimbare importantă în ceea ce privește regimul de scutire de TVA. Pragul de la care o firmă este obligată să devină plătitoare de TVA a fost majorat, o măsură care aduce un răgaz binevenit pentru micii întreprinzători. Creșterea plafonului are un impact direct asupra modului în care patronii își administrează afacerile și asupra capitalului disponibil pentru investiții sau cheltuieli curente.

Decizia vine după numeroase discuții purtate între Camera Consultanților Fiscali și Ministerul Finanțelor, în contextul unor neclarități privind înregistrarea tardivă în scopuri de TVA. Până acum, firmele care depășeau plafonul erau obligate să colecteze TVA și să își ajusteze facturile, ceea ce genera complicații contabile și riscuri pentru beneficiari. Odată cu introducerea noului plafon, pragul de scutire se ridică la un nivel mai prietenos pentru mediul de afaceri, diminuând presiunea birocratică pentru companiile aflate în creștere.

De ce contează noul plafon de scutire

În România, regimul special de scutire de TVA pentru întreprinderile mici este reglementat de art. 310 din Codul Fiscal și are rolul de a reduce povara fiscală pentru businessurile aflate la început de drum. Practic, dacă cifra de afaceri nu depășește plafonul stabilit, antreprenorii nu sunt obligați să colecteze TVA de la clienți și nici să depună declarațiile lunare de TVA.

Majorarea plafonului vine ca o gură de oxigen pentru mii de firme care până acum riscau să iasă din regimul simplificat doar pentru o depășire mică a limitei anterioare. În plus, acest lucru înseamnă mai multă flexibilitate pentru patroni, care își pot concentra atenția pe dezvoltare și mai puțin pe formalități fiscale. Într-o perioadă cu presiuni economice mari și costuri tot mai ridicate, orice măsură de reducere a poverii administrative este binevenită.

Implicații pentru firme și beneficiari

Totuși, există și aspecte tehnice importante de avut în vedere. Ministerul Finanțelor a precizat că, în situațiile de depășire a plafonului, obligația de colectare a TVA apare din luna următoare momentului depășirii, indiferent dacă firma se înregistrează imediat sau întârzie procedura. Cu alte cuvinte, noul plafon reduce șansele de a intra prea devreme în categoria plătitorilor de TVA, dar responsabilitatea rămâne aceeași odată ce limita este depășită.

Pentru beneficiari, deducerea TVA rămâne posibilă, însă depinde de corectitudinea facturilor primite și de respectarea normelor fiscale. În practică, Ministerul avertizează că pot apărea dificultăți atunci când facturile sunt corectate retroactiv, motiv pentru care antreprenorii trebuie să fie atenți la momentul înregistrării și la emiterea documentelor.

Veste bună pentru patronii mici și mijlocii

Dincolo de partea tehnică, creșterea plafonului de scutire de TVA reprezintă un semnal pozitiv pentru mediul de afaceri. Micii patroni, freelancerii sau firmele de familie beneficiază direct de această relaxare fiscală, care le oferă mai multă libertate financiară și un grad redus de birocrație. Practic, sumele care altfel ar fi mers către plata TVA pot fi folosite pentru investiții, marketing sau pentru consolidarea afacerii.

Deși rămâne important ca fiecare antreprenor să urmărească evoluția cifrei de afaceri și să știe exact când se apropie de plafon, vestea majorării vine ca o încurajare pentru inițiativele locale. Într-un context economic marcat de scumpiri și incertitudine, un cadru fiscal mai relaxat poate însemna diferența dintre stagnare și creștere pentru multe businessuri mici.

