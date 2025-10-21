Tornadă puternică lângă Paris. O persoană a murit, iar mai multe gospodării au fost devastate

O furtună extrem de violentă a lovit luni după-amiază, 20 octombrie, regiunea Parisului, provocând pagube majore și pierderi de vieți omenești. Rafalele de vânt au fost atât de puternice, încât au doborât copaci, au smuls acoperișuri și au prăbușit trei macarale în mai multe localități din departamentul Val-d’Oise. Autoritățile franceze au confirmat decesul unei persoane și rănirea gravă a altor patru, în timp ce alte cinci persoane au suferit leziuni ușoare.

Cum s-a manifestat furtuna care a lovit regiunea pariziană

Potrivit publicației Le Figaro, tornada s-a abătut brusc asupra localităților Ermont, Eaubonne, Andilly, Montmorency și Franconville, lăsând în urmă o dâră de distrugeri.

În Ermont, rafalele de vânt au atins intensități impresionante, iar una dintre macaralele prăbușite a căzut peste un institut medico-educațional din zona Clos-Fleuri.

Prefectura Val-d’Oise a confirmat că ”o persoană a decedat, patru sunt în stare critică și cinci au fost rănite ușor”, precizând că episodul de vânturi violente ”s-a încheiat”.

În total, 80 de pompieri, 50 de polițiști și 20 de membri ai serviciilor medicale de urgență au intervenit pentru salvarea persoanelor rănite și pentru limitarea pagubelor.

Imaginile postate pe rețelele sociale arată scene de dezastru: acoperișuri smulse, copaci rupți și străzi acoperite de resturi. Multe drumuri au fost blocate, iar alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe zone.

Primăria din Ermont a avertizat că ”multe străzi sunt blocate din cauza copacilor căzuți”, iar echipele tehnice lucrează pentru eliberarea și securizarea zonelor afectate.

🌪️ Images impressionnantes de la tornade qui a frappé Ermont dans le Val-d’Oise ce lundi vers 17h45. Trois grues sont tombées ! (© hakim.9212) pic.twitter.com/7rpZuOpzSv — Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025

Cât de grav a fost afectată zona Val-d’Oise

Autoritățile locale au activat un Centru de Coordonare a Operațiunilor (COD) în jurul orei 18:30, reunind pompieri, polițiști, jandarmi, echipe medicale de urgență și reprezentanți ai serviciilor rutiere.

În Eaubonne și Franconville s-au raportat pagube importante la clădiri rezidențiale și spații comerciale, iar sute de locuitori au fost evacuați preventiv.

Valérie Pécresse, președinta regiunii Île-de-France, a transmis ”gânduri pentru locuitorii din Val-d’Oise, victime ale unei tornade violente”, adăugând că regiunea va sprijini comunitățile afectate.

❗️ [ 🇫🇷 FRANCE ] 🔸️ Autre vidéo impressionnante de la tornade qui a causé de nombreux dégâts, l’effondrement de trois grues à Ermont, dans le Val-d’Oise.

pic.twitter.com/XQu4Ur0lar — Little Think Tank (@L_ThinkTank) October 20, 2025

Cât de rar apar astfel de fenomene în Franța

Conform La Chaîne Météo, astfel de fenomene sunt foarte rare în Franța, ultima tornadă mortală fiind consemnată în 2008, în localitatea Hautmont, unde trei persoane au murit și 18 au fost grav rănite.

Meteorologii cred că tornada de lângă Paris a fost generată de o combinație de mase de aer cald și rece, care au creat condițiile pentru formarea unui vârtej puternic.

După trecerea furtunii, pompierii continuă intervențiile pentru degajarea drumurilor, verificarea instalațiilor de gaz și electricitate, dar și pentru sprijinirea locuitorilor ale căror case au fost distruse sau avariate.