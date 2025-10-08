Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
08 oct. 2025 | 12:27
de Ioana Bucur

Top 5 electrocasnice care îți cresc factura la curent fără să-ți dai seama

UTILE
Top 5 electrocasnice care îți cresc factura la curent fără să-ți dai seama
Aparatele din casă care consumă mai mult curent decât am crede

Mulți consumatori se plâng că factura la energie crește, deși „au grijă” să stingă luminile. Problema nu e doar cum folosești becurile, ci și ce electrocasnice ai în casă — unele trag curent constant sau consumă mult în modul de așteptare. Iată top 5 aparate care îți pot sabota factura și ce poți face pentru a reduce impactul.

5 electrocasnice care îți cresc factura la curent

1. Frigiderul vechi sau prost etanșat

Frigiderul funcționează non-stop, așa că are un rol major în consumul casei. Modelele vechi sau cu garnitură uzată consumă mult mai mult — uneori cu 20–40% mai mult decât un model eficient modern.
Ce poți face: verifică etanșeitatea garniturii, degivra-l la nevoie, nu introduce alimente fierbinți și dacă este posibil înlocuiește-l cu unul clasa A++ sau A+++. Reglarea temperaturii la valori recomandate (frigider ~3–5°C, congelator ~−18°C) economisește și ea energie.

2. Mașina de spălat rufe folosită frecvent la temperaturi ridicate

Spălatul la 60–90°C crește semnificativ consumul față de ciclurile la 30–40°C, pentru că încălzirea apei este responsabilă pentru majoritatea energiei folosite. Dacă folosești des programe scurte sau la temperaturi mari, factura va reflecta asta.
Ce poți face: folosește programe la 30–40°C pentru haine puțin murdare, spală la capacitate completă, folosește opțiuni economice sau eco, și alege o mașină cu eficiență energetică bună.

3. Uscătorul de rufe (electric)

Uscătoarele electrice sunt printre cele mai consumatoare periodic: pentru o singură uscare pot folosi multă energie, în special dacă sunt utilizate frecvent. În locuințele cu climat cald sau spațiu pentru uscat rufele la aer liber, uscătorul devine o sursă importantă de costuri.
Ce poți face: usucă pe rânduri mai mari, curăță filtrul la fiecare utilizare pentru eficiență, folosește programe cu senzori de umiditate și, dacă poți, evită utilizarea frecventă a uscătorului în favoarea uscării naturale.

4. Boilerele electrice sau încălzitoarele de apă vechi

Încălzirea apei este o componentă majoră din consumul casnic. Un boiler vechi, cu termoizolație slabă sau lăsat permanent pornit, consumă mult. Mulți lasă boilerul setat la temperaturi mari sau pe modul „menținere” non-stop.
Ce poți face: setează temperatura la 50–55°C (suficient pentru uz casnic), programează pornirea în intervalele când ai nevoie efectiv de apă caldă sau instalează un cronotermostat, izolează rezervorul dacă nu e bine izolat.

5. Electrocasnice în stand-by și prize „vampir”

Televizorul, decodoarele TV, router-ele, încărcătoarele lăsate în priză sau alte dispozitive în stand-by trag curent chiar și când nu „lucrezi” cu ele. În suma lunară, aceste consumuri mici adunate pot reprezenta un procent semnificativ din factură.
Ce poți face: folosește prize cu întrerupător sau bare cu protecție, scoate încărcătoarele din priză după utilizare, oprește complet aparatele pe care nu le folosești frecvent și verifică setările de economisire de energie (TV, decodor).

Sfaturi rapide pentru reducerea facturii

  • Înlocuiește treptat electrocasnicele vechi cu modele eficiente energetic.
  • Monitorizează consumul: un monitor de energie plug-in îți arată ce aparat consumă cât.
  • Folosește programe eco, temperaturi mai mici și spală/uscă eficient (la capacitate).
  • Izolează electric și termic: o locuință bine izolată reduce necesarul pentru încălzire și apă caldă.
  • Revizuiește-ți obiceiurile: mici schimbări cumulative (mai puține porniri scurte, preferat ore cu tarife mai mici, scoaterea echipamentelor din priză) se văd pe factură.

Nu doar „stinsul luminii” contează: câteva electrocasnice și obiceiuri uzuale pot crește factura fără ca tu să-ți dai seama. Prioritizează verificarea frigiderului, modulationarea temperaturilor la aparate şi eliminarea consumului în stand-by — economiile pot fi semnificative fără compromisuri majore de confort.

Temperaturi cum nu am mai avut de ani buni în iarna 2025–2026. Meteorologii spun că ar putea fi cea mai geroasă din ultimul deceniu
Recomandări
O localitate din Constanța, izolată complet din cauza apelor. Drumurile au fost blocate de inundații
O localitate din Constanța, izolată complet din cauza apelor. Drumurile au fost blocate de inundații
Când se redeschid școlile după codul roșu și cum se vor recupera orele. Anunțul făcut de ministrul Educației
Când se redeschid școlile după codul roșu și cum se vor recupera orele. Anunțul făcut de ministrul Educației
Cum elimini mirosul de canalizare din baie. Primele lucruri pe care trebuie să le verifici dacă vrei să scapi de această problemă
Cum elimini mirosul de canalizare din baie. Primele lucruri pe care trebuie să le verifici dacă vrei să scapi de această problemă
HUAWEI Watch Ultimate 2, MatePad 12 X și FreeBuds 7i, lansate oficial în România. Gadgeturile de referință pentru final de an s-ar putea să te uimească
HUAWEI Watch Ultimate 2, MatePad 12 X și FreeBuds 7i, lansate oficial în România. Gadgeturile de referință pentru final de an s-ar putea să te uimească
Nintendo dă în judecată un moderator Reddit pentru 4,5 milioane de dolari, acuzat de piraterie pe consolele Switch
Nintendo dă în judecată un moderator Reddit pentru 4,5 milioane de dolari, acuzat de piraterie pe consolele Switch
Google lansează Modul AI în România: o nouă eră a căutărilor inteligente
Google lansează Modul AI în România: o nouă eră a căutărilor inteligente
Care va deveni cea mai bine plătită meserie a viitorului, ce spun specialiștii
Care va deveni cea mai bine plătită meserie a viitorului, ce spun specialiștii
Cum să scapi de șoareci fără otravă: metode sigure pentru copii și animale
Cum să scapi de șoareci fără otravă: metode sigure pentru copii și animale
Revista presei
Adevarul
Cum a ajuns comisarul european pentru agricultură să lucreze la o stână din România: „Trebuia să mulgem oile dimineața, să producem brânza”
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Dorian Popa s-a căsătorit. Cine este și cu ce se ocupă Andreea, femeia care l-a făcut pe artist să spună marele DA după doar un an de relație
Playtech Știri
Cum să-ți salvezi florile preferate când vine furtuna. Măsuri rapide pe care trebuie să le iei
Playtech Știri
Cum să prăjești carnea sau ouăle fără ca uleiul să sară peste tot. Trucul de două secunde care previne haosul din bucătărie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...