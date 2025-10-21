TOP 5 aparate electrocasnice care consumă cel mai mult curent – chiar și atunci când nu le folosești

Ai crede că atunci când oprești electrocasnicele, acestea nu mai consumă deloc energie. Din păcate, realitatea e alta. Multe dintre aparatele din locuință continuă să consume curent chiar și atunci când sunt complet oprite, contribuind discret, dar constant, la creșterea facturii lunare de energie. Specialiștii le numesc „vampiri energetici”, iar identificarea lor poate face diferența între o locuință eficientă și una care irosește curent fără rost.

Aparate care consumă curent și când sunt oprite

„Un vampir energetic nu este orice dispozitiv care rămâne conectat, dar nu este folosit,” explică Megan Doser, CEO al companiei Doctor Fix It. „Unele lucruri, precum lămpile sau încărcătoarele de telefon, nu consumă curent dacă nu sunt folosite. Însă altele, cum ar fi boxele inteligente, cuptoarele cu microunde sau aparatele de cafea, continuă să consume energie chiar și atunci când nu sunt folosite.”

Iată cele mai mari 5 surse de consum ascuns de curent dintr-o locuință modernă!

1. Boilerul electric cu rezervor

Cel mai mare „vampir energetic” dintr-o casă este, fără îndoială, boilerul clasic cu rezervor. Acesta consumă energie în permanență pentru a menține apa caldă, chiar și atunci când nu este folosită. Boilerele vechi sunt și mai ineficiente, pentru că depunerile de calcar creează un strat izolator între elementul de încălzire și apă. Astfel, aparatul consumă mai mult curent pentru a menține temperatura constantă.

Un boiler electric poate ajunge să consume până la 4.000 de wați în faza de încălzire, iar energia pierdută în regim de așteptare depășește chiar și consumul unui computer pornit non-stop. Soluția? Trecerea la un boiler instant (fără rezervor), care încălzește apa doar la cerere și elimină complet pierderile de energie.

2. Televizoarele și sistemele multimedia

Deși par inofensive, televizoarele moderne consumă între 5 și 30 de wați chiar și atunci când sunt „oprite”. Motivul este funcția de „pornire instant” și receptorul de semnal infraroșu care rămâne activ. Pentru a reduce pierderile, poți conecta televizorul și alte echipamente (soundbar, consola de jocuri) la o priză inteligentă pe care o oprești complet când nu sunt folosite.

3. Cuptorul cu microunde

Puțini știu că și microundele consumă energie chiar și atunci când nu sunt în funcțiune — aproximativ 4 wați în standby. De vină sunt afișajele digitale și ceasurile integrate, care rămân active permanent. De altfel, orice aparat cu display aprins consumă curent. O variantă mai eficientă este alegerea unui model simplu, fără ecran digital, sau deconectarea completă a aparatului dintre utilizări.

4. Boxele inteligente

Boxele inteligente sunt proiectate să fie mereu conectate la Wi-Fi și „gata de ascultare”. Chiar și în standby, acestea consumă între 2 și 3 wați, iar în locuințele moderne, unde există mai multe astfel de dispozitive, pierderile se cumulează.

5. Routerul Wi-Fi

Un alt mare consumator „invizibil” este routerul de internet, care funcționează 24/7 pentru a menține conexiunea activă. În funcție de model, consumul poate varia între 10 și 20 de wați.

Dacă pleci de acasă mai multe zile, este recomandat să îl deconectezi complet. Iar pentru uz zilnic, un router modern cu funcții de economisire a energiei poate reduce semnificativ consumul.