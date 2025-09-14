Top 3 maşini second-hand dorite de români. Tot acestea au şi cel mai des kilometrajul dat înapoi

Românii continuă să fie atrași de mașinile germane, în special Volkswagen și BMW, când vine vorba de second-hand. Studiile arată însă că popularitatea acestor modele vine la pachet cu riscuri semnificative: daune ascunse și kilometraj falsificat. Iată ce trebuie să știe orice cumpărător înainte de a semna contractul.

Volkswagen Passat, BMW Seria 5 și Audi A6 – cele mai căutate modele

Potrivit datelor carVertical, modelul cel mai frecvent verificat pe platformă în prima jumătate a anului 2025 în România a fost Volkswagen Passat (4,1% din totalul căutărilor), urmat de BMW Seria 5 (3,7%) și BMW Seria 3 (3,4%). Alte modele populare includ Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Audi A4, Renault Mégane, Audi A6, Ford Focus și Nissan Qashqai.

”Tendințele auto din România se schimbă lent – mărcile germane de mașini precum Volkswagen, BMW și Audi continuă să domine piața vehiculelor second-hand. La fel este cazul și mărcilor precum Skoda, Renault și Ford care își mențin o prezență puternică pe piața second-hand”, explică Matas Buzelis, expert în piața auto la carVertical, conform adevarul.ro.

Probleme frecvente: kilometraj dat înapoi și daune ascunse

Analiza experților arată că Volkswagen Passat și Audi A6 sunt modelele care se confruntă cel mai des cu fraude privind kilometrajul. Passat conduce topul cu 13,2% dintre rapoartele verificate semnalând un kilometraj dat înapoi, urmat de Audi A6 (13,1%) și Audi A4 (11%).

”Derularea kilometrajului este în continuare o problemă serioasă pe piața mașinilor second-hand din România. În medie, 8,6% dintre cele mai populare 10 modele au avut kilometrajul dat înapoi. Ne lovim destul de des de situații în care kilometrajul afișat al unei mașini este cu zeci de mii de kilometri mai mic decât cel real”, explică Buzelis.

De asemenea, daunele anterioare sunt foarte frecvente. 78,1% dintre BMW Seria 5 verificate au suferit daune, iar 74,2% dintre BMW Seria 3. Audi A6 (66,2%) și Volkswagen Golf (62,8%) completează topul modelelor cu istoric de avarii. Expertul recomandă cumpărătorilor să verifice întotdeauna istoricul vehiculului și să efectueze inspecții la service autorizat.

Sfaturi pentru cumpărătorii de second-hand

Inspecția atentă și verificarea istoricului sunt esențiale pentru orice cumpărător de mașini second-hand. Un raport detaliat poate dezvălui manipulări ale kilometrajului și istoricul daunelor, iar o verificare la service profesionist ajută la evitarea cheltuielilor neprevăzute cauzate de reparații proaste sau piese de calitate inferioară.

Piața auto second-hand din România rămâne atractivă, dar fără documentarea corectă, riscurile cresc semnificativ, mai ales în cazul modelelor germane populare.