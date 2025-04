Top 15 hituri care te fac să cânți cu chef sub duș. Ed Sheeran, pe primul loc, cu „Shivers”

Cine n-a cântat vreodată în duș? Că ești fan pop, rock sau dance, vocea ți se simte brusc mai puternică și mai clară, iar energia dimineții parcă prinde alt vibe. Dar ai idee care melodii chiar sunt „optimizate” pentru acest moment special al zilei?

Un nou studiu realizat de Showers to You, un retailer de cabine de duș, a analizat zeci de hituri de pe playlist-ul „Songs to Sing in the Shower” de pe Spotify și a scos la iveală cele mai bune piese pentru un karaoke solo printre aburi.

Folosind date extrase direct prin API-ul Spotify, experții au calculat un „scor de cântat în duș” pentru fiecare melodie în funcție de factori precum tempo (BPM), energie, dansabilitate, valență emoțională, acustică, densitatea vocabularului și procentajul de cuvinte repetate. Și da, „Shivers” de Ed Sheeran a ieșit pe locul 1.

„Shivers” bifează tot ce trebuie pentru o melodie care să te energizeze în timp ce faci duș. Are un tempo de 141 BPM, ceea ce înseamnă că e destul de rapidă cât să-ți ridice pulsul, dar nu atât de accelerată încât să nu poți ține pasul. Cu un scor de energie de 86/100 și un scor al dansabilității de 79/100, piesa transmite o doză sănătoasă de voie bună, fiind perfectă pentru a-ți începe ziua cu zâmbetul pe buze.

Și dacă te întrebi de ce ai tendința să o fredonezi fără să-ți mai amintești versurile exacte – e pentru că structura și ritmul melodiei sunt simple și repetitive. Piesa a fost co-scrisă și co-produsă de Benny Blanco, logodnicul Selenei Gomez, cunoscut pentru creații care prind instant la public. Bonus: datorită acusticii naturale a băii, vocea ta va suna aproape ca într-un studio, ceea ce îți dă și un boost de încredere.

Alte piese de top care transformă baia într-o scenă

Pe locul 2 în clasamentul melodiilor perfecte pentru duș se află „The Sweet Escape” de Gwen Stefani, cu un scor de 8.80/10. Aceasta nu doar că are un tempo mediu de 120 BPM, ci și un procent ridicat de repetiție a versurilor: 92% dintre cuvintele din piesă se repetă. Asta o face ușor de ținut minte și de cântat, chiar și cu ochii închiși.

Tot în top 3 intră „Dynamite” de Taio Cruz, o explozie pop cu BPM de 120, dansabilitate ridicată și versuri ultra-catchy precum „I came to dance, dance, dance” sau „Saying AYO, baby let’s go”. Și această piesă poartă amprenta lui Benny Blanco, care, în mod ironic, a declarat că folosea acest BPM constant pentru că nu știa să schimbe setările în ProTools pe vremea aceea.

Pe locul 4 se află „This Is What You Came For” de Calvin Harris, piesa cu cea mai mare energie din top (93/100). Iar pe poziția 10, îți poți reaminti de zilele Spice Girls cu „Wannabe”, un alt hit energic cu scor mare de dansabilitate și pozitivitate.

Lista completa poate fi consultata chiar aici.

Beneficiile psihologice și fizice ale cântatului în duș

Conform Nilou Esmaeilpour, consilier clinic și fondator Lotus Therapy & Counselling, cântatul în duș nu e doar un obicei amuzant, ci și extrem de benefic pentru sănătate. Atunci când cânți, mai ales dacă tragi aer adânc și susții notele lungi, activezi nervul vag – o componentă a sistemului parasimpatic care te ajută să reduci stresul și să te relaxezi.

Pe scurt, cântatul în duș e o formă de auto-reglare emoțională și expresie personală. Te simți în siguranță, ești singur, iar combinația de apă curgătoare, acustică și lipsa unui public scade autocenzura. Asta explică de ce ne simțim mai curajoși și mai creativi acolo. În plus, eliberarea de dopamină și endorfine transformă tot ritualul într-o doză de terapie zilnică, chiar și pentru cei care nu cred în meditație.

Așa că, data viitoare când intri în duș, nu ezita să dai drumul la playlist-ul oficial „Songs to Sing in the Shower” pe Spotify. Vei ieși nu doar curat, ci și cu starea de spirit ridicată – și, cine știe, poate cu ambiția de a începe ziua în forță.