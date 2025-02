Ed Sheeran, oprit de poliția indiană în timp ce cânta pe stradă. Ce acuzații i s-au adus și cum a reacționat artistul

Ed Sheeran a avut, de curând, parte de o surpriză extrem de neplăcută. Cunoscut pentru spontaneitatea sa, artistul britanic a fost oprit de poliția indiană în timp ce susținea un concert improvizat pe o stradă din Bengaluru. Motivul? Lipsa autorizațiilor necesare pentru a organiza un astfel de eveniment.

Totul s-a petrecut pe Church Street, una dintre cele mai aglomerate artere ale orașului indian. Potrivit imaginilor devenite virale pe rețelele sociale, un ofițer de poliție s-a apropiat de Ed Sheeran în timp ce acesta interpreta un cântec alături de mulțime și i-a deconectat microfonul.

Spectatorii au reacționat cu huiduieli, iar artistul, vizibil surprins, a părăsit locul la scurt timp după incident. Poliția din Bengaluru a justificat intervenția prin preocupări legate de siguranța publică.

A police officer pulled the plug when Ed Sheeran surprised everyone on Church Street😂😭😭😭 pic.twitter.com/cMIRoLC7Mk

— Naai sekar (@snehaplsstop) February 9, 2025