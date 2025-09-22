Top 10 cele mai lungi cuvinte din limba română. Unele au peste 40 de litere

Limba română, cu rădăcini bogate și influențe diverse, ascunde adevărate curiozități lexicale. În spatele ei se află nu doar cuvinte melodioase și expresii pline de sens, ci și termeni impresionant de lungi, care provoacă la rostire chiar și pe cei mai buni vorbitori. Unele dintre acestea depășesc 30 sau chiar 40 de litere și sunt folosite mai ales în domenii științifice sau medicale.

Ce înseamnă ”cel mai lung cuvânt”

Dacă introduci pe Google ”cel mai lung cuvânt din limba română”, primul rezultat afișează termenul ”Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioză”, cu 44 de litere.

Definind o boală pulmonară cronică, acest cuvânt este de fapt inventat de rebusistul american Everett M. Smith, în anii 1930, pentru a stabili un record.

El nu este folosit în comunicarea medicală și nici nu face parte organic din lexicul românesc. Așadar, pentru a realiza un clasament autentic, trebuie să apelăm la dicționare și la terminologia consacrată.

Top 10 cele mai lungi cuvinte românești

În dicționarele românești apar termeni medicali, chimici sau tehnici care impresionează prin lungime:

1. ELECTROGLOTOSPECTROGRAFIE (25 litere)

2. ANGIOCARDIOPNEUMOGRAFIE (23 litere)

3. ANTICONSTITUȚIONALITATE (23 litere)

4. ELECTROTERMOCAUTERIZARE (23 litere)

5. STREPTOMICINOREZISTENȚĂ (23 litere)

6. TELERADIOCINEMATOGRAFIE (23 litere)

7. ELECTROENCEFALOGRAFIE (21 litere)

8. PLURIDIMENSIONALITATE (21 litere)

9. INCOMPREHENSIBILITATE (21 litere)

10. INTERDISCIPLINARITATE (21 litere)

Aceste cuvinte sunt considerate printre cele mai lungi și, în mare parte, provin din terminologia de specialitate.

Vezi și Cuvântul din limba română pe care îl folosim zilnic, dar 90% dintre români îl utilizează cu forma greșită. Iată varianta corectă!!

Cuvinte-record și curiozități lexicale

Dacă ne uităm mai adânc în literatura de specialitate, găsim termeni și mai spectaculoși, cum ar fi DIFOSFOPIRIDINNUCLEOTIDPIROFOSFATAZĂ (36 de litere) sau NICOTINAMIDADENINDINUCLEOTIDFOSFAT (34 litere). Acestea sunt folosite foarte rar, chiar și în mediile științifice.

În limbajul de zi cu zi, cele mai lungi și uzuale rămân ANTICONSTITUȚIONALITATE și DEZINSTITUȚIONALIZARE.

Există și recorduri geografice și onomastice: cel mai lung nume de familie românesc este PROTOPOPITORICESCOVICI (22 de litere), iar cea mai lungă denumire de localitate este Stațiunea Climaterică Sâmbăta (27 litere). Aceste exemple arată cât de complexă și creativă este limba română.

De altfel, încă din secolul XIX, marii învățați atrăgeau atenția asupra excesului de cuvinte inventate, precum ”inonorificabilitudinaționalitate”, calificat drept ”minune filologică” și criticat de Vasile Alecsandri. Limba română rămâne astfel un spațiu al diversității lexicale, unde cuvintele-record coexistă cu termenii simpli, oferind mereu surprize celor pasionați de ea.

Vezi și Cuvântul din limba română care are 5 sensuri diferite. Sigur nu le știai pe toate!