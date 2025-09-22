Ultima ora
Elon Musk și Donald Trump s-au împăcat la memorialul lui Charlie Kirk. Șeful Tesla a postat imediat pe X
22 sept. 2025 | 14:09
de Badea Violeta

Top 10 cele mai lungi cuvinte din limba română. Unele au peste 40 de litere

Cultură generală și teste / Quiz
Top 10 cele mai lungi cuvinte din limba română. Unele au peste 40 de litere
Cele mai lungi 10 cuvinte din romana. Sursa foto: Profimedia

Limba română, cu rădăcini bogate și influențe diverse, ascunde adevărate curiozități lexicale. În spatele ei se află nu doar cuvinte melodioase și expresii pline de sens, ci și termeni impresionant de lungi, care provoacă la rostire chiar și pe cei mai buni vorbitori. Unele dintre acestea depășesc 30 sau chiar 40 de litere și sunt folosite mai ales în domenii științifice sau medicale.

Ce înseamnă ”cel mai lung cuvânt”

Dacă introduci pe Google ”cel mai lung cuvânt din limba română”, primul rezultat afișează termenul ”Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioză”, cu 44 de litere.

Definind o boală pulmonară cronică, acest cuvânt este de fapt inventat de rebusistul american Everett M. Smith, în anii 1930, pentru a stabili un record.

El nu este folosit în comunicarea medicală și nici nu face parte organic din lexicul românesc. Așadar, pentru a realiza un clasament autentic, trebuie să apelăm la dicționare și la terminologia consacrată.

Top 10 cele mai lungi cuvinte românești

În dicționarele românești apar termeni medicali, chimici sau tehnici care impresionează prin lungime:

1. ELECTROGLOTOSPECTROGRAFIE (25 litere)

2. ANGIOCARDIOPNEUMOGRAFIE (23 litere)

3. ANTICONSTITUȚIONALITATE (23 litere)

4. ELECTROTERMOCAUTERIZARE (23 litere)

5. STREPTOMICINOREZISTENȚĂ (23 litere)

6. TELERADIOCINEMATOGRAFIE (23 litere)

7. ELECTROENCEFALOGRAFIE (21 litere)

8. PLURIDIMENSIONALITATE (21 litere)

9. INCOMPREHENSIBILITATE (21 litere)

10. INTERDISCIPLINARITATE (21 litere)

Aceste cuvinte sunt considerate printre cele mai lungi și, în mare parte, provin din terminologia de specialitate.

Vezi și Cuvântul din limba română pe care îl folosim zilnic, dar 90% dintre români îl utilizează cu forma greșită. Iată varianta corectă!!

Cuvinte-record și curiozități lexicale

Dacă ne uităm mai adânc în literatura de specialitate, găsim termeni și mai spectaculoși, cum ar fi DIFOSFOPIRIDINNUCLEOTIDPIROFOSFATAZĂ (36 de litere) sau NICOTINAMIDADENINDINUCLEOTIDFOSFAT (34 litere). Acestea sunt folosite foarte rar, chiar și în mediile științifice.

În limbajul de zi cu zi, cele mai lungi și uzuale rămân ANTICONSTITUȚIONALITATE și DEZINSTITUȚIONALIZARE.
Există și recorduri geografice și onomastice: cel mai lung nume de familie românesc este PROTOPOPITORICESCOVICI (22 de litere), iar cea mai lungă denumire de localitate este Stațiunea Climaterică Sâmbăta (27 litere). Aceste exemple arată cât de complexă și creativă este limba română.

De altfel, încă din secolul XIX, marii învățați atrăgeau atenția asupra excesului de cuvinte inventate, precum ”inonorificabilitudinaționalitate”, calificat drept ”minune filologică” și criticat de Vasile Alecsandri. Limba română rămâne astfel un spațiu al diversității lexicale, unde cuvintele-record coexistă cu termenii simpli, oferind mereu surprize celor pasionați de ea.

Vezi și Cuvântul din limba română care are 5 sensuri diferite. Sigur nu le știai pe toate!

Uraganul Zack ajunge în România peste două zile. Aduce ploi torențiale, vânt şi ninsori
Recomandări
Descoperirea care ar putea „pune cruce” osteoporozei. Cum scapi de una dintre cele mai comune boli ale oaselor, conform unui studiu
Descoperirea care ar putea „pune cruce” osteoporozei. Cum scapi de una dintre cele mai comune boli ale oaselor, conform unui studiu
Diferenţa dintre aurul de 14, 18 şi 22 de karate. Ce metal mai conţine cel mai ieftin?
Diferenţa dintre aurul de 14, 18 şi 22 de karate. Ce metal mai conţine cel mai ieftin?
Inundaţii puternice în Italia: peste 300 – 400 litri/mp. Imagini trimise de românii care locuiesc în zonele afectate, este cod roşu de viituri
Inundaţii puternice în Italia: peste 300 – 400 litri/mp. Imagini trimise de românii care locuiesc în zonele afectate, este cod roşu de viituri
Cine este militarul român care s-a urcat beat la volan? A distrus în câteva secunde un bolid, dar şoferul a scăpat nevătămat
Cine este militarul român care s-a urcat beat la volan? A distrus în câteva secunde un bolid, dar şoferul a scăpat nevătămat
Invenția care îți transformă ferestrele în panouri solare. Cum te ajută să economisești bani la factura de energie
Invenția care îți transformă ferestrele în panouri solare. Cum te ajută să economisești bani la factura de energie
Unde sunt făcute produsele din pește „Cămara Noastră” de la Lidl? Compania are o tradiţie de peste 100 de ani
Unde sunt făcute produsele din pește „Cămara Noastră” de la Lidl? Compania are o tradiţie de peste 100 de ani
Primele probleme la iPhone Air: utilizatorii raportează condens în camera foto încă din prima zi
Primele probleme la iPhone Air: utilizatorii raportează condens în camera foto încă din prima zi
De unde ar fi venit mesajele de amenințare trimise către școli, grădinițe și spitale din România. „Voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri”. UPDATE
De unde ar fi venit mesajele de amenințare trimise către școli, grădinițe și spitale din România. „Voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri”. UPDATE
Revista presei
Adevarul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum se îngrijește vița de vie după cules. Tratamente esențiale pentru rod bogat anul viitor
Playtech Știri
David Pușcaș o cheamă pe Luminița Anghel în instanță. „O să spun tot ce mi-au făcut, şi-au bătut joc”. Ce cere acum de la artistă
Playtech Știri
Cafeaua, între plăcere și ritual pentru Nicole Cherry: „Mă trezesc pentru momentul acela”. Cum arată acum o zi din viața artistei. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...