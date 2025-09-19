Ultima ora
Toată lumea îl ştie pe Busu’ de la meteo, însă se ocupa cu totul altceva la începutul PRO TV-ului. „Lucram până la 4-5 dimineaţa”

Vedete și media
Toată lumea îl ştie pe Busu' de la meteo, însă se ocupa cu totul altceva la începutul PRO TV-ului.
Busu, mărturisiri surprinzătoare

Pe Bogdan Stanoevici, cunoscut de milioane de români simplu ca Busu, telespectatorii îl asociază imediat cu rubrica Meteo de la Pro TV. De ani de zile, prezența sa carismatică și stilul inconfundabil de a prezenta vremea i-au adus un loc aparte în inimile publicului. Totuși, puțini știu că debutul său la Pro TV nu a fost legat de prognoza meteo. Înainte de a apărea pe ecrane cu hărțile vremii, Busu s-a aflat în spatele microfonului, făcând o muncă intensă și surprinzătoare.

Ce făcea Busu înainte de Meteo

Invitat într-o discuție relaxată alături de Nicoleta Luciu, Busu a dezvăluit că începuturile sale la Pro TV au fost cu totul diferite față de ceea ce vede publicul astăzi.

„Nuuu, nici vorbă. Ce direct la Meteo? Eu am făcut o grămadă de lucruri la Pro TV. Am fost, la început de tot, cu șase luni înainte să emită, la dublaj. Făceam dublaje la desene animate”, a povestit Busu.

Acea perioadă a fost una extrem de solicitantă, întrucât actorul își împărțea timpul între scena teatrului și activitatea de pregătire a grilei pentru noul post de televiziune.

Munca din culise și nopțile nedormite

Pentru a putea face față ambelor provocări, Busu și colegii săi de echipă lucrau până târziu în noapte.

„Aveam o echipă fantastică, lucram nopțile pentru că toți aveam program ziua la teatru, repetiții, spectacole. Ne adunam seara la 9 seara toți și ne apucam de treabă până la 4-5 dimineața”, a mărturisit acesta.

Efortul lor a fost îndreptat către un proiect de mare amploare: realizarea dublajelor pentru desenele animate care urmau să fie difuzate în weekendurile din decembrie, chiar la începuturile Pro TV.

Contribuția nevăzută la succesul postului

Deși publicul îl asociază în prezent aproape exclusiv cu rubrica Meteo, implicarea lui Busu în perioada de pregătire a lansării Pro TV a avut un rol important. Dublajele realizate de echipa sa au reprezentat o parte esențială a grilei pentru copii și au contribuit la atragerea telespectatorilor încă din primele luni de emisie.

Faptul că îndrăgitul prezentator și actor a făcut parte din această etapă mai puțin cunoscută a televiziunii arată cât de diversă a fost cariera sa și câte fațete are personalitatea lui artistică.

Busu, un nume care a devenit sinonim cu Meteo

În timp, destinul l-a adus în fața camerelor, la rubrica Meteo, unde a reușit să creeze un stil unic. Cu naturalețe, umor și o prezență carismatică, Busu a transformat prognoza vremii într-un moment așteptat de public. Totuși, amintirile din perioada de dinaintea lansării Pro TV arată cât de mult a muncit în culise pentru a-și croi drumul spre cariera televizată.

