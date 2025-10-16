Ținta celor mai multe atacuri cibernetice din lume. Regiunea pe care se concentrează hackerii

Deși numărul atacurilor cibernetice asupra organizațiilor africane a scăzut cu aproximativ 10% în luna septembrie 2025, continentul rămâne cea mai vizată regiune din lume.

Conform datelor publicate de compania de securitate cibernetică Check Point Research, entitățile din Africa au fost ținta a peste 3.000 de atacuri pe săptămână în ultimele două luni, depășind semnificativ media altor regiuni din emisfera sudică.

Potrivit lui Omer Dembinsky, manager de grup la Check Point Research, această ușoară scădere ar putea fi un efect temporar al intensificării măsurilor de reglementare și al implicării mai active a autorităților în combaterea criminalității informatice, scrie Dar Reading.

Cu toate acestea, nu există dovezi că tendința va continua pe termen lung. „Investițiile în infrastructuri de apărare cibernetică la nivel național și programele de educare a angajaților din sectorul privat pot face diferența. În regiunile unde aceste măsuri lipsesc, atacurile ajung mai ușor la rețelele corporative”, a explicat Dembinsky.

Datele Check Point arată că statele din Africa și restul Sudului Global se confruntă, în medie, cu un număr dublu de atacuri săptămânale comparativ cu America de Nord și Europa.

Conform unui raport Interpol din iunie, Africa de Est și Africa de Vest concentrează o treime din infracțiunile cibernetice raportate pe continent, în timp ce 90% dintre țările africane nu dispun de resursele legale și de expertiza necesară pentru a le combate eficient.

Africa, țintă și sursă emergentă de activitate cibernetică

Anna Yurtaeva, șefa departamentului de investigații în criminalitate informatică avansată pentru Orientul Mijlociu și Africa la compania Group-IB din Singapore, afirmă că regiunea africană se află printre cele mai afectate din lume în ceea ce privește gazdele compromise și activitatea grupurilor APT (Advanced Persistent Threat).

„Tot mai mulți actori vând acces la rețele corporative pe piețele subterane, ceea ce transformă Africa nu doar într-o țintă, ci și într-un centru activ al criminalității cibernetice globale”, a declarat aceasta.

Expansiunea rapidă a tehnologiilor digitale și numărul mare de utilizatori de dispozitive mobile au făcut din Africa o regiune atractivă pentru escrocii online.

Aceștia folosesc metode variate, de la înșelătorii romantice și investiționale până la furtul de date, profitând de lipsa generalizată de pregătire în domeniul securității informatice.

În august, o operațiune comună Interpol a dus la arestarea a peste 1.200 de suspecți implicați în scheme frauduloase, inclusiv într-un caz de investiții false care a generat pierderi de 300 de milioane de dolari.

Cu toate acestea, rapoartele arată că atacurile de tip ransomware rămân rare în Africa, reprezentând doar 1% din totalul celor 562 de incidente raportate în septembrie. În schimb, America de Nord a concentrat peste jumătate dintre aceste atacuri, urmată de Europa (19%) și Asia (12%).

Nevoia unei apărări proactive și colaborative

John Paul Onyango, directorul Check Point pentru Africa de Est, consideră că regiunea a început să facă progrese semnificative în consolidarea securității cibernetice, dar avertizează că eforturile trebuie accelerate.

„Pentru ca Africa să țină pasul cu amenințările tot mai complexe, organizațiile trebuie să adopte o mentalitate de prevenție, nu doar de reacție.

Combinarea protecției bazate pe AI cu formarea specialiștilor locali și cooperarea regională poate asigura reziliența infrastructurii critice”, a declarat acesta.

În plus, companiile sunt încurajate să implementeze autentificarea multifactor, sisteme de detecție și răspuns gestionat (MDR), audituri periodice de securitate și programe continue de instruire pentru personal.

Yurtaeva subliniază importanța colaborării cu echipele naționale CERT și partenerii internaționali, întrucât o mare parte a atacurilor provine din piețele subterane unde se comercializează acces la rețele corporative.

Astfel, deși statisticile recente pot indica o scădere temporară a activității infracționale, Africa continuă să fie una dintre cele mai vulnerabile și, totodată, una dintre cele mai dinamice frontiere ale securității cibernetice globale.