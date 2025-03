Tim Cook dă de înțeles că vine un nou Apple „Air” – MacBook, iPad sau surpriza anului?

CEO-ul Apple, Tim Cook, a stârnit entuziasm printre fani după ce a publicat un teaser misterios pe X (fostul Twitter), sugerând lansarea unui nou produs din gama „Air” chiar săptămâna aceasta. Mesajul său, „There’s something in the air” („E ceva în aer”), însoțit de o scurtă animație, a declanșat speculații intense despre ce ar putea urma, informeaza The Verge.

Deși Cook nu a oferit detalii despre dispozitivul pe care Apple se pregătește să-l lanseze, multe indicii sugerează că ar putea fi vorba despre noul MacBook Air. Potrivit jurnalistului Mark Gurman de la Bloomberg, gigantul din Cupertino intenționează să lanseze noile modele MacBook Air de 13 și 15 inci, echipate cu puternicul cip M4, chiar în această lună. Într-o mișcare similară, Apple a prezentat generația M3 MacBook Air anul trecut, aproximativ în aceeași perioadă.

Și alte produse „Air” ar putea fi pe listă

Dacă nu este un nou MacBook Air, Apple ar putea avea în plan o actualizare importantă a iPad Air. Gurman a menționat anterior că Apple lucrează la noi modele iPad Air și tastaturi compatibile, iar acest upgrade ar putea fi lansat curând, mai ales că stocurile actuale ale iPad Air încep să se epuizeze, semn clar că o nouă versiune este pe drum.

În plus, zvonurile indică și posibilitatea unui nou model iPhone „Air”. Cu toate acestea, mulți analiști cred că este prea devreme pentru ca Apple să dezvăluie un astfel de produs.

Ce urmează?

Indiferent de produsul pe care Apple îl va anunța, cert este că strategia de marketing a companiei funcționează perfect: un simplu mesaj criptic de la Tim Cook a fost suficient pentru a alimenta speculațiile și a menține fanii Apple în suspans. Rămâne de văzut dacă vom primi un nou MacBook Air, un iPad Air modernizat sau poate o surpriză neașteptată. Tot ce știm este că Apple are ceva „în aer” – iar lumea tech așteaptă cu nerăbdare să afle despre ce este vorba.